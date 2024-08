Köln (ots) –

Für alles in günstig: Erstmal zu Penny. Der Discounter PENNY steht von jeher für ein umfassendes Sortiment aus Eigen- und Markenartikeln zum kleinen Preis. Diese kleinen Preise bringt PENNY ab Montag (02.09.) unübersehbar groß auf die Verpackungen fünf ausgewählter Eigenmarken-Artikel. Die Produkte mit der überdimensionalen Preis-Inszenierung sind für vier Wochen deutschlandweit in allen PENNY-Märkten erhältlich. Die Sonderedition wird kommunikativ auf Social Media, Out of Home und am POS beworben.

Wie prominent kann man Eigenmarken in Szene setzen? PENNY und Serviceplan NEO haben ein Packaging entwickelt, bei dem das ins Auge springt, was Kund:innen suchen: der günstigste Preis. Das Preisetikett ist nicht nur am Regalplatz, sondern ist die Verpackung an sich – ein Novum im Lebensmitteleinzelhandel.

„PENNY bietet dauerhaft günstige Preise, auf die man sich verlassen kann – egal, ob bei Marken oder noch günstigeren Eigenmarken. Mit der Aktion ‚Kleine Preise ganz groß‘ bringen wir erstmals den Preis auf die Verpackung. Und zwar mit einer optisch attraktiven Limited Edition, die plakativ zeigt, dass unsere Eigenmarken immer die günstigste Wahl sind“, so Dr. Jan Flemming, Geschäftsleiter Marketing bei PENNY.

Die übergroßen Preise sind farbenfroh, bunt und kommunizieren plakativ das dauerhaft günstige Preisversprechen. Ein neuer Ansatz, der von PENNY erstmals im Lebensmitteleinzelhandel umgesetzt wird. Deutschlandweit wird es in allen PENNY-Märkten diese fünf dauerhaft günstigen Produkte als Sonderedition geben: Haferflocken, Toast, Salz, Chips und Mayonnaise. In einer Kampagne werden diese Klassiker in der Anwendung abgelichtet. Die Headlines zahlen auf die konsistente Preiskommunikations-Botschaft „Für alles in günstig: Erstmal zu Penny“ ein. Für die Fotos hat Serviceplan NEO mit dem Münchener Reportage- und Food-Fotograf Silvio Knezevic zusammengearbeitet.

„Wir haben die kleinen Preise dort inszeniert, wo sie gut auffallen, aber wo man sie am wenigsten erwartet: auf der Verpackung selbst. Eine Lösung, die ins Auge springt – und dabei auch noch gut aussieht“, ergänzt Christoph Everke, Kreativgeschäftsführer von Serviceplan NEO in München.

Mit der Aktion pusht PENNY einmal mehr sein starkes Eigenmarken-Sortiment.

Die Maßnahme wird auf Social Media, (D)OOH und am POS beworben.

PENNY: PENNY erzielte 2023 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro

