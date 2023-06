Bregenz/Vandans (ots) –

Beliebte Traumstraße der Alpen öffnet nach Wintersperre.

Nach umfassenden Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen kann die Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH die Wintersperre der beliebten Passroute zwischen Vorarlberg und Tirol mit 8. Juni 2023, 06:00 Uhr, wieder aufheben.

Die Silvretta-Hochalpenstraße ist ab dem 8. Juni wieder für den öffentlichen Verkehr befahrbar. Bevor die spektakuläre Route für die Öffentlichkeit freigegeben wird, gibt es eine lange Aufgabenliste, die erledigt werden muss. Nach der Schneeräumung müssen Begrenzungen neu gesetzt, Leitplanken installiert, der Asphalt erneuert und Markierungen gesprüht werden. Zuvor entfernen die erfahrenen Felsräumer lose Gesteinsbrocken und Felsen im Einzugsgebiet der Strecke, um die Sicherheit der Ausflügler gewährleisten zu können. „Auch wenn der Winter in diesem Jahr vergleichsweise mild war, haben uns die Witterungsbedingungen in den letzten Wochen stark beschäftigt. Wir haben aber intensiv an der Öffnung gearbeitet und freuen uns nun auf die Sommersaison“, so Geschäftsführer Markus Burtscher.

Ein Ausflugsziel mit vielen Facetten

Auf der Bielerhöhe bleiben auch in diesem Jahr keine Wünsche offen. Ein Publikumsmagnet für Outdoorfreunde bleibt neben der traumhaften Bergkulisse die spektakuläre Klettersteig-Routenführung entlang der mächtigen Silvretta-Staumauer. Neben dem beliebten Rundweg um den See locken zahlreiche Wanderwege zu einem kurzen, aber auch längeren Ausflug in die Bergwelten der Silvretta.

Wer es lieber etwas ruhiger angeht, der verweilt entweder im Silvretta-Haus*** oder genießt den ungetrübten Ausblick über das Alpenpanorama auf der Aussichtsplattform „Piz Buin“. Ein Highlight auf der neuen Plattform ist die plastisch dargestellte Europakarte mit dem Verlauf der europäischen Wasserscheide. Die europäischen Flüsse werden mittels Lichttechnik inszeniert. Weitere interessante Punkte an den Flussverläufen wie Städte, große Speicherseen oder Kraftwerke werden ebenfalls angezeigt.

Voll auf ihre Kosten kommen auch in diesem Jahr die Freunde der Kunst. Die Installation „Erdenlicht“ der Vorarlberger Künstlerin Miriam Prantl im spektakulären Schützenschacht des Obervermuntwerk II-Kraftwerks der illwerke vkw ist beispielsweise den Elementen gewidmet und ermöglicht, von Licht und Soundeffekten untermalt, einen spannenden Einblick ins „Erdinnere“. In seine erste volle Saison geht in diesem Jahr auch der Kunstraum2032silvretta. Durch eine flexible Licht- und Soundinstallation des Lichtkünstlers Werner Zotter kann der Raum multifunktional genutzt und bespielt werden. In „Kunstpausen“ wird im Tunnel für Besucher und Bergsteiger eine vierstündige Wettervorhersage für das Silvrettagebiet angezeigt. Dabei wird die Wettervorschau audiovisuell mittels Licht- und Soundeffekten dargestellt. Ein Highlight bei jeder Wanderung und noch längst nicht alles, was Kunstfreunde auf der Silvretta-Bielerhöhe entdecken können. Das beliebte Silvretta Silvrettasee Restaurant startet am 8. Juni 2023 in die Sommersaison, das Silvretta-Haus und das „Lädili“ haben ebenfalls bereits ab dem Wochenende geöffnet.

Faszination Silvretta-Hochalpenstraße

Auf 22,3 Kilometern bietet die Verbindungsroute zwischen Partenen im Montafon und Galtür traumhaftes Bergpanorama und schlängelt sich über 34 Kehren von Vorarlberg nach Tirol. Die Benutzung der berühmten Passstraße ist aufgrund der Witterungsbedingungen jeweils auf das Zeitfenster der Sommermonate (Juni bis Oktober) beschränkt.

Daten & Fakten Silvretta-Hochalpenstraße: Streckenlänge: 22,3 km

Anzahl der Kehren: 34

Geöffnet: 8. Juni 2023, 06:00 Uhr, bis voraussichtlich Ende Oktober

Beschränkungen: Hängerverbot, Nachtparkverbot, Längenbegrenzung bei Reisebussen (13,8 m)

Mautpflicht: Fahrzeugtarif: 18,00 Euro pro PKW, 14,00 Euro pro E-PKW, 14,50 Euro pro Motorrad (auch mit Beiwagen) oder Quad, 11,50 Euro pro E-Motorrad (auch mit Beiwagen) oder E-Quad 7,00 Euro pro Moped (bis 50 Kubik)

Mauttarif für Busse (p. P. bis 50 Pers.): Erwachsene 4,50 Euro; Kind 2,50 Euro; Minimum pro Bus 36 Euro

www.gsl-tourismus.at Original-Content von: Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots