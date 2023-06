Weiterstadt (ots) –

› Neu geschaffene Leserwahl prämiert die besten Elektroautos auf dem Markt

› Škoda Enyaq iV erzielt Importsieg als ,Bestes Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘

Bei der erstmals ausgerufenen Leserwahl zur Elektro Trophy haben Leserinnen und Leser des Fachmagazins Auto Zeitung den Enyaq iV zum ,Besten Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ in der Importkategorie gekürt. Bei der Premiere der Elektro Trophy stimmten rund 1.800 Autointeressierte für ihre Favoriten in fünf Fahrzeugklassen ab.

Die Auto Zeitung hat mit der neu geschaffenen Elektro Trophy 2023 ein neues Kapitel aufgeschlagen – zusätzlich zu ihrer etablierten jährlichen Leserwahl Auto Trophy im September. Hier will das Fachmagazin herausfinden: Welches der neuen rein elektrischen Modelle gefällt Leserinnen und Lesern am besten? Und welcher Hersteller überzeugt am meisten in Sachen Nachhaltigkeit? In jeder der fünf Fahrzeugklassen konnten die Teilnehmer je zwei Stimmen vergeben, für Import- und Gesamtsieger. Zudem wurden die nachhaltigsten Hersteller gewählt. Insgesamt standen 70 Modelle und 43 Marken zur Wahl. Gab es mehrere Fahrzeuge einer Marke in der jeweiligen Kategorie, nominierte die Auto Zeitung zuvor eines davon.

,Bestes Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ unter den Importmodellen heißt Škoda Enyaq iV

Mit 28 Prozent aller Stimmen wählten die Leserinnen und Leser den Enyaq iV auf den ersten Platz unter den Importmodellen der Kategorie ,Bestes Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘. Der Škoda Enyaq iV steht für einen bedeutenden Schritt in der E-Mobilitäts-Strategie von Škoda: Er war 2020 das erste Serienfahrzeug der tschechischen Marke auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen Konzerns. Das elektrische SUV kombiniert Heck- oder Allradantrieb mit einer voll alltagstauglichen Reichweite von bis zu 519 Kilometer nach WLTP(1) und markentypisch großzügigen Platzverhältnissen. Im Innenraum setzt Škoda auf Design Selections im Stil moderner Wohnwelten. Zudem punktet der Enyaq iV mit einer Vielzahl an modernen Assistenzsystemen und technischen Highlights wie zum Beispiel einem 13-Zoll-Infotainmentsystem und optionalem Head-up-Display.

Škoda beschleunigt Elektromobilitätsoffensive

Inzwischen umfasst die Enyaq iV-Modellfamilie neben der SUV- auch eine Coupé-Variante. Zudem bietet Škoda betont sportliche RS-Versionen an. Bis 2026 will der tschechische Autohersteller seine Elektromobilitäts-Kampagne und -Transformation weiter beschleunigen. Bis 2026 soll das Angebot an Elektrofahrzeugen auf sechs Modelle wachsen, mit vier komplett neuen Modellen und zwei aktualisierten Varianten der Enyaq iV-Familie.

(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon +49 6150 133 121

E-Mail: [email protected] Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots