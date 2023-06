Leipzig (ots) –

– priwatt präsentiert die ersten gedrosselt zertifizierten Balkonkraftwerke Deutschlands mit bis zu vier Modulen.

– Die Sets bieten ein besonders hohes Einsparpotenzial von bis zu 400 EUR pro Jahr.

– Sie halten die maximale Einspeiseleistung von 600 Watt ein und sind als Teil der neuen Balkonkraftwerk-Generation auf 800 Watt upgradefähig.

– Die Zertifizierung der neuen Anlagen von priwatt ermöglichen deutschlandweit erstmals die vereinfachte Anmeldung beim Netzbetreiber für Anlagen mit mehr als zwei Modulen.

priwatt, einer der führenden Anbieter für DIY-Energiewendelösungen, präsentiert die ersten gedrosselt zertifizierten Stecker-Solar-Sets Deutschlands, die den Betrieb mit bis zu vier Modulen ermöglichen und gleichzeitig die maximale Einspeiseleistung von 600 Watt einhalten. Die neuen Trio- und Quattro-Sets erlauben die flexible Ausrichtung mehrerer Module und damit eine noch effizientere Nutzung der eigenen Solarenergie. So ebnet priwatt allen Energiewende-Begeisterten den Weg in eine autarkere und grünere Zukunft.

„Unser Ziel ist es, unsere KundInnen auf ihrem Weg zur Selbstversorgung mit grünen DIY-Energiewendelösungen zu unterstützen. Die neuen Sets sind mit ihrem Einsparpotenzial von bis zu 400 EUR pro Jahr ein wichtiger Schritt dahin.“ sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von priwatt.

Durch die Einhaltung der Einspeisegrenze bleibt die Installation in den Händen der VerbraucherInnen – ganz nach dem für priwatt bekannten DIY-Prinzip. Damit ist das Set ideal für alle, die ganztägig die volle Leistung ihres Balkonkraftwerks ausschöpfen, noch mehr einsparen und die Anlage selbst vereinfacht anmelden wollen.

Das Herzstück des Sets bilden die zwei zertifizierten und upgradefähigen Wechselrichter. So können gleichzeitig bis zu vier Module mit einer Gesamtleistung von 1640 Wp zur Energiegewinnung angeschlossen werden, was die bei idealer Ausrichtung die optimale Nutzung der erzeugten Energie ermöglicht.

Zudem sind die Sets Teil der neuen upgradefähigen Balkonkraftwerk-Generation von priwatt und damit ideal auf die bevorstehende Anhebung der Bagatellgrenze auf 800 Watt vorbereitet. Sie können nach der Gesetzesanpassung schnell und einfach via Over-the-Air-Update an die neue Einspeiseleistungsgrenze angepasst werden. In Kombination mit dem bei priwatt erhältlichen Balkonkraftwerk-Speicher erhöht sich der Autarkiegrad der KundInnen dadurch signifikant. So steigt der jährliche Ertrag auf bis zu 720 EUR und deckt damit bis zu 60 % des Strombedarfs eines 2-Personen Haushaltes.

Weitere Informationen und die neuen Trio- (https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/garten/priflat-trio/SW10378.1) und Quattro Balkonkraftwerke (https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/garten/priflat-quattro/SW10379.1) von priwatt finden Sie auf www.priwatt.de. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne auch unter den unten aufgeführten Kontaktdaten.

Über priwatt:

priwatt stattet Menschen mit hochwertigen DIY-Energiewendelösungen aus, um eine dezentrale und umweltfreundliche Energieerzeugung zu fördern. Das Unternehmen setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein und ist überzeugt, dass wir alle einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Um dieses Ziel zu verwirklichen, bietet das Leipziger Green-Energy Unternehmen sowohl MieterInnen als auch HauseigentümerInnen, unabhängig vom Alter oder technischem Know-how, kostengünstige und einfache Alternativen, um selbst grünen Strom zu erzeugen und damit die eigenen Energiekosten zu senken.

