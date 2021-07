Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) – ALDI Nord und ALDI SÜD bieten erneut ausgewählte Nachtwäsche und Lingerie von Sylvie Meis an. Nach dem großen Erfolg der ersten Kooperation im November 2020 können sich Kundinnen auch in diesem Sommer auf Dessous und Pyjamas der prominenten TV-Moderatorin freuen. Die Kollektion ist ab dem 05.08.2021 in allen Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich.

Leichte Pyjamas, luftige Morgenmäntel und verspielte Wäsche-Sets: Auch bei ihrer zweiten Kollektion “Sommerhauch by Sylvie Meis” setzt die gebürtige Niederländerin vor allem auf fließende, elegante Stoffe und ein Maximum an Tragekomfort. Farblich orientiert sich die Sommerkollektion an hellen Tönen wie Rosa, Hellblau und Weiß. Aber auch klassische schwarze Negligés und Dessous sind Teil der exklusiven ALDI Lingerie-Linie.

Traumhaft leichte Stoffe

“Die Resonanz und das Feedback auf meine erste Kollektion bei ALDI waren wirklich unglaublich. Ich freue mich daher sehr, dass ich jetzt zum zweiten Mal mit ALDI eine Kollektion auf den Markt bringen kann, mit der ich jede Frau ansprechen möchte”, sagt Sylvie Meis. Basierend auf den Erfahrungen der ersten Kollektion wurden bei der “Sommerhauch by Sylvie Meis”-Linie die Konfektionsgrößen erweitert. Die BHs sind in den Größen 75 (A bis B), 80-85 (B bis C), 90 (C bis D) und 95D verfügbar. Die passenden Slips, Pyjamas, Negligés und Morgenmäntel werden in den Größen XS bis XL angeboten. So findet jede Frau ihr Lieblingsteil in der passenden Größe. “Jede Frau hat eine andere Körperform. Mit meiner neuen Sommerkollektion möchte ich alle dazu ermutigen, sich selbst etwas Gutes zu tun und sich dabei wohl zu fühlen – und das zu einem wirklich günstigen Preis”, so die 43-Jährige.

Die Kollektion umfasst insgesamt 17 Teile in verschiedenen Designs und Farben. Preislich bewegen sich die verschiedenen Stücke zwischen 8,99 Euro und 14,99 Euro.

