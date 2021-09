Weiterstadt (ots) –

› Baden-württembergische Landeshauptstadt und die Region Stuttgart starten mit eigenen Radrennen für Jedermänner und Jederfrauen durch

› ŠKODA AUTO Deutschland unterstützt die Premiere als Partner und stellt Begleitfahrzeuge zur Verfügung

› Hobby-Sportler können aus drei Strecken für jede Leistungsstufe wählen – gemeinsames Ziel ist der Stuttgarter Börsenplatz

› ŠKODA Veloteam geht bei der Premiere des Brezel Race Stuttgart & Region mit 20 Teilnehmern auf die Strecke

Im zweiten Anlauf startet Stuttgart richtig durch: Nachdem das Jedermann-Rennen im Rahmen der Deutschen Straßenradmeisterschaften im Juni wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen musste, holen die Hobby-Sportler dieses Highlight am kommenden Sonntag, den 12. September, nach. ŠKODA AUTO Deutschland unterstützt das neue Brezel Race Stuttgart & Region als Partner und stellt Begleitfahrzeuge zur Verfügung. Rund 20 ambitionierte Breitenradsportler starten in Stuttgart im ŠKODA Veloteam mit viel Teamgeist und hochkarätiger Betreuung.

Der Spaß am Rennradfahren und der Lokalkolorit stehen beim jüngsten Jedermann-Rennen Deutschlands klar im Vordergrund. Das beginnt bereits bei der Namensgebung: ‚Brezeln‘ ist schwäbisch und bedeutet, für sich unvergessliche Momente einzusammeln. Zum Beispiel beim Ausloten der eigenen sportlichen Grenzen gemeinsam mit Radsportfreundinnen und Radsportfreunden.

Beim stimmungsvollen Start im Herzen Stuttgarts, beim spannenden Auf und Ab in der Region und bei der Zieleinfahrt des Brezel Race Stuttgart & Region spüren die Rennradler hautnah, was ‚brezeln‘ mit dem Rad heißt. Die Hobby-Radsportler messen sich am 12. September in und um die Landeshauptstadt auf zwei gezeiteten Distanzen sowie einer kurzen Warmup-Strecke, dem eher gemütlichen Sunday Morning Cycling über 14 Kilometer. Die ‚richtigen‘ Rennen führen über 46 oder 72 Kilometer. Die kurze Strecke, die der gut trainierte Schwabe „mirnix dirnix ronderbrezelt“, beginnt in Korntal-Münchingen. Die Starter über die längere Distanz gehen ihr Rennen im Ortsteil Bad Cannstatt an, fahren durch die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen und bewältigen auf der welligen Strecke rund 850 Höhenmeter.

Gemeinsames Ziel für alle Brezel Racer ist der Stuttgarter Börsenplatz. Dort präsentiert ŠKODA auch seine Roadshow – Besucher können aktuelle Modelle aus nächster Nähe kennenlernen und Probe sitzen.

Rund 20 Hobby-Radrennfahrer treten im ŠKODA Veloteam an. Die begehrten Startplätze für die Jedermann-Mannschaft von ŠKODA werden regelmäßig über www.welovecycling.de (https://www.welovecycling.com/de/) verlost. Auf dieser Plattform informiert die Marke stets über Neuigkeiten rund um den Radsport. Mitglieder des ŠKODA Veloteams erhalten ein attraktives ŠKODA Trikot, Zugang zum ŠKODA VIP-Bereich und profitieren von professioneller Betreuung inklusive Mechanikerservice.

ŠKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports‘

Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei ŠKODA bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann. 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit ŠKODA. Heute ist der Radsport ein wichtiger Eckpfeiler der ŠKODA Sponsoringstrategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports‘: Neben der Tour de France unterstützt ŠKODA weitere internationale Radrennen sowie nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen.

