› International besetztes Starterfeld legt zwischen Saarland und Bremen über 700 Kilometer zurück

› Škoda Auto Deutschland ist auch offizieller Sponsor des Grünen Trikots

› Škoda stellt für die Rennwoche 45 Begleit- und Organisationsfahrzeuge zur Verfügung

› Über 60 Radsport-Fans gehen im Škoda Veloteam an den Start des Jedermann-Rennen

› Škoda begleitet die Etappenorte mit attraktiven Roadshows, die die aktuellen Modelle der Marke zur Schau stellt

Škoda Auto Deutschland tritt auch 2023 als offizieller Partner der Deutschland Tour auf. Vom 23. bis 27. August führt die anspruchsvolle Profi-Radrundfahrt über 724 Kilometer vom saarländischen St. Wendel durch insgesamt fünf Bundesländer bis nach Bremen. Für Deutschlands einziges Etappenrennen der Männerelite stellt die Marke als Fahrzeugpartner 45 Begleit- und Organisationsfahrzeuge bereit. Zudem ist Škoda offizieller Partner des Grünen Trikots. Beim Jedermann-Rennen TK Cycling Tour am Finaltag, dem 27. August, starten 60 Hobbyathleten im Trikot des Škoda Veloteams.

Die Deutschland Tour 2023 steht für eine sehr abwechslungsreiche Streckenführung. Beim Prolog im saarländischen St. Wendel am 23. August beginnt die fünftägige Rundfahrt mit einem knackigen Zeitfahren über 2,2 kurvenreiche Kilometer. Etappe eins führt am Donnerstag über 178 Kilometer durchs Saarland, unter anderem vorbei am Bostalsee bis zum Tages-Zielort in Merzig. An Tag zwei führt die Route das Profifeld von Kassel nach Winterberg – mit 190 Kilometern die längste Etappe der diesjährigen Ausgabe. Sauerland-typisches Terrain fordert die Elite bei bis zu 2.310 Gesamthöhenmetern. Am Samstag ist die Ruhr ständiger Begleiter der Radsport-Profis. 174 Kilometer und 1.520 Höhenmeter gilt es zu überwinden, darunter einige zweistellige Steigungsprozente. Am Finaltag legt das Peloton die Strecke von Hannover bis zum Zielort Bremen zurück – diese letzten 180 Kilometer können über Sieg und Niederlage entscheiden. Krönender Abschluss ist ein Sprint Royal durch die Bremer Überseestadt.

Škoda Auto Deutschland tritt als Partner des Grünen Trikots auf

Der punktbeste Sprinter der Deutschland Tour erhölt das Grüne Trikot, für das Škoda Auto Deutschland erneut als Partner auftritt. Darüber hinaus mobilisiert die Marke das Etappenrennen mit 45 Organisations- und Begleitfahrzeugen. Mit an den Start gehen dabei unter anderem die Modelle Karoq, Octavia Combi und der batterielektrische Enyaq.

Škoda Veloteam mit über 60 Hobby-Radsportlern beim Jedermann-Rennen vertreten

Rund 3.000 Teilnehmer werden am Finalsonntag der Deutschland Tour zum großen Jedermann-Rennen erwartet. Die TK Cycling Tour führt die Hobbyathleten auf zwei möglichen Streckenvarianten rund um Bremen. Start ist jeweils am Weserstadion. Sowohl die 106 Kilometer lange ,Weserrunde‘ als auch die kürzere ,Bremer Runde‘ mit 67 Kilometern führen dann zunächst nach Süden bis nach Syke. Die ,Bremer Runde‘ biegt bei Emtinghausen auf den Rückweg ein, die Langstreckler fahren in südöstlicher Richtung weiter bis nach Hoya, bevor es wieder Richtung Bremen und Weserstadion geht.

Über 60 Teilnehmer treten als Teil des Škoda Veloteams in die Pedale. Die begehrten Teilnehmerplätze verlost Škoda Auto Deutschland auf www.welovecycling.de. Auf www.welovecycling.de informiert die Marke auch stets über Neuigkeiten rund um den Radsport. Mitglieder des Škoda Veloteams erhalten ein attraktives Škoda Trikot und Zugang zum Škoda VIP-Bereich. Zugleich profitieren sie von professioneller Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massage.

Für das Publikum an der Strecke gibt es vielseitiges Rahmenprogramm. Die Škoda Roadshow reist während der mehrtägigen Deutschland Tour mit: Angefangen beim Prolog im saarländischen St. Wendel macht sie in allen Zielorten Halt. Zuschauer können dort unter anderem die aktuellen Modelle der Marke erleben.

Škoda mit großer Tradition als ,Motor des Radsports‘

Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei Škoda bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann. 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit Škoda. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der Škoda Sponsoringstrategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports‘: Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta‘) unterstützt Škoda weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Zudem zählen Fahrrad-Accessoires zum erweiterten Škoda Produktangebot.

