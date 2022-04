Mladá Boleslav (ots) –

› Tschechoslowakische und tschechische Staatspräsidenten reisen bereits seit 1926 in Fahrzeugen von ŠKODA

› Bisheriges Dienstfahrzeug des tschechischen Staatsoberhaupts erweitert ab sofort die Sammlung der Präsidentenfahrzeuge im Technischen Nationalmuseum in Prag

ŠKODA AUTO hat das bisherige Dienstfahrzeug des tschechischen Staatsoberhaupts an das Technische Nationalmuseum in Prag übergeben. Der ŠKODA SUPERB ergänzt die Sammlung der Präsidentenfahrzeuge, zu der unter anderem auch die Staatskarosse des ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, T. G. Masaryk, gehört. Václav Klement, einer der Gründerväter des heutigen Unternehmens ŠKODA AUTO, spendete dem Museum mit der VOITURETTE B bereits im Jahr 1935 eines der ersten Modelle des Automobilherstellers aus Mladá Boleslav sowie einige Motorräder und wertvolle Archivalien.

Das bisherige Dienstfahrzeug des tschechischen Staatspräsidenten aus dem Jahr 2019 ist ein schwarz lackierter ŠKODA SUPERB Laurin & Klement mit einem 206 kW (280 PS) starken 2,0 TSI Benzinmotor und Allradantrieb (Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,4 – 7,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 168 – 165 g/km). Nun fand das Fahrzeug im Rahmen einer feierlichen Zeremonie den Weg in die Sammlung der Präsidentenfahrzeuge im Technischen Nationalmuseum in Prag. Im Juni 2015 erhielt das Staatsoberhaupt den ersten in Serie gefertigten ŠKODA SUPERB der dritten Generation. Bereits seit 2003 reist der Präsident der Tschechischen Republik traditionell in einem ŠKODA SUPERB.

Michael Oeljeklaus, ŠKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont: „Die Modelle von ŠKODA im Technischen Nationalmuseum zeigen: Unser Unternehmen ist untrennbar mit der tschechischen Geschichte verbunden. Die von Václav Klement gespendete VOITURETTE B ist eines der ersten Automobile ‚made in Mladá Boleslav‘. Seit September vergangenen Jahres ist hier außerdem der erste in Tschechien gefertigte ENYAQ iV zu sehen. Ich freue mich, dass wir den ŠKODA SUPERB des tschechischen Präsidenten an das Museum übergeben konnten. Das Modell zeigt: Unsere Fahrzeuge bewähren sich auch als repräsentative Staatslimousine.“

Karel Ksandr, Generaldirektor des Technischen Nationalmuseums in Prag, fügt hinzu: „Wir sind sehr froh über die gute Zusammenarbeit mit ŠKODA AUTO. Das Unternehmen unterstützt das Technische Nationalmuseum in freundschaftlicher Verbundenheit bereits seit über einem Jahrhundert: Gründer Václav Klement überließ uns sein persönliches Archiv, spendete unserer Sammlung ihre ersten Exponate und unterstützte die Kultureinrichtung auch finanziell. Wir freuen uns sehr, das Dienstfahrzeug des Präsidenten der Tschechischen Republik in unsere Sammlung zu übernehmen, einen ŠKODA SUPERB der dritten Generation. Damit findet diese lange Tradition ihre Fortsetzung.“

