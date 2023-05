Frauenfeld (ots) –

Trinkflaschen erleben einen Imagewandel und treffen den Zeitgeist. SIGG Trinkflaschen sind heute nicht mehr nur ein zeitloser Klassiker, sondern auch ein Statement-Piece. Als stylisches Accessoire signalisieren sie Gesundheitsbewusstsein und stehen für Nachhaltigkeit. Langlebige, wiederverwendbare Trinkflaschen wie die von SIGG sind ein Must-Have für jedes Sommer-Outfit, neben der Yogamatte oder auf Reisen.

SIGG Meridian Sumatra

Die SIGG Meridian Sumatra ist eine Symbiose zwischen Lifestyle und Umweltbewusstsein. Die Trinkflasche ist komplett plastikfrei aus 18/8 Edelstahl gefertigt. Alle verwendeten Materialien sind konsequent schadstofffrei. Eine Silikondichtung sorgt für Auslaufsicherheit auch bei Schräglage. Natürlicher Bambus veredelt den Verschluss.

Buy one, plant one tree: In Kooperation mit One Tree wird beim Kauf einer SIGG Sumatra ein Baum gepflanzt und trägt zur Wiederaufforstung des Tropenwaldes bei. Die handgedruckten tropischen Designmotive zeigen die Schönheit von Sumatra und runden das Konzept ab – mit Fernwehgarantie! Die lebendigen Motive in sommerlichen Farben verleihen das nötige Finish, für jedes luftige Urlaubsoutfit. Auch bei heißen Temperaturen sorgt eine kupferbeschichtete Doppelwandkonstruktion für eine langanhaltende Isolierung – damit das Getränk bis zu 24 Stunden kalt oder 13 Stunden warm bleibt.

Die Meridian Sumatra schlägt die Brücke zwischen stilvoller Ästhetik und dem Gesundheitsbewusstsein, den Körper stetig mit Flüssigkeit zu versorgen. Die SIGG Sumatra lässt dem Fernweh freien Lauf und leistet mit jedem Schluck einen positiven Beitrag.

Erhältlich in den Designs: Flowers, Tree, Brids oder Tiger. 0.5L für 39.95EUR.

SIGG Meridian Set

Die klassische SIGG Meridian gibt es auch im Set mit dem schicken Neso Pure Cream Becher. SIGG Neso ist resistent gegen Fruchtsäuren und dank der hochwertigen Isolierung bildet sich kein Kondenswasser – ein elegantes Essential, das nachhaltig beeindruckt.

Erhältlich als Set in den Farben: Black, White und Shy Pink. Trinkflasche Meridian in 0.5L und Neso Becher in 0.3L für 48,72EUR,Trinkflasche Meridian in 0.5L und Neso Becher in 0.4L für 52,72EUR oder Trinkflasche Meridian in 0.7L und Neso Becher in 0.4L für 56,72EUR.

SIGG Helia Thermobecher

Mit der SIGG Helia kommt Farbe ins Spiel – ein stylischer Begleiter für alle Daheimgebliebenen, die sich über leere Yogastudios freuen. Helia ist ein guter Grund, beim Training, beim Picknick oder an warmen Tagen auf dem Balkon viel zu trinken und dabei noch mehr Komfort zu genießen. Denn der stabile Schraubverschluss und Trinkhalm hält Insekten fern und das Lieblingsgetränk bleibt bis zu 24 Stunden kühl oder 4 Stunden warm.

Zwischen Bewegung, Stadtleben und Cocktails ist jeder Helia-Moment ein Genuss und das perfekte Accessoire für die Sommergarderobe. Helia ist recycelbar, schadstofffrei, lebensmittelecht und ein langlebiger Take-away- und Refill-Becher. Ob bei einem Spaziergang oder einem gemütlichen Nachmittag mit Freunden, Helia gehört zur Sommerroutine.

Erhältlich in den Farben: Muted Peach, Peaceful Blue, Milky Green, Night Ink, Optimistic Yellow und Lingonberry. 0.45 L für 29,95EUR und 0.6 L für 34,95EUR.

SIGG Shield One

Die SIGG Shield One ist ideal für den nächsten Städtetrip, um immer genügend Flüssigkeit dabei zu haben. Eine Kappe schützt das Mundstück vor Sand und Staub. Mit dem One-Verschluss lässt sich die Flasche praktisch mit einer Hand öffnen und schließen – die einfachste Art, auch unterwegs immer erfrischt zu bleiben. Der praktische Verschluss sorgt zudem für einen hohen Tragekomfort. Ohne Isolierung ist die Shield One für eine Edelstahlflasche besonders leicht und lässt sich dank der großen Halsöffnung einfach hygienisch reinigen. Die SIGG Shield One ist auch bei kohlensäurehaltigen Getränken auslaufsicher und wie alle SIGG-Produkte natürlich lebensmittelecht und schadstofffrei. Zu Hause oder on Tour ist die Shield One in sommerlichen Farben ein absoluter Hingucker.

Erhältlich in den Farben: Black, Glacier, Brushed, Lemon und Shy Pink. 1.0L für 26,95EUR oder 0.75L für 24,95EUR.

Weiteres Bildmaterial unter: https://shorturl.at/auvEH

SIGG Switzerland Bottles AG

Seit der Gründung von SIGG im Jahr 1908 ist die traditionsreiche Geschichte des Schweizer Unternehmens von den Werten Qualität, Innovation, Design und Umweltbewusstsein geprägt. Zwei Versionen der weltweit bekannten Aluminiumflaschen wurden als Designklassiker 1993 in die permanente Kollektion des Museum of Modern Art in New York aufgenommen.

Heute ist SIGG einer der führenden Anbieter von hochwertigen, langlebigen und nachhaltigen1 Trinkflaschen und globaler Marktführer auf dem Gebiet der Aluminium- Trinkflaschen. In der eigenen Schweizer Fabrik werden sämtliche Aluminiumflaschen klimaneutral aus 100 % recyceltem Aluminium hergestellt.

Zudem bietet SIGG eine umfassende Kollektion funktioneller und stylisher Flaschen für jeden Lebensbereich an. Dazu gehören qualitativ hochwertige Trinkflaschen aus 18/8 Edelstahl, Polypropylen, Glas und TritanTM.

Mehr Informationen zu SIGG:

Internet: www.sigg.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sigg-n.a./

Instagram: @siggswitzerland

