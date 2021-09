Herne (ots) –

Online agierende Autohändler realisieren einen bundesweiten Autoankauf

Der Eine oder Andere wird sich erinnern, wie ein Autoankauf (https://autoankauf-live.de/) noch vor 25 Jahren funktionierte: Bei der örtlichen Tageszeitung wurde eine Annonce aufgegeben, die sich das Schalten dieser Verkaufsanzeige teuer bezahlen ließ. Während man auf Anrufe von Interessenten wartete, wurde das Auto aufgehübscht. Üblicherweise waren die Besuche mehrerer Interessenten notwendig, ehe der Gebrauchtwagen zu einem zufriedenstellenden Kurs verkauft werden konnte. Diese Zeiten sind glücklicherweise lange vorbei – ebenso wie das lästige Warten auf einen Interessenten, der nach einer Terminabsprache am Ende doch nicht erscheint.

Eine Variante, seinen Gebrauchtwagen zu verkaufen, ist die Online-Anzeige

Mit dem Zeitungsinserat vergleichbar ist heutzutage die Online-Anzeige. Der Besitzer hat die Möglichkeit, diese kostenpflichtige oder auch kostenfreie Annonce bei diversen Portalen zu schalten. Da mit diesen Anzeigen in der Regel ein Kauf an Privatpersonen avisiert wird, muss der Verkäufer darauf achten, typische Fehler zu vermeiden. Ganz einfach lässt sich der Gebrauchtwagen auf diese Weise nicht verkaufen, denn auch wenn unter Privatpersonen eine Mängelhaftung per Vertrag ausgeschlossen werden kann, ist es dem Käufer im Falle arglistiger Täuschung durchaus möglich, erneut an den Verkäufer heranzutreten und gegebenenfalls sogar vom Kauf zurückzutreten. Davon abgesehen besteht stets die Gefahr, Opfer von Betrügern zu werden. Deshalb sollte man sich nicht nur vor einer Probefahrt, sondern auch für den Vertrag den Personalausweis zeigen lassen.

Ein guter Autoankauf bietet die Möglichkeit, Autos aller Marken online zu verkaufen

Das Internet ist längst auch beim gewerblichen Autoankauf angekommen, sodass sich Gebrauchtwagen ganz einfach online verkaufen lassen. Wer nun denkt, dass diese Option nur den Eigentümern einwandfreier Fahrzeuge zur Verfügung steht, irrt. Auch ein Auto ohne TÜV oder der Gebrauchtwagen mit Mängeln lässt sich problemlos online verkaufen. Meist beginnt der Verkauf des Gebrauchtwagens in einer speziellen Eingabemaske, die auf der Startseite des bundesweit agierenden Autoankaufs zu finden ist. Hier werden das Fabrikat sowie das Modell, das Datum der Erstzulassung und einige weitere Angaben gemacht. Anschließend wird der Preis angezeigt, der für ein einwandfreies Fahrzeug mit den entsprechenden Parametern aufgerufen wird. Möchte man ein Auto ohne TÜV oder aber einen Gebrauchten mit Mängeln verkaufen, so kann nun ein Termin vereinbart werden, an dem sich ein Mitarbeiter des Autoverkaufs vor Ort einen Eindruck vom konkreten Fahrzeug verschafft und im Anschluss ein verbindliches Angebot abgibt. Dieser Termin kann in der Regel innerhalb nur weniger Stunden realisiert und das Auto bei diesem auf Wunsch direkt verkauft werden.

Mit den richtigen Verkaufstipps können die Halter den Gebrauchtwagen ganz einfach verkaufen

Wer seinen Gebrauchtwagen nicht nur ganz einfach, sondern vor allem zu einem guten Kurs verkaufen möchte, sollte insbesondere im Fall eines Verkaufs unter Privatleuten ein paar grundlegende Dinge beachten. Grundsätzlich lassen sich Gebrauchtwagen aller Marken entgegen der landläufigen Meinung im Herbst und Winter am besten – also schnell und zu den besten Konditionen – verkaufen. Darüber hinaus gibt es ein paar Dinge, die dabei helfen können, einen guten Preis für den Gebrauchten zu erzielen. Wer sein Auto online anbietet, darf die Fotos nicht unterschätzen. Bevor die Aufnahmen gemacht werden, wird der Gebrauchtwagen blitzblank poliert und aufgepeppt. Nachdem die Waschanlage durchlaufen und hartnäckigen Verschmutzungen mithilfe eines Hochdruckreinigers zu Leibe gerückt wurde, sollten auch die Kunststoffteile mit speziellen Mitteln gereinigt werden. Selbstredend muss der Innenraum ebenfalls gründlich aufgeräumt und ausgesaugt werden. Anschließend wird der Gebrauchtwagen vor einem neutralen Hintergrund gekonnt in Szene gesetzt. Bei allen Bemühungen um einen guten Eindruck dürfen jedoch auch die Schwachpunkte nicht vergessen werden: Schrammen und Beulen sollten unbedingt ebenfalls fotografiert werden, denn ein Interessent, der auf diese erst bei der Besichtigung stößt, wird sich entweder enttäuscht abwenden oder aber den Preis zu drücken versuchen.

Kurzzusammenfassung

Wer seinen Gebrauchtwagen ganz einfach verkaufen möchte, sollte einige Verkaufstipps beachten: Am komfortabelsten kann man den Gebrauchte sicherlich an einen bundesweit agierenden Autoankauf veräußern – oftmals lässt sich das Auto auch komplett online verkaufen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug nach einer entsprechenden Aufbereitung an Privatpersonen zu veräußern.

