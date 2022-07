München (ots) –

– Stand-up-Paddle-Boards, Outdoor-Sitzsäcke und Solartechnik im Juni besonders beliebt

– Energiekrise: Derzeit große Nachfrage nach Generatoren und Heizgeräten

– CHECK24-Shopping: über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops

Verbraucher*innen fragen aufgrund des schönen Wetters derzeit verstärkt klassische Sommerprodukte nach. Im Juni waren Stand-up-Paddle-Boards (+1.653 Prozent), Outdoor-Sitzsäcke (+1.333 Prozent) und Solartechnik (+482 Prozent), wie Solarleuchten, besonders beliebt.1)

Besonders nachgefragt waren ebenfalls Produkte rund um den Badespaß im eigenen Garten. Kund*innen kauften vermehrt Luftmatratzen (+308 Prozent), Gartenduschen (+152 Prozent) oder Schwimmtiere (+120 Prozent).

Seit Anfang Juli stieg aber auch die Nachfrage nach eher untypischen Sommerprodukten. Besonders verstärkt hat sich das Interesse an Generatoren und Heizgeräten. Diese Produkte spielen in den warmen Sommermonaten normalerweise keine Rolle.

„Verbraucher*innen bereiten sich aufgrund des Ukrainekriegs und der Energiekrise mit elektrischen Heizgeräten bereits auf die nächste Heizperiode vor oder kaufen Generatoren, weil sie eine Unterbrechung der Stromversorgung befürchten“, sagt Thilo Knaupp, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. „Offensichtlich wollen Verbraucher*innen aufgrund der hohen Gaspreise ihre Wohnungen im nächsten Winter zumindest teilweise elektrisch beheizen oder haben Angst vor einem Ausfall der Gaslieferungen.“

„Verbraucher*innen scheinen bereits jetzt Energie sparen zu wollen. Zwar sind auch dieses Jahr wieder Klimageräte unter den beliebtesten Produkten, allerdings werden die energiehungrigen Anlagen deutlich weniger stark nachgefragt als im vergangenen Sommer. Dazu passt, dass Verbraucher*innen auch kleine Solaranlagen für Balkon oder Terrasse kaufen und sich so wenigstens teilweise selbst mit Strom versorgen.“

CHECK24-Shopping: über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops

Verbraucher*innen vergleichen bei CHECK24 Shopping über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops und bestellen unkompliziert und mit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgang unterstützen die CHECK24-Shoppingexpert*innen persönlich per Telefon oder E-Mail.

1)Datengrundlage: alle Bestellungen über CHECK24 Shopping im Mai und Juni 2022

