Trotz des Booms im E-Commerce kämpfen viele Shopify-Shops mit stagnierenden Umsätzen und wachsender Konkurrenz. Souhaib El Founti, E-Commerce-Experte und Gründer von Adcomly, hat die Lösung hierfür: Mit seiner Agentur setzt er auf verkaufspsychologische Optimierung und ganzheitliche Strategien, um Onlinehändlern zu helfen, ihren Shop erfolgreich zu skalieren und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Wie er seinen Kunden im Detail unter die Arme greift und welche Resultate er dabei erzielt, erfahren Sie hier.

In der Welt des E-Commerce herrscht ein stetiger Aufschwung: Besonders seit der Pandemie setzen Konsumenten verstärkt auf Online-Käufe, was zu einem raschen Anstieg an Shopify-Shops führte. Doch obwohl das Online-Geschäft vor einigen Jahren beinahe automatische Erfolge versprach, sind heute professionelle Strategien, tiefgreifendes Expertenwissen und vor allem Zielgruppenverständnis unverzichtbar, um sich in dem dichten Wettbewerbsfeld zu behaupten. Viele Onlinehändler sehen sich unterdessen mit Problemen wie fehlendem Traffic, niedriger Conversion und geringen Margen konfrontiert. Zwar versuchen sie, die Vorteile des boomenden Marktes zu nutzen – jedoch ohne die nötige Expertise in verkaufspsychologischen Aspekten und Kundenerfahrung. „Viele Shop-Inhaber kennen die Kaufmotive und Einwände ihrer Kunden nicht, wodurch ihre Marketingmaßnahmen nicht greifen. Dabei sind schlechte Werbemaßnahmen meist der Kern des Problems – doch statt die Ursache zu behandeln, fokussieren sich viele von ihnen auf die Symptome: Das kostet sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld“, erklärt Souhaib El Founti, Gründer und Geschäftsführer von Adcomly.

„Die effektivste Methode für Shopify-Shops, die genannten Probleme zu lösen, besteht darin, den Onlinehandel aus der Perspektive des Kunden zu verstehen und sich auf verkaufspsychologische Ansätze zu stützen“, betont Souhaib El Founti. „Viele meiner Kunden haben ihr Umsatzvolumen durch diese Herangehensweise vervielfacht – gerade der Aufstieg von sieben- auf achtstellige Umsätze gelang ihnen dadurch problemlos.“ Souhaib El Fountis Expertise wurzelt in seinem eigenen Werdegang im E-Commerce. Mit Adcomly nutzt er dieses Wissen heute, um anderen zu helfen. Dabei zeigen seine Kundenergebnisse deutlich, welchen Transformationsprozess Onlineshops durchlaufen können, wenn sie auf fundierte Expertise und verkaufspsychologisch optimierte Ansätze zurückgreifen.

Die Macht der verkaufspsychologischen Creatives: Ein Einblick in die Arbeit von Adcomly

„Viele meiner Kunden haben zuvor mit anderen Agenturen zusammengearbeitet, konnten aber nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen“, sagt Souhaib El Founti. Eine der Kernkompetenzen der Experten von Adcomly ist, dass sie Zielgruppenverständnis aufbauen und die Marketingbotschaften gezielt auf die Zielgruppe anwenden. So erreichen sie nicht nur die Low Hanging Fruits im Markt, sondern sprechen mehr Leute aus dem Adressatenkreis an. Als zentrales Problem vieler Shop-Inhaber gilt dabei das Fehlen von Fachkenntnissen in Verkaufspsychologie und Customer Journeys. Dies führt häufig zu schwach konvertierenden Creatives und mangelnder Kenntnis der Kaufmotive oder Einwände ihrer Kunden. Adcomly nimmt hier eine Done4you-Haltung ein und arbeitet intensiv mit Kunden zusammen, um ihre Marken und Produkte optimal zu präsentieren. Dies beginnt mit einer ausführlichen Zielgruppenanalyse, gefolgt von der Erstellung von Foto- und Video-Creatives, die das Kaufmotiv der Zielgruppe ansprechen.

Souhaib El Founti testet mit seinem Team durchgehend neue Creatives, nutzt die erfolgreichsten unter ihnen für hoch budgetierte Kampagnen und erschließt auf diese Weise auch neue Zielgruppen. Hierbei setzt er stets auf ein Verhältnis von 70 Prozent profitablen Anzeigen und 30 Prozent Testbudget. Die Marketing-Profis von Adcomly unterstützen ihre Kunden aber nicht nur bei der Konzeption, sondern bieten auch klar definierte Roadmaps und legen Wert auf eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ein entscheidender Faktor in ihrer Arbeitsweise ist dabei, dass sie maximal datenorientiert arbeiten und dadurch größtmögliche Transparenz für ihre Kunden gewährleisten. Im Gegensatz zu einigen Agenturen, die Onlinehändler mit falschen Versprechungen anlocken, stützt sich Adcomly demnach auf Fachwissen und verkaufspsychologische Grundsätze. „Ich arbeite auch aus diesem Grund sehr organisiert und mache, falls nötig, auch einmal Druck“, betont Souhaib El Founti und unterstreicht damit die Entschlossenheit, mit der Adcomly seine Kunden zum Erfolg führt.

Die Vision von Souhaib El Founti: Kleine Shops, große Erfolge

„Leider ist es in unserer Branche immer noch so, dass viele Agenturen mit falschen Versprechungen locken und am Ende keine guten Ergebnisse liefern“, erklärt Souhaib El Founti. Adcomly steht in direktem Kontrast hierzu und erzielt durch seinen einzigartigen und datenbasierten Ansatz, gepaart mit praktischem Wissen und Zielgruppenverständnis, beeindruckende Resultate im E-Commerce. Zwei prägnante Beispiele veranschaulichen die Effektivität von Adcomlys Methodik: Ein Teppichverkäufer, der zuvor lediglich auf Flohmärkten tätig war, konnte seinen Umsatz dank Adcomly innerhalb von wenigen Monaten vervielfachen. Und auch ein Wiener Familienunternehmen, das handgefertigte Hundeleinen verkauft, verdoppelte rasch seinen Umsatz – und nimmt nun die Millionenmarke ins Visier.

Für die Zukunft verfolgt Souhaib El Founti ehrgeizige Ziele: Er plant, Adcomly auszubauen, ein noch größeres Expertenteam zu formieren und parallel seinen Kern von ambitionierten Kunden beizubehalten. Darüber hinaus strebt er an, in seinem Unternehmen Arbeitsplätze zu schaffen, um ein Umfeld zu bieten, in dem Arbeit nicht nur produktiv, sondern auch erfüllend ist. „Ich glaube an den Erfolg des E-Commerce und möchte darum langfristig vor allem kleineren Shops die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln“, betont Souhaib El Founti abschließend.

