Schliersee (ots) –

Die SLYRS Bavarian Whisky Distillery am bayrischen Schliersee wird wieder einmal ihrem Ruf als Whisky-Pionier gerecht und holt beim diesjährigen Meininger’s International Spirits Award die Auszeichnung als Deutscher Whisky des Jahres 2023 sowie insgesamt 5 Mal Gold.

Mit Stolz präsentiert sich das SLYRS-Team unter Geschäftsführer und Destillateurmeister Hans Kemenater beim Meiningers International Spirits Award 2023. Sowohl die Finish Range als auch der SLYRS Single Malt Whisky Fifty One konnten die Jury vollauf überzeugen und bekamen Goldauszeichnungen. Eine ganz besondere Ehre ist die Auszeichnung für den SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish als Deutscher Whisky des Jahres 2023!

Die 5 Gold-Gewinner im Überblick:

– SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish: Deutscher Whisky des Jahres 2023 + Gold

– SLYRS Single Malt Whisky Pedro Ximénez Cask Finish: Gold

– SLYRS Single Malt Whisky Oloroso Cask Finish: Gold

– SLYRS Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish: Gold

– SLYRS Single Malt Whisky Fifty One: Gold

Das sagt die Jury über den SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish:

„Die deutschen Whisky-Pioniere vom Schliersee zeigen wieder einmal, warum sie in der obersten Liga spielen. Der charakteristische Single Malt darf, nachdem er über fünf Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche reifte, noch ein Finish in Fässern genießen, die vorher Rum aus der Karibik beherbergten – u.a. auch Rhum Agricole. Die milde bayrische Gerste harmoniert perfekt mit dem Fruchtbouquet und den Anklängen von Kamille und Bienenwachs, die das Finish mitbringen.“ (Quelle: www.meininger.de)

Über Meininger’s International Spirirts Award ISW:

Seit 2004 hat es sich der ISW zur Aufgabe gemacht, sowohl Destillateuren und Produzenten ein objektives, neutrales, fachkundiges und detailliertes Feedback zu den Produkten zu geben, als auch dem Konsumenten eine verlässliche Qualitätsorientierung bei seiner Kaufentscheidung zu bieten. Die angemeldeten Spirituosen werden in Jurygruppen aus jeweils fünf bis sechs Verkostern blind in thematisch zusammenhängenden Flights verkostet. Jedes Jurymitglied bewertet die Proben hinsichtlich Optik, Geruch, Geschmack und Gesamteindruck in einem 100-Punkte-Schema. Die besten Spirituosen werden mit einer Medaille ausgezeichnet. Ergänzend können Sonderauszeichnungen für das jeweilige Top-Produkt einer Kategorie (national + international) vergeben werden.

Die SLYRS Whisky Destillerie am Schliersee – ein Original im Herzen der bayrischen Alpen:

Die Whisky-Pioniere aus Oberbayern sind echte Überzeugungsbrenner und produzieren in der SLYRS Whisky Destillerie Produkte höchster Qualität. Die Leidenschaft, mit der die SLYRS Destillateure ihr Handwerk betreiben, ist die Voraussetzung für die einzigartige Qualität der mehrfach international preisgekrönten Whiskys und Liqueure. Authentizität spielt bei SLYRS eine große Rolle, deshalb wird für den SLYRS Whisky nur bestes bayrisches Getreide und reines Alpenquellwasser aus den Schlierseer Bergen verwendet. Die gesamte Herstellung samt Fassreifung erfolgt vor Ort, was dem SLYRS einen durch und durch regionalen, oberbayrischen Charakter verleiht.

Stetig entwickeln sich die Whisky-Pioniere weiter und erhalten ihre Vorreiterrolle auf dem deutschen Whisky-Markt aufrecht. Mit Mut, Ideenreichtum und bayrischem Charme streben sie nach vorne. So entstehen immer wieder weitere, leidenschaftliche SLYRS Whisky-Kreationen höchster Qualität, die am Schliersee daheim und in der ganzen Welt zu Hause sind. Weitere Informationen: www.slyrs.com

