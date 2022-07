Mladá Boleslav (ots) –

› Platz für bis zu sieben Personen und zwei verschiedene Interieurkonfigurationen

› Ausgewogenes Verhältnis von haptischen und digitalen Bedienelementen

› Innovative Designsprache kennzeichnen reduzierte, einfache und funktionale Formen, intuitiv bedienbare digitale Technologien und nachhaltige Materialien

ŠKODA AUTO gibt den nächsten Ausblick auf die neue Designsprache. Die erste Interieurskizze der Konzeptstudie VISION 7S zeigt: Das geräumige Fahrzeug mit einer völlig neuen, variablen Innenraumarchitektur bietet Platz für bis zu sieben Personen. Das minimalistische Interieur prägen nachhaltige Materialien. Die neue Designsprache ist authentisch und bietet eine hohe Funktionalität und intuitive Bedienbarkeit in der digitalen Welt.

Als erstes Konzeptfahrzeug von ŠKODA trägt die rein elektrische Studie VISION 7S die neue Designsprache des Herstellers. Nun zeigt die erste Skizze das Interieur des Fahrzeugs. Der minimalistisch gestaltete Innenraum bietet neben nachhaltigen Materialien auch ein sehr großzügiges Platzangebot für bis zu sieben Personen in drei Sitzreihen und ŠKODA typische Simply Clever-Features.

Oliver Stefani, Leiter ŠKODA Design, sagt: „Unsere neue Designsprache ist minimalistisch, funktional und authentisch. Dabei setzen wir auch künftig konsequent auf klassische ŠKODA Tugenden, etwa ein großzügiges Raumangebot, leichte Bedienbarkeit und ausgeprägte Funktionalität. Mit unserer neuen Designsprache gehen wir den nächsten Schritt und nehmen die Customer Experience noch stärker in den Blick. Die große Kreativität unserer Designer und Ingenieure unterstreichen variabel verschiebbare Interieurelemente und neu entwickelte Simply Clever-Features wie ein integrierter Kindersitz. Die bewusst minimalistisch gehaltenen Linien setzen das klare Exterieurdesign auch im Innenraum fort.“

Neue Detaillösungen

Das Interieur der neuen Konzeptstudie VISION 7S präsentiert sich in einem symmetrischen Wrap-around-Design, dazu kommt ein breites, horizontales Armaturenbrett, das sich bis zu den Türen erstreckt und für ein noch besseres Raumgefühl sorgt. Eine optimal positionierte Handauflage macht die Interaktion mit dem Touchscreen und mit den haptischen Tasten besonders angenehm. Am neu gestalteten Lenkrad finden sich ebenfalls haptische Bedienelemente. Ambientelicht illuminiert verschiedene Bereiche des Innenraums, sorgt für die passende Beleuchtung beim Ein- und Aussteigen und informiert unter anderem über den Ladestatus. Auch die Türverkleidungen prägen interaktive haptische und visuelle Bedienelemente. Der integrierte Kindersitz befindet sich in der Mittelkonsole – der sichersten Position in einem Fahrzeug. An den Rückenlehnen der Frontsitze befinden sich für Passagiere in der zweiten und dritten Sitzreihe Halter für Multimediageräte. Außerdem finden sich hier jeweils integrierte Backpacks.

Innovative, verschiebbare Bedienelemente für verschiedene Modi

Der geräumige Innenraum verfügt über zwei verschiedene Konfigurationen, die ein neues Raumerlebnis für verschiedene Situationen bieten: ,Fahren‘ und ,Relaxen‘. Im Fahr-Modus befinden sich alle Bedienelemente in ihrer idealen Position und der zentrale Touchscreen ist vertikal ausgerichtet, um relevante Informationen während der Fahrt optimal anzuzeigen. Der Relax-Modus kann bei Lade- oder Zwischenstopps aktiviert werden: Dann schieben sich Lenkrad und Instrumententafel nach vorn und die Sitze der ersten und zweiten Reihe fahren für eine noch entspanntere Sitzposition nach hinten. Diese Option bietet Passagieren maximalen Platz und Komfort.

Bei der diesjährigen Jahrespressekonferenz im März hat ŠKODA AUTO seine neue Designsprache bereits angekündigt. Sie basiert auf klassischen Markenwerten wie Solidität, Funktionalität und Authentizität. Die neue Designsprache kennzeichnen ein großzügiges Raumgefühl, widerstandsfähige, nachhaltige Materialien sowie eine aerodynamische, effiziente Form.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: [email protected] Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots