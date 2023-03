Herbolzheim (ots) –

Lionel Bruder und Viktor Manz sind die Geschäftsführer der Marketingagentur Alphabrothers. Als diese unterstützen sie Onlinehändler dabei, ihr Geschäft erfolgreich zu machen. Der Service der Experten reicht dabei vom Onlineshop-Aufbau über dessen Optimierung bis hin zum Design und entsprechenden Marketing-Maßnahmen über die sozialen Medien. Wie Onlinehändler nun richtig durchstarten und welche Rolle Social-Media-Marketing dabei spielt, erfahren Sie im Folgenden.

In Zeiten, in denen Onlineshopping sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut, wird auch die Zahl entsprechender Anbieter immer größer. Umso wichtiger ist es, sich von der Masse an Mitbewerbern abzuheben. Um sich sein Bestehen am Markt weiterhin zu sichern, müssen Onlinehändler heute daher auf gezieltes Marketing setzen. „Nur wer heute sichtbar ist und potenzielle Kunden von sich überzeugt, wird seine Existenz langfristig sichern können“, erklären Lionel Bruder und Viktor Manz von der Marketingagentur Alphabrothers. Als Experten im Marketing haben sie sich der Aufgabe verschrieben, Onlinehändler dabei zu unterstützen, ihr Geschäft erfolgreich aufzubauen. Dabei setzt das Team der Alphabrothers vor allem auf erprobte Marketing-Maßnahmen, um ihre Kunden online sichtbar zu machen und von ihrer Konkurrenz abzuheben.

Relevanz liegt allein auf Onlinemarketing

Um sich als Onlineshop-Betreiber von seinen Mitbewerbern abzuheben, ist es essenziell, sichtbar zu sein und potenzielle Kunden von sich zu überzeugen. Werbung außerhalb des Internets sollte dabei jedoch kein Thema sein. Schließlich sind Maßnahmen wie Fernsehwerbung oder Anzeigen in Printmedien wie Zeitungen und Magazinen nicht nur vergleichsweise teuer, sondern verzeichnen vor allem hohe Streuverluste. Stattdessen sollte der Fokus allein auf Online-Marketingmaßnahmen liegen. Neben Google haben sich dabei besonders die sozialen Medien als zielführend erwiesen. Hier wird nicht nur eine große Masse an Menschen erreicht, die Werbung kann zudem an genau die Zielgruppe ausgespielt werden, die für den eigenen Shop relevant ist.

Genaue Zielgruppenansprache durch Daten-Analyse

Neben dem organischen Content ist die bezahlte Werbung in den sozialen Medien essenziell. Onlinehändler sollten sie professionell angehen und nicht aufschieben, da mittlerweile ein hoher Konkurrenzdruck herrscht – schließlich können mit gezielten Anzeigenschaltungen viele potenzielle Kunden erreicht werden. Dabei handelt es sich um Nutzer, die zwar nicht aktiv nach dem Produkt suchen, jedoch anhand ihres (Aktivitäten-)Profils ein grundlegendes Interesse daran aufweisen. Das Vorgehen, die Zielgruppe einzugrenzen und ihr gezielt Werbung anzuzeigen, ist auch als Targeting bekannt.

Die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung ermittelt die künstliche Intelligenz der Netzwerke durch Tracking. Beispielsweise werden auf Basis der eingegebenen Google-Suchbegriffe Rückschlüsse auf die User gezogen. Dazu kommt die Auswertung von Unterhaltungen auf WhatsApp und anderswo, außerdem werden Aktivitäten auf den einzelnen Plattformen registriert. Insgesamt ergibt sich ein recht konkretes Interessenprofil der User als Grundlage für erfolgreiches Marketing.

Mit der Perfektionierung der künstlichen Intelligenz wächst die Relevanz des Social-Media-Marketings. Zugleich wird es immer anspruchsvoller und komplexer. Das bezahlte Marketing erfordert hochwertigen Content in Form exzellenter Videos, Texte und Grafiken – immerhin werden diese Inhalte nicht nur zum Targeting genutzt, sondern auch zum Retargeting: Dabei werden erneute Berührungspunkte zu potenziellen Kunden erzeugt, die schon einmal auf das Angebot reagiert haben.

Die Kombination der Plattformen ist entscheidend

Facebook und Instagram sind nach wie vor die stärksten Kanäle für das Social-Media-Marketing. Idealerweise werden sie mit Google und TikTok kombiniert, um eine möglichst große Bandbreite zu nutzen. Während Google hervorragend bei Menschen funktioniert, die bereits ein klares Ziel vor Augen haben und entsprechende Suchbegriffe nutzen, werden in den sozialen Medien auch Menschen ohne aktiven Kaufwunsch, jedoch mit einem grundsätzlichen Interesse angesprochen.

Auch TikTok befindet sich gerade im Kommen und kann in Kombination mit Facebook, Instagram und Google hervorragend genutzt werden, um seine Reichweite auszubauen. Auf der Plattform haben vor allem jene Produkte gute Erfolgsaussichten, die das Potenzial aufweisen, viral zu gehen. Wer sich bereits ein Standing gesichert hat, kann seine Botschaft damit zusätzlich auf TikTok ausspielen, um das Vertrauen der Zielgruppe zu stärken und zusätzliche Berührungspunkte zu schaffen.

Fazit und Zukunftsaussicht

Fest steht: Ohne Social Media wird es der Onlinehandel künftig schwer haben. Nur wer jetzt auf den Zug aufspringt und sich mit der Kombination aus Facebook, Instagram, TikTok und Google, ein Standing erarbeitet und mit relevantem Content organisch Reichweite erzielt, wird sich langfristig gegen die Konkurrenz durchsetzen und sein Bestehen am Markt sichern können. Essenziell dabei ist es, das Thema Social-Media-Marketing als langfristigen und anhaltenden Prozess zu betrachten, der aufgrund erworbener Daten stetig analysiert und optimiert wird, um seine Zielgruppe zu überzeugen. Als Laie wird die Umsetzung jedoch kaum möglich sein. Schließlich bedeutet selbst Probieren meist auch viel Geld zu verbrennen. Stattdessen sollten Onlinehändler auf einen erfahrenen Experten setzen, der die Branche kennt und das entsprechende Know-how im Bereich Social-Media-Marketing mitbringt. So werden es Onlinehändler schaffen, ihre Existenz zu sichern und ihren Shop erfolgreich zu skalieren.

