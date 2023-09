Weiterstadt (ots) –

› Libor Myška, Geschäftsführer Finanzen von Škoda Auto Deutschland, übergab Spende an Vertreter der Tour der Hoffnung

› Zahlreiche Besucher haben am Škoda Stand für den guten Zweck in die Pedale getreten

› Geld fördert den Kampf gegen Krebs bei Kindern und die dafür nötige Forschung

Škoda Auto Deutschland nahm am Bürgerfest des Bundespräsidenten teil und jede Menge Besucher nutzten die Gelegenheit, sich am Stand der Marke für die gute Sache sportlich zu betätigen. Am vergangenen Freitag sowie am Samstag, dem ,Tag des offenen Schlosses‘, konnten sie im Park von Schloss Bellevue Geld sammeln, indem sie bei Škoda in die Pedale fest montierter Fahrräder traten. Pro gefahrenen Kilometer spendet Škoda zehn Euro an die karitative Radveranstaltung Tour der Hoffnung. Mit knapp 500 zurückgelegten Kilometern spendet Škoda Auto Deutschland 5.000 Euro für den guten Zweck. Libor Myška, Geschäftsführer Finanzen von Škoda Auto Deutschland, überreichte die Spende symbolisch an Vertreter der Tour der Hoffnung.

Mit dem Bürgerfest des Bundespräsidenten dankte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den zahlreichen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Am 9. September stand der Park von Schloss Bellevue mit vielseitigem Rahmenprogramm allen Gästen offen. Škoda Auto Deutschland war mit einem eigenen Stand vor Ort und lud Besucher ein, für die gute Sache aktiv zu werden. Auf zwei fest montierten Fahrrädern konnten Gäste Kilometer und damit Spendengelder für die Tour der Hoffnung erradeln. Diese karitative Radsport-Rundfahrt sammelt seit 40 Jahren Geld für den Kampf gegen Krebs bei Kindern und die dafür nötige Forschung. Škoda Auto Deutschland unterstützt die Veranstaltung seit zehn Jahren als Partner.

Zahlreiche Menschen nutzten dieses Angebot und legten gemeinsam rund 500 Kilometer zurück. Škoda Auto Deutschland spendet für jeden Kilometer zehn Euro, so dass eine Fördersumme von 5.000 Euro zusammenkam. Libor Myška, Geschäftsführer Finanzen von Škoda Auto Deutschland, hat den Spendencheck symbolisch an Vertreter der Tour der Hoffnung übergeben.

Libor Myška, Geschäftsführer Finanzen von Škoda Auto Deutschland: „Das Bürgerfest des Bundespräsidenten bot eine großartige Bühne, um Spenden für den guten Zweck und die so wichtige Krebsforschung bei Kindern zu sammeln. Wir freuen uns, dass so viele Gäste sich mit viel Spaß engagiert und mit ihrem Einsatz zu dieser tollen Fördersumme beigetragen haben.“

