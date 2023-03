Mladá Boleslav (ots) –

› Škoda Auto hat am 16. März 2023 in Mladá Boleslav die Finanzergebnisse für das Jahr 2022 präsentiert

› Der Automobilhersteller gab zudem einen Ausblick auf die Internationalisierungspläne des Unternehmens sowie auf die Produkt-Highlights des Jahres 2023

Škoda Auto hat am 16. März 2023 am Unternehmensstammsitz in Mladá Boleslav seine Finanzergebnisse für das Jahr 2022 präsentiert. Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorstand für Finanzen und IT Christian Schenk und Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing Martin Jahn informierten außerdem über aktuelle und künftige Entwicklungen beim Automobilhersteller.

Auf dem Škoda Storyboard (https://www.skoda-storyboard.com/en/speeches-2/) stehen neben den Presseinformationen auch Bilder und Reden von der Jahrespressekonferenz zum Download bereit.

Die Aufzeichnung der Škoda Auto Jahrespressekonferenz 2023 finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=CdC0ACXiVlk).

