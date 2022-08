Rüsselsheim am Main (ots) –

Auf PEUGEOT ist Verlass, denn der französische Automobilhersteller verlängert seine bundesweite Tankgutschein-Aktion nach dem Motto „So geht Tankrabatt“ bis Ende September. Mit jedem verkauften Neuwagen mit Verbrennungsmotor(1) der Baureihen PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008, PEUGEOT 308, PEUGEOT 308 SW, PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW wird ein Tankgutschein in Höhe von 1.200 Euro(1) dazu gelegt.

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland, weiß, wie die Idee der Tankrabatt-Aktion entstand, wie sie angelaufen ist und wieso diese verlängert wird.

Mobilität wird immer teurer. Gerade die Spritpreise sind stark gestiegen. Mit der Aktion „So geht Tankrabatt“ übernimmt PEUGEOT bis zu 1.200 Euro Spritkosten. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Mobilität ist wichtig und wird es auch weiterhin bleiben. Inspiriert von dem Entlastungspaket der Bundesregierung möchten wir dort unterstützen, wo es wirklich ankommt. Wer also einen PEUGEOT 308, PEUGEOT 508, PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008 oder PEUGEOT 5008 als Verbrenner im Aktionszeitraum kauft, bekommt bis zu 1.200 Euro(1) hinzu. Je nachdem, wie energiesparend gefahren wird, übernehmen wir somit die Spritkosten bis zu 11.000 Kilometer(1). Das kann schon für ein Jahr reichen.“

Diese Aktion läuft jetzt seit Anfang Juli 2022. Wie ist bis jetzt die Bilanz?

Haico van der Luyt: „Wir hatten eine sehr starke und positive Resonanz in den Medien und auf unseren Social-Media-Kanälen. Das haben wir auch bei den Anfragen im Handel gesehen. Viele Kundinnen und Kunden haben sich entschlossen, diese Aktion als Anlass für einen Neukauf zu nutzen. Trotz urlaubsbedingter verhaltener Kaufentscheidungen über alle Modelle hinweg, haben wir im Juli dieses Jahres rund 40 Prozent mehr Angebote für den neuen PEUGEOT 308 als im Vormonat erstellt und auch 40 Prozent mehr verkauft. Der PEUGEOT 2008 war unser zweitstärkstes Modell. Auch in diesem preissensiblen Segment konnten wir ein Plus von 13 Prozent bei den Angeboten und 50 Prozent mehr Kaufverträge verzeichnen. Das ist ein tolles Ergebnis und gibt uns die Bestätigung, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben.“

Jetzt haben Sie sich entschieden, diese Aktion zu verlängern. Warum?

Haico van der Luyt: „Der Erfolg und die starke Nachfrage zeigen uns, dass wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden gerade in der aktuellen Situation erkannt haben. Darum verlängern wir unsere Aktion bis zum 30. September 2022. Somit geben wir auch den Urlaubsheimkehrern noch ausreichend Zeit, sich ihr Wunschauto zu bestellen und von dem Tankgutschein zu profitieren.“

PEUGEOT kann Tankrabatt: Die erfolgreiche Kampagne von PEUGEOT wird verlängert bis Ende September 2022. Beim Kauf eines neuen Modells mit Verbrennungsmotor von PEUGEOT übergeben die teilnehmenden PEUGEOT Partner den Kaufinteressierten einen Tankgutschein in Höhe von 1.200 Euro(1).

Mit der Tankgutschein-Aktion reagierte der französische Automobilhersteller Anfang Juli 2022 auf die angestiegenen Preise für Lebensmittel, Heizkosten und das Tanken. Am 1. September 2022 läuft die Sonderregelung der gesetzlich gesenkten Energiesteuer aus, weshalb wieder der bisherige Steuersatz erhoben wird. Die Preise für Treibstoff variieren erheblich und liegen weiterhin auf hohem Niveau. Der Tankgutschein von PEUGEOT soll genau dort ansetzen und Unterstützung leisten.

Weitere Informationen zur Tankgutschein-Kampagne von PEUGEOT finden Interessierte bei den teilnehmenden PEUGEOT Partnern und unter: https://www.peugeot.de/kaufen/aktuelle-angebote/tankgutschein.html

(1) Beim Erwerb eines PEUGEOT 308, PEUGEOT 308 SW, PEUGEOT 508, PEUGEOT 508 SW, PEUGEOT 2008, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 5008 mit Benzin- und Dieselmotor bis zum 30.09.2022 erhalten Kundinnen und Kunden von PEUGEOT zusätzlich einen Tankgutschein im Wert von 1.200 Euro, einzulösen bei allen teilnehmenden TotalEnergies-Tankstellen in Deutschland. Drei Jahre gültig ab Aktionsbeginn 01.09.2022, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, eine Übertragung oder Verkauf an Dritte ist ausgeschlossen.

