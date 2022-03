Kirchdorf (ots) –

Auf den Bergen ist man niemals alleine, denn wo das „Du“ zu Hause ist, da trifft man immer nette Menschen.

In den warmen Monaten des Jahres sind die Kitzbüheler Alpen eine grandiose Erlebniswelt, die immer im Einklang mit der Natur steht. Genießen Sie die strahlende Alpensonne, die reine Bergluft, blühende Almen und jede Menge Ruhe, wenn man von rauschenden Gebirgsbächen oder bimmelnden Kuhglocken absieht.

Ganze 200 Kilometer vielfältigster Wanderwege rund um das Kaisergebirge erwarten Sie. Hier finden Langstreckenläufer, Spaziergänger und Kraxler mit Leichtigkeit ihre neuen Lieblingsrouten.

Auch Action am und im Wasser ist möglich. Die Fluten der Großache bieten hervorragende Möglichkeiten zum Wildwasserrafting und für gemütlichere Fahrten per Kanu oder Schlauchboot. Noch abenteuerlicher wird es dann beim Canyoning in den Schluchten des Kaisergebirges.

Mehr erfrischende Abkühlung gefragt? Gönnen Sie sich den Sprung ins Wasser gleich im Kirchdorfer Freibad Kaiserquell, wo Sie mit der St. Johann Card kostenlosen Eintritt haben, in der Panorama Badewelt in St. Johann oder dem Oberndorfer Bichlachbad!

Pure Freiheit für 2-Rad-Fans. Ob drunten im Tal oder hoch oben am Berg: das Kaisergebirge empfängt Sie mit einer attraktiven Kombination aus anspruchsvollen Bergetappen, rasanten Downhill-Trials und entspannten Strecken. Wer mit dem E-Bike unterwegs sein möchte, darf sich zudem über zahlreiche Ladestationen freuen.

Auch Golfbegeisterte kommen hier auf Ihre Kosten. Grünstes Grün, blauer Himmel und der Blick auf die markante Silhouette des Kaisergebirges: allein diese Kulisse macht den Golfclub Wilder Kaiser in Ellmau zu einer der Top-Adressen für den Golfsport. Doch auch die Anlage selbst weiß zu überzeugen und bietet so manche Herausforderung.

Für gesellige Stunden und entspannende Momente ist das Hotel Gut Kramerhof in Kirchdorf Ihre ideale Adresse. Zum einen können Sie direkt vom Hotel aus zu schönen Wanderwegen, Radtouren und vielen anderen Aktivitäten aufbrechen und zum anderen erleben Sie hier eine Urlaubsvielfalt, die Seinesgleichen sucht. Vom Bauernhof bis zum Vier-Sterne-Komfort, alles wird geboten!

Ein besonderes Highlight für Pferdeliebhaber ist der hoteleigene Reitstall. Hier finden Anfänger sowie geübte Reiter erlebnisreiche Stunden auf dem Rücken der Pferde. Auf dem Reitplatz und dem Longeplatz wird Reitunterricht von Ostern bis Mitte November angeboten. Zusätzlich stehen Ihnen umfangreiche Reitwege bei den geführten Ausritten in der Umgebung zur Verfügung.

Tipp für Singles: Bis 17.07.2022 kein Einzelzimmerzuschlag mit dem Buchungscode „SINGLE“!

