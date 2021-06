Rheda-Wiedenbrück (ots) – Bei sommerlichen Temperaturen lässt sich selbst an einem schattigen Plätzchen das Schwitzen nicht vermeiden. Und das ist gut so, denn die vermehrte Schweißproduktion reguliert die Körpertemperatur. Übermäßiges Schwitzen mit übelriechendem Schweißgeruch ist jedoch lästig und unangenehm. Eine gut verträgliche Hilfe ist das homöopathische Komplexmittel Pflügerplex® Salvia 122 (Apotheke), das bei vermehrter Schweißbildung eingesetzt wird.

Starkes Schwitzen mit Hitzewallungen, Achselnässe, Schweißkränzen, feuchten Nackenhaaren und übelriechendem Schweißgeruch ist nicht gesundheitsgefährdend, aber für jeden Betroffenen sehr unangenehm. Hier hat sich Salbei seit langem als Heilpflanze und Hausmittel bewährt. Seine Inhaltsstoffe helfen z. B. als Teezubereitung, die Schweißbildung auf natürliche Weise zu verringern. Auch in der Homöopathie wird Echter Salbei (Salbei officinalis) wegen seiner schweißhemmenden Eigenschaft geschätzt.

Natürliche Hilfe

In Pflügerplex® Salvia 122 entfalten gleich zwei bewährte Inhaltsstoffe ihre wohltuende Wirkung: Echter Salbei (Salbei officinalis) und Jaborandi (Pilocarpus). Das homöopathische Komplexmittel wird bei vermehrter Schweißbildung mit und ohne körperliche Anstrengung, übelriechenden Schweißen sowie bei Nacht- und Tagesschweißen erfolgreich eingesetzt. Salbei wird in der Homöopathie vor allem angewendet, wenn der Schweiß den Körper schwächt und nachts vermehrt auftritt. Das Schwitzen kann auch aufgrund hormoneller oder psychosomatischer Ursachen auftreten. Die Tropfen enthalten außerdem Jaborandi aus der Familie der Rautengewächse. Jaborandi hat sich in der Homöopathie bei abnormalen Schweißen bewährt und wurde mit großem Erfolg bei Nachtschweißen von Tuberkulosekranken angewandt. Ebenso wirkt Jaborandi gut bei Hitzewallungen mit heftigen Schweißausbrüchen. Pflügerplex® Salvia 122 reguliert dadurch gezielt und gut verträglich die Schweißbildung. Die Haut bleibt trocken und das Bakterienwachstum wird gehemmt – so kann unangenehmer Schweißgeruch erst gar nicht entstehen.

Die Vorteile von Pflügerplex® Salvia 122:

– natürliches Arzneimittel mit Echtem Salbei und Jaborandi

– sehr gut verträglich, ohne Neben- und Wechselwirkungen, gluten- und laktosefrei sowie vegan und ohne Bestandteile vom Schwein

– höchste Qualität aus der Apotheke

– in Deutschland entwickelt, produziert und kontrolliert

– zugelassen ab 12 Jahren

Immer Cool bleiben! 5 Tipps für den Sommer:

– Tragen Sie lockere, luftige Kleidung aus atmungsaktiven Materialien. So vermeiden Sie einen Hitzestau und die überschüssige Feuchtigkeit wird abgegeben.

– Trinken sie viel, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Am besten sind lauwarme Getränke und Mineralwasser. So lässt sich auch Kopfschmerzen, Schwindel und Kreislaufproblemen vorbeugen.

– Meiden Sie schweres, fettes Essen und greifen Sie lieber verstärkt zu Salat, Obst und leicht verdaulichen Speisen. Dann muss der Körper nicht so viel Energie aufwenden.

– Pfefferminzöl wirkt kühlend: Geben Sie einfach ein paar Tropfen auf Handgelenke, Unterarme oder Schläfen.

– Greifen Sie zu natürlichen Hilfen gegen das Schwitzen: Das regelmäßige Trinken von Salbeitee hat sich als Hausmittel bewährt. Die Einnahme von Pflügerplex® Salvia 122 (Apotheke) hilft, die Schweißproduktion zu reduzieren.

Pflügerplex® Salvia 122 Tropfen erhalten Sie nur in Ihrer Apotheke:

50 ml Tropfen (PZN 03011642) 14,60 EUR

Pflüger – natürliche Arzneimittel mit Tradition

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze und homöopathische Arzneimittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in sechs verschiedenen Darreichungsformen, 130 homöopathische Arzneimittel mit dem Schwerpunkt Komplexmittel, Ethanol Pflüger® 70 % (V/V) zur Desinfektion sowie die apothekenexklusive Zahncreme MinOral®. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch die eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück nach Vorgaben des Homöopathischen Arzneibuchs sicher. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2019 sein 70-jähriges Firmenjubiläum. www.pflueger.de

Mehr Informationen unter www.pflueger.de

