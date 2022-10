Weiterstadt (ots) –

› ŠKODA fährt die Stars zum roten Teppich in der Media City Leipzig

› Marke setzt 25 Fahrzeuge als elegante VIP-Shuttles ein, mehrheitlich ENYAQ COUPÉ RS iV

› Attraktives Gewinnspiel: ŠKODA stellt als Hauptpreis einen ENYAQ iV im Wert von über 55.000 Euro zur Verfügung

ŠKODA AUTO Deutschland chauffiert Nominierte, Preisträger und VIP-Gäste zur Preisverleihung der ,Goldenen Henne‘ am kommenden Freitag. In komfortablen ŠKODA Modellen gelangen die Prominenten zum roten Teppich in der Media City Leipzig. Die Flotte umfasst sowohl die Elektro-Flaggschiffe ENYAQ COUPÉ RS iV und ENYAQ iV als auch die Mittelklasselimousine SUPERB iV. Darüber hinaus wird unter allen Teilnehmern des Publikums-Votings ein von ŠKODA bereitgestellter ENYAQ iV im Wert von über 55.000 Euro verlost.

Einmal jährlich organisiert SUPERillu, die erfolgreichste Kaufzeitschrift in Ostdeutschland, in Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) die ,Goldene Henne‘, Deutschlands größten Publikumspreis. Mit der begehrten Auszeichnung erinnert SUPERillu an die Berliner Entertainerin Helga ,Henne‘ Hahnemann. 2019 feierte die Veranstaltung bereits ihr 25. Jubiläum. In diesem Jahr finden Gala und Aftershow-Party in der Media City Leipzig auf dem MDR-Gelände statt. Entertainer und dreifacher ,Goldene Henne‘-Preisträger Florian Silbereisen führt als Moderator durch die Gala, die der MDR live ab 20:15 Uhr überträgt.

Wer an diesem Abend Preise gewinnt, entscheiden allein die Leser der Zeitschrift SUPERillu sowie die Zuschauer des MDR-Fernsehens. Sie konnten im Vorfeld für ihre Favoriten abstimmen und so je einen Sieger bzw. eine Siegerin für die Kategorien TV/Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport und Aufsteiger wählen. Die Liste der Nominierten umfasst zum Beispiel Thomas Gottschalk für sein ,Wetten Dass‘-Comeback und Tim Mälzer für die Kochshow ,Kitchen Impossible‘. Im Bereich Sport dürfen unter anderem DFB-Pokalsieger RB Leipzig und der aktuelle Deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin auf eine ,Goldene Henne‘ hoffen. Vom 5. bis 7. Oktober läuft zudem das Voting für den ,Goldene Henne‘-Onlinestar, bei dem beispielsweise die Streamerin Jasmin ,Gnu‘ zu den Nominierten zählt.

Unter allen Voting-Teilnehmern wird ein ENYAQ iV 80 verlost. Das von ŠKODA zur Verfügung gestellte Gewinnerfahrzeug bietet bis zu 500 Kilometer Reichweite(1) und verfügt über eine umfangreiche Ausstattung. Diese umfasst zum Beispiel schwarze 21-Zoll-Leichtmetallfelgen, Drei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze, Navigationssystem und Head-up-Display inklusive Augmented Reality. Der Gesamtwert beträgt über 55.000 Euro.

ŠKODA AUTO Deutschland tritt bei der ,Goldenen Henne‘ zum wiederholten Male als Mobilitätspartner auf. Insgesamt setzt die Marke 25 Fahrzeuge als VIP-Shuttles ein. Zur elektrisierten Flotte zählen 16 ENYAQ COUPÉ RS iV, vier ENYAQ iV und fünf SUPERB iV. In jedem der Fahrzeuge genießen die prominenten Passagiere ein großzügiges Platzangebot, hohen Sitzkomfort und beste Unterhaltung dank modernem Infotainment.

(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

Pressekontakt:

Christof Birringer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 6150 133 120

E-Mail: [email protected] Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots