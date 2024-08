Hagen (ots) –

Sie gehört zu den am schnellsten wachsenden Apps der Welt: TikTok, eine Video-App, die insbesondere bei jungen Menschen sehr beliebt ist. Aus gutem Grund wird sie mittlerweile in immer mehr Branchen genutzt, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Doch wie gelingt der Start auf TikTok und was gilt es dabei zu beachten?

Viele Kosmetikstudios, die schon lange im Geschäft sind, zögern oft noch, moderne Marketingmethoden zu nutzen. Dabei bietet der technische Fortschritt heute unglaublich einfache, effiziente und kostengünstige Werbemöglichkeiten, die vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wären. Besonders über Social Media lässt sich eine große Zahl an Menschen erreichen. Hier steckt riesiges Potenzial, neue Kunden zu gewinnen, Interessenten zu informieren und bestehende Kunden zu binden. Zusätzlich können Kosmetikerinnen die eigene Reichweite stetig verbessern. Dieses Potenzial sollte genutzt werden, denn die Konkurrenz schläft nicht. „Heutzutage ist eine gute Reichweite auf Social Media das A und O für jedes wachsende Geschäft – so auch für Kosmetikstudios“, erklärt Banu Suntharalingam, Geschäftsführerin von Beautyholic. „Nur so erreicht man online möglichst viele Kunden, um sie auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen.“

„Besonders TikTok hat sich in den letzten Jahren als effektives Werbe-Tool etabliert – kein Wunder, schließlich sind die einprägsamen Kurzvideos ideal, um das eigene Beauty-Angebot authentisch und ansprechend zu präsentieren“, fährt die Expertin fort. „Dennoch nutzen viele Kosmetikerinnen die Plattform noch nicht, weil sie nicht wissen, wie sie erfolgreich auf TikTok durchstarten können.“ Banu Suntharalingam unterstützt Kosmetikstudios dabei, dieses Problem zu lösen: Als Unternehmensberaterin hilft sie Kosmetikerinnen dabei, mithilfe von TikTok ihre Terminkalender zu füllen. Sie weiß genau, welche Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, um die Video-App gewinnbringend zu nutzen. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie Kosmetikerinnen dabei, erfolgreich und automatisiert mehr Kunden zu gewinnen. Bereits mehr als 450 Kosmetikstudios im gesamten DACH-Raum konnten von ihrer langjährigen Erfahrung profitieren und ganz automatisch ihre Terminkalender füllen. Wie Kosmetikstudios TikTok nutzen sollten, veranschaulicht die Expertin anhand der folgenden fünf Tipps.

Tipp 1: Die Zielgruppe definieren

Bevor Kosmetikerinnen Inhalte auf TikTok erstellen, sollten sie sich über ihre Zielgruppe im Klaren sein. Dazu gehört, die Altersgruppe ihrer Kunden zu bestimmen sowie deren Bedürfnisse und Interessen zu verstehen. Auch die Probleme, die die Kunden lösen möchten, müssen identifiziert werden. Indem Kosmetikerinnen ihre Zielgruppe genau kennen, können sie gezielter Inhalte erstellen, die präzise auf ihre Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten sind.

Tipp 2: Relevante Inhalte veröffentlichen

Auf Grundlage der definierten Zielgruppe können Kosmetikerinnen anschließend Inhalte auf TikTok posten, die für ihre Kunden interessant und relevant sind. Beiträge, Fotos und Videos können dabei sowohl unterhaltsam als auch informierend sein – Hauptsache, sie erwecken die Neugier des Publikums. Aktuelle Trends, Schmink-Tutorials und allgemeine Hautpflegetipps kommen zum Beispiel bei beinahe allen Altersklassen gut an. Daneben ist es sinnvoll, den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren – so zum Beispiel in Form von Teamvorstellungen, Vorher-Nachher-Videos oder Salonrundgängen. Meist können sich Kosmetikerinnen dadurch effektiv von ihrer Konkurrenz abheben – und zugleich eine emotionale Bindung zu den Followern aufzubauen. Zudem sollten Kosmetikerinnen darauf achten, dass ihre Videos kurz und prägnant sind, da die meisten Nutzer nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Ideal sind Videos, die nicht länger als 60 Sekunden sind. Hashtags können ebenfalls dabei helfen, sicherzustellen, dass die Beiträge auch wirklich gefunden und angesehen werden.

Tipp 3: Kreativität, Regelmäßigkeit und Qualität bedenken

TikTok ist eine Plattform für kreative Inhalte. Entsprechend wichtig ist es, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen, um möglichst ansprechende Videos zu gestalten. Dabei sollten Kosmetikerinnen auch auf Musik und Soundeffekte zurückgreifen, um die Videos möglichst lebendig zu gestalten und die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen. Wichtig ist außerdem, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen. Am besten posten Kosmetikerinnen mindestens einmal pro Woche ein neues Video, um ihre Zielgruppe kontinuierlich zu erreichen. Professionelle Videos sind nicht zwingend erforderlich, allerdings sollten die Inhalte qualitativ hochwertig sein. Eine gute Kamera hilft dabei, Videos zu erstellen, die visuell ansprechend sind.

Tipp 4: Virale Trends nutzen

TikTok ist bekannt für seine viralen Trends und Herausforderungen. Kosmetikerinnen sollten diese Trends nutzen, um eine größere Nutzerbasis zu erreichen. Dabei sollten sie allerdings darauf achten, dass die Trends zu ihrer Marke passen – und sich nicht auf fragwürdige oder unangemessene Inhalte einlassen.

Tipp 5: Bezahlte Werbung einsetzen

Grundsätzlich können Kosmetikstudios ihre Reichweite auf TikTok durch verschiedene Methoden erhöhen. Eine Möglichkeit ist die zuvor besprochene, organisch wachsende Bekanntheit. Diese Methode erfordert jedoch ein hohes Maß an Geduld. Eine schnellere Alternative ist bezahlte Werbung. Die dabei anfallenden Kosten sind in den meisten Fällen eine effektive Investition, die sich schon bald auszahlen dürfte.

