Frankfurt (ots) – Der Deutsche Turner-Bund (DTB) startet am 7. September 2021 eine bundesweite Kampagne, um die Menschen wieder in Bewegung zu bringen und die 20.000 Mitgliedsvereine der Turnbewegung zu unterstützen. Mit der Kampagne #sportVEREINtuns soll den gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie entgegengewirkt und eine flächendeckende Sichtbarkeit der Turn- und Sportvereine als Bewegungsexperte Nummer 1 erreicht werden.

“Sport und Bewegung sind für die Menschen in unserer Gesellschaft von zentraler Bedeutung für die körperliche und auch psychische Gesundheit. Die Corona-Pandemie hat auch in diesem wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens zu harten Einschränkungen geführt. Nun ist es an der Zeit, den Zugang zu Sport und Bewegung wiederzufinden. Dies gelingt am besten beim gemeinsamen Sporttreiben im Verein”, erklärte DTB-Präsident Dr. Alfons Hölzl.

Alarmierende Situation durch Pandemie

Denn die Situation ist alarmierend: Der Bewegungsmangel in der Bevölkerung hat seit Beginn des Pandemiegeschehens deutlich zugenommen. Nach Berechnungen des DTB und seinen Landesturnverbänden verzeichnen die Mitgliedsvereine aktuell einen Rückgang der Mitgliedschaften von durchschnittlich acht bis bis zwölf Prozent – je nach Region und Größe des Vereins.

Die Menschen wieder an den Sport heranzuführen, sie dafür zu begeistern und ein lebenslanges Sporttreiben zu ermöglichen, ist das Hauptanliegen der Vereine in Deutschland. Unter Einbeziehung der Kampagne #sportVEREINTuns des Niedersächsischen Turner-Bundes wurde auf Initiative des DTB ein Bewegungspakt geschlossen. Dieser beinhaltet unter anderem, dass die Kampagne #sportVEREINTuns nun für alle Turn- und Sportvereine nutzbar ist. “Ich appelliere an die Vereine des DTB, das Angebot zu nutzen und sich der Kampagne #sportVEREINtuns anzuschließen. An die Menschen appelliere ich, sich wieder dem Sport in einem Verein in ihrer Nähe zuzuwenden”, sagte Hölzl.

Der Verein als Bewegungs-Experte

Die Vereine mit ihren vielen Übungsleiter*innen, Trainer*innen und ehrenamtlichen Helfer*innen sind die Bewegungs-Experten, die auch in Pandemiezeiten schnell und flexibel ihre Sportangebote online verfügbar gemacht haben, aber genauso auch wieder viele Menschen beim Wiedereinstieg in den Sport in der Turnhalle begrüßen möchten. Unter dem Motto “Du tust es für Dich. Aber niemals allein”, soll den Menschen der Zugang zum Sport in der Gemeinschaft erleichtert werden. Denn keine Online-Sporteinheit oder privat organisierte Bewegungsangebote können das gemeinschaftliche Sporttreiben im Verein ersetzen.

Jetzt ist die Zeit gekommen, um wieder mit dem Sport im Verein zu beginnen. Mit der Strahlkraft der gesamten Vereinssport-Community erreicht jeder einzelne Verein mehr. #SportVEREINTuns bringt mehr Sichtbarkeit in die Turnfamilie, zeigt den einzigartigen Wert des Vereins auf und zeigt mit seinen Motiven das vielfältige Sportangebot im DTB. Die Kampagne #sportVEREINtuns soll zudem bisherige Nicht-Mitglieder davon überzeugen, dass Gesunderhaltung durch Sport im Verein am besten gelingt.

#sportVEREINtuns -die Vereine sollen mitmachen

Mit den drei Schwerpunktthemen Fitness, Gesundheitssport sowie Kinderturnen stehen verschiedene Plakatvarianten zur Bewerbung von Sportangeboten oder Veranstaltungen zur Verfügung. Diese können individuell vom jeweiligen Verein angepasst werden. Im Web-to-Print Shop unter lieblingsverein.de können Plakate, Postkarten und Social-Media-Posts gestaltet und in unterschiedlichster Größe und Auflage bestellt werden.

Auf sportvereintuns.de werden zudem alle Verbände aufgeführt, die sich bereits an der Kampagne beteiligen. Ebenfalls zu finden sind dort viele Statements von Politik und Wirtschaft, die die Kampagne unterstützen.

Alle Infos und Materialien zur Kampagne gibt es unter www.dtb.de/sportvereintuns

