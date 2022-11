Wien/Reutte (ots) –

Zauberhafte Winterlandschaft und magische LUMAGICA-Lichtinstallationen

Winterzauber in der Naturparkregion Reutte steht für Genuss in vollen Zügen. Wenn sich die Landschaft in ihrer weißen Pracht zeigt, warten eine zauberhafte Schneelandschaft mit bestens präparierten Wanderrouten sowie Ski- und Snowboarderlebnissen in der Bergwelt Hahnenkamm. Dabei kommt auch der Genuss nicht zu kurz: nach einem abenteuerlichen Ausflug wird man in den Winterzauberhütten oder auf den traditionellen Adventsmärkten mit regionalen Schmankerln belohnt.

Nach aktiver Erholung in der märchenhaften Winterlandschaft entspannen sich müde Muskeln am besten in der Alpentherme Ehrenberg. Exklusiver Saunagenuss und ultimatives Badevergnügen für die ganze Familie garantieren Entspannung, Wohlbefinden und Badespaß.

In diesem Jahr beeindruckt der Winterzauber in der Naturparkregion Reutte gleich doppelt: vom 25. November 2022 bis zum 26. Februar 2023 verwandelt der funkelnde Lichterpark LUMAGICA die Burgruine Ehrenberg in einen magischen Ort und bringt dabei garantiert nicht nur Kinderaugen zum Strahlen.

Wer die vorweihnachtliche Zeit verkürzen will, begibt sich in die direkt an der Grenze zu Bayern liegende Naturparkregion Reutte und taucht beim magischen Lichterparcours der Burgenwelt Ehrenberg in eine zauberhafte Lichterwelt ein.

