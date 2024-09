Mladá Boleslav (ots) –

› Videoclip enthüllt Exterieurelemente des neuen Škoda Elroq, der als erstes Modell die Designsprache Modern Solid umsetzt

› Der Elroq ist das erste rein elektrische Škoda Modell im bedeutenden Segment der Kompakt-SUV – dem volumenstärksten Segment in Europa

› Die Weltpremiere findet in Prag statt und beginnt am 1. Oktober um 19:30 Uhr MESZ

› Der Škoda Neuzugang wird im Zentrum der tschechischen Hauptstadt auf einem Videowürfel zu sehen sein

Škoda Auto gibt einen ersten Ausblick auf den neuen Elroq. Im Fokus des Teaser-Videos stehen Exterieurdetails des unverhüllten Kompakt-SUV. Der Elroq setzt als erstes Serienmodell von Škoda die neue Designsprache Modern Solid um und feiert am 1. Oktober ab 19:30 Uhr MESZ seine Weltpremiere. Škoda überträgt diese live auf seinen internationalen Social-Media-Kanälen Instagram (https://www.instagram.com/skodagram?upcoming_event_id=17842868655322033) und TikTok (https://vm.tiktok.com/ZGeoA3aKF/). Die Enthüllung wird mittels eines Videowürfels im Prager Stadtzentrum ablaufen. Im Anschluss lässt sich die Übertragung auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/) und dem internationalen Škoda YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) des Herstellers ansehen.

Der Teaser zeigt das neue Tech-Deck-Face des Elroq mit seinen Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und dem Markenschriftzug auf der Fronthaube. Die neue Designsprache Modern Solid kombiniert Robustheit, Funktionalität sowie Authentizität und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Stärke. Dank seiner kompakten Abmessungen und dem kleinen Wendekreis eignet sich der batterieelektrische Elroq perfekt für Fahrten in der Stadt und Outdoor-Abenteuer im Umland.

Die Weltpremiere des neuen Elroq findet am 1. Oktober ab 19:30 Uhr MESZ in Prag statt. Der Hersteller überträgt die Veranstaltung live über seine internationalen Social-Media-Kanäle auf Instagram (https://www.instagram.com/skodagram?upcoming_event_id=17842868655322033) und TikTok (https://vm.tiktok.com/ZGeoA3aKF/). Im Rahmen des Events wird es einen Videowürfel geben, mittels dessen die Öffentlichkeit im Zentrum der tschechischen Hauptstadt einen ersten Blick auf das Fahrzeug erhalten wird. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung in englischer und tschechischer Sprache stellt Škoda anschließend auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/) und dem internationalen Škoda YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) des Herstellers bereit. Eine umfangreiche Pressemappe wird auf www.skoda-media.de veröffentlicht.

