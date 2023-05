Ismaning (ots) –

Kennen Sie das: Monatelang freut man sich auf den Sommerurlaub, sieht sich schon entspannt im Meer baden oder neue Regionen erkunden. Und dann wandelt sich die Vorfreude kurz vor der Abreise in Anspannung – manchmal so sehr, dass wir schon fast die Lust verlieren. So viel muss bedacht, erledigt und organisiert werden, dass das Stresslevel steigt und die Energiereserven verbraucht sind. Jetzt bloß nicht schlappmachen! Völlig ausgepowert in den Urlaub zu starten bedeutet, dass wir die ersten Tage kaum genießen können, weil wir erst einmal runterkommen müssen. Anders ist es, wenn unser Energiespeicher schon zu Beginn der schönsten Zeit des Jahres auf einem guten Niveau ist, denn dann können Entspannung, Entdeckergeist und gute Laune sofort einsetzen. Woher die Energie nehmen? Das ist ziemlich einfach.

Mit Energie lässt es sich besser entspannen

Endlich: Der Urlaub steht vor der Tür, und im Kopf sind wir schon entschleunigt bei Siesta und Sightseeing. Doch bevor es so weit ist, sind oft tausend Dinge zu bedenken, Jobs zu übergeben, Hautstier und Pflanzen zu versorgen, die Reiseapotheke zu vervollständigen, zu entscheiden, was ins Gepäck gehört und einiges mehr. Zudem die mitschwingende Sorge, dass durch Streik, Flugausfälle oder Krankheit doch noch etwas dazwischenkommt. Wir sollten jetzt besonders achtsam mit uns umgehen – doch: keine Zeit. Das alles strapaziert die ohnehin urlaubsreifen Nerven. Die Frage ist: Wie bekommen wir jetzt unsere Energiereserven mobilisiert, um nicht völlig fertig im Urlaub anzukommen? Der Tipp kann sein, hier auf eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen zu achten. Die den Nerven, dem Energiestoffwechsel und der geistigen Leistungsfähigkeit gerade jetzt guttut. Denn die Reisevorbereitungen fordern so einiges an Energie – sowohl nervlich als auch körperlich. Mit Basica® Energie (https://www.basica.com/de/Produkte/Fuer-innere-Balance-und-mehr/Basica-Energie_product_3090) geht das einfacher denn je.

Fit, und vital mit der richtigen Unterstützung

Stress bringt unseren Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht. Nur wenn unser Säure-Basen-Haushalt ausgeglichen ist, können all die biochemischen Vorgänge in unserem Organismus reibungslos ablaufen, die für die Bewältigung unserer vielfältigen Aufgaben notwendig sind. Das Gleichgewicht und unsere Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen, ist in stressigen Zeiten nicht ganz einfach und kostet schlichtweg ein wenig Zeit. Inmitten der Reisevorbereitungen möchten wir nicht noch aufwendig einkaufen, kochen und womöglich Reste produzieren. Wer schnell zu seiner inneren Kraft und Energie zurückfinden möchte, kann seinem Stoffwechsel ganz unkompliziert mit hochwertigen basischen Mineralstoffen unter die Arme greifen. Genau da kommt nämlich das Doppel-Wirk-Prinzip von Basica® Energie, einer Variante des bewährten Klassikers Basica®, zum Tragen. Die Doppelsachets sind praktisch und alltagstauglich – selbst in Ausnahmesituationen. Basische Mineralstoffe und wertvolle Spurenelemente für die Säure-Basen-Balance können dabei helfen, die innere Waage ins Gleichgewicht zu bringen und damit die Grundlage für einen aktiven Stoffwechsel herzustellen.* Die energierelevante Nährstoffkombination aus hochdosierten B-Vitaminen, Biotin und Kupfer unterstützen den Energiestoffwechsel sowie Nervenfunktion und -regeneration, Pantothensäure sorgt für die geistige Leistungsfähigkeit.

Jahrzehntelange Erfahrung trifft auf aktuelle Forschung

Einen aktiven Stoffwechsel durch einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt: dafür steht die bewährte, wissenschaftlich fundierte Apothekenmarke Basica®. Mit einem Ad-on durch energiefördernde Vitamin- und Mineralstoff-Kapseln leistet das rote Basica® Energie täglich noch mehr: Das basische Trinkgranulat im ersten Sachet wird in einem Glas Wasser aufgelöst. Die beiden Nährstoffkapseln mit den energierelevanten Nährstoffen aus dem zweiten Sachet können gleich mit dem Getränk eingenommen werden. Die Vitalstoffe von Basica® Energie (https://www.basica.com/de/Produkte/Fuer-innere-Balance-und-mehr/Basica-Energie_product_3090) unterstützen dabei, Herausforderungen mit voller Leistungskraft zu meistern und in Balance zu bleiben. Wenn es also darum geht, die eigenen Batterien schnell und unkompliziert wieder aufzufüllen und sich ins innere Gleichgewicht zu bringen, eignet sich Basica® Energie. Und mit einem energetisch gut aufgestellten Organismus kann der erträumte Urlaubsgenuss dann sofort beginnen.

*Basica® Energie enthält Zink, das zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt sowie normalem Kohlehydrat- und Fettsäurestoffwechsel beiträgt. Chrom unterstützt den normalen Makronährstoffwechsel, Molybdän die Verstoffwechslung schwefelhaltiger Aminosäuren. Magnesium reduziert Müdigkeit und Erschöpfung und leistet mit Calcium einen Beitrag für einen vitalen Energiestoffwechsel.

