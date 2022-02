Fügen / Tirol (ots) –

365 Tage Skivergnügen erwarten Sie am Hintertuxer Gletscher. Nirgendwo sonst ist Skifahren in Österreich so vielfältig und genussreich wie im Tiroler Zillertal: Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 365 Tagen schneesichere Abfahrten, tolle Gastronomie und ein faszinierendes Naturerlebnis auf bis zu 3.250 m.

Vor allem im Frühling, wenn es einfach noch zu früh ist, Ski & Snowboard in den Keller zu stellen, ist der Hintertuxer Gletscher DER „place to be“ für alle Skifahrer und Snowboarder! Im Sommer sorgen am Hintertuxer Gletscher bis zu 20 Pistenkilometer für besonderen Abfahrtsspaß. Der Sommerskilauf wird vor allem von Profisportlern, aber auch von geübten Wintersportlern gerne in Anspruch genommen.

Am Vormittag noch beim Skifahren am Gletscher und am Nachmittag eine Runde Golf. Das lässt Urlauberherzen höher schlagen.

Der 18-Hole Meisterschaftsplatz in Uderns im Zillertal erstreckt sich auf über 65 Hektar und bietet eine großzügig angelegte Übungsanlage mit überdachten Abschlägen, Kurzspielareal, Chipping und Putting Area sowie PGA Golfschule. Darüber hinaus gibt es 3 neue Kurzspielbahnen mit Bunkern, Hügeln und Wasserhindernissen. Die Lage des Golfclubs auf 550 Meter Seehöhe und die klimatischen Bedingungen ermöglichen eine sonnige Spielzeit von März bis November.

Nach so einem aktiven Tag genießt man dann gerne den Wohn- und Wohlfühlkomfort in einem schönen Hotel. Nur 3 km vom Golfplatz entfernt liegt das 4-Sterne superior Gartenhotel Crystal. Für Entspannung sorgt der hoteleigene Wellnessbereich. Im Crystal erwarten Sie „Spa and more“: Hallenbad, Saunen, Dampfbad und Ruheraum, Atrium Spa über 2 Etagen mit Blick auf die Zillertaler Berge, hochwertige Natur-Produkte von „Vinoble Cosmetics“ aus Österreich, Saunarituale & Peelings mit Kräutern aus dem Crystal Garten, Massagen sowie Behandlungen aus der Kinesiologie und ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit Yoga, Gymnastik, u.v.m.

Kulinarische Hochgenüsse bereitet Ihnen das Crystal Kulinarium. Moderne, leichte & genussvolle Zillertaler Naturküche, hausgemachte Köstlichkeiten wie Sirupe, Essige, Öle, Chutneys, Honig uvm. aus den Kräutern und Beeren vom Crystal Garten. Lebensmittel mit bester Qualität von Lieferanten aus der Region und der eigenen Jagd. All dies verfeinert mit edlen Tropfen aus dem gut sortieren Weinkeller.

Golfen Sie gerne in der Sonne vor einer herrlichen Bergkulisse? Lieben Sie diese ganz besondere Urlaubskombination von Skifahren & Golfen? Ja? Worauf warten Sie dann noch, kommen Sie und verbringen Sie doch Ihren nächsten Ski-Golfurlaub im Gartenhotel Crystal im Zillertal.

Ski & Golf Special vom 05.03. bis 17.04.2022

4 TAGE / 3 NÄCHTE inklusive

– 3/4-Verwöhnpension

– 1 Greenfee für den GC Zillertal

– 1 Tagesskipass

ab EUR 550,00 pro Person für 3 Nächte

Weitere Informationen finden sie unter: www.gartenhotel-crystal.at

Pressekontakt:

Gartenhotel Crystal****superior

Familie Wetscher

Hochfügener Str. 63

A-6263 Fügen, Tirol, Österreich

Tel. +43 5288 62425

Fax +43 5288 62426

[email protected]

www.gartenhotel-crystal.atDIMA.CONCEPT

Ulmenstr.30

D-36381Schlüchtern

[email protected]

www.dimaconcept.de

Original-Content von: Gartenhotel Crystal****superior, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots