Weiterstadt (ots) –

› Am 21. Januar laden die teilnehmenden Škoda Partner bundesweit in die Autohäuser ein

› ,Weil Familie das Größte ist. Und wir sind mittendrin‘: Škoda präsentiert Modelle für die ganze Familie mit jeder Menge Platz für allerlei Abenteuer

› Umfangreich ausgestattete Tour-Sondermodelle vereinen zahlreiche beliebte Komfortfeatures und bieten attraktive Preisvorteile

› Škoda Enyaq iV bietet moderne Elektromobilität: mit leistungsstarker Batterie, niedriger Ladedauer, großzügigem Raumangebot und Top-Infotainment

In ganz Deutschland begrüßen teilnehmende Škoda Partner Kundinnen und Kunden am kommenden Samstag, den 21. Januar, zum großen Škoda Buffet 2023. Im Mittelpunkt des Aktionstags steht diesmal die gesamte Modellpalette. Unter dem Motto ,Weil Familie das Größte ist. Und wir sind mittendrin‘ zeigen sich Octavia, Fabia und Co. von ihrer besten Seite. Typisch Škoda punkten die Modelle mit viel Platz für kleine und große Familien, modernen Sicherheitsassistenten, praktischen Simply Clever-Features, wirtschaftlichen Motoren und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine ganz neue Art Familienfahrzeug gibt es mit dem rein elektrischen Škoda Enyaq iV und der sportlichen Variante Enyaq RS Coupé iV zu entdecken.

Der Besuch im Autohaus hat nach wie vor für viele Menschen eine große Bedeutung, wenn es um Informationen aus erster Hand und persönliche Gespräche übers neue Auto geht. Vor Ort können Kunden im Wunschauto Probe sitzen, das Infotainment ausprobieren oder das Raumangebot des Kofferraums mit eigenen Augen sehen. Und die Sprösslinge der Familie können die Rückbank auf Platztauglichkeit für Spiele und digitale Unterhaltung testen.

Am 21. Januar lockt der Besuch im Autohaus besonders: Beim großen Škoda Buffet können Gäste die aktuelle Modellpalette der Marke kennenlernen und von attraktiven Angeboten profitieren, an einem Gewinnspiel (https://kontaktcenter.skoda-auto.de/gewinnspiel-buffet2023/?kampagne=BUFFET&quelle=Webseite) teilnehmen und kulinarische Köstlichkeiten genießen. Der diesjährige Aktionstag läuft unter dem Motto ,Weil Familie das Größte ist. Und wir sind mittendrin‘ und richtet sich damit sowohl an die erwachsenen als auch die kleinen Passagiere. Jeder Škoda punktet mit einem überdurchschnittlichen Raumangebot in seinem Segment, beliebten Simply Clever-Features und wichtigen Sicherheitsassistenten. Mit seinen attraktiven Tour-Sondermodellen hat Škoda besonders umfangreich ausgestattete Varianten des Kleinwagens Fabia, des Kompaktmodells Scala, des Crossovers Kamiq und des Kompakt-SUV Karoq im Angebot. Für größere Familien sind besonders die geräumigen Kombivarianten des Bestsellers Octavia und des Mittelklasse-Flaggschiffs Superb interessant. Im großen SUV Kodiaq finden gar bis zu sieben Personen Platz.

Das Škoda Buffet bietet auch den perfekten Rahmen, um die iV-Modelle der Marke kennenzulernen. Der rein elektrische Škoda Enyaq iV legt mit einer Batterieladung bis zu 500 Kilometer im WLTP-Zyklus(1) zurück und sein Kofferraum fasst bis zu 1.710 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Mit dem Enyaq Coupé RS iV hat Škoda die Baureihe zusätzlich um ein besonders sportliche Coupé-Variante erweitert, die erst kürzlich mit dem ,Goldenen Lenkrad 2022‘ (https://www.skoda-media.de/press/detail/4040/) ausgezeichnet wurde.

(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: [email protected] Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots