Mit Schnee und überfrierender Nässe steigt die Rutsch- und Unfallgefahr deutlich – auch im Straßen- und Baustellenverkehr. Damit es nicht zu Unfällen kommt, bietet die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) für ihre Mitgliedsunternehmen Fahrsicherheitstrainings an, darunter erstmals ein neues Angebot zum „defensiven Fahren“ für PKW und Kleintransporter.

„Die Versicherten der BG BAU sind sehr viel unterwegs: vom Betrieb zur Baustelle, beim Wechsel der Baustelle oder in der Gebäudereinigung von Reinigungsobjekt zu Reinigungsobjekt“, sagt Mathias Neuser, amtierender Vorstandsvorsitzender der BG BAU sowie Vorstandsvorsitzender der Bildungsstätte Linowsee e. V., in der das neue Training zum defensiven Fahren stattfindet. Die BG BAU ist nicht nur für Unfälle bei der Arbeit zuständig, sondern auch für Unfälle, die auf dem Weg von oder zur Arbeit passieren, die so genannten Wegeunfälle.

„Verkehrsunfälle nehmen im Winter erfahrungsgemäß zu – schlechte Sicht und glatte Straßen sind meist die Ursachen. Deshalb ist es wichtig, die eigene Fahrweise entsprechend anzupassen“, sagt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. „Um das Fahren in Extremsituationen zu üben, empfehlen sich Fahrsicherheitstrainings, welche auch die BG BAU anbietet. Auf speziellen Fahrbahnen werden in sicherer Umgebung winterliche Bedingungen simuliert und Lenk- und Bremsmanöver im Slalom- oder Kurvenparcours trainiert.“

Defensives Fahren erleichtert den Alltag

Beim neuen „Grundseminar Defensives Fahren“ der Bildungsstätte Linowsee in Rheinsberg wird zusätzlich die Unfallprävention im normalen Alltagsverkehr gestärkt. Mathias Neuser: „Es handelt sich hierbei gerade nicht um das klassische Fahrsicherheitstraining, um einen sogenannten Schleuderkurs, sondern wir zeigen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern – unter anderem bei einer Fahrt in die Stadt hinein – die besonderen Gefahren im Alltagsverkehr und helfen ihnen mit Tipps und Tricks, entspannt und sicher durch den Verkehr zu kommen.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen durch eine Übungsfahrt nach Berlin, sich vorausschauend mit ihrem Fahrzeug zu bewegen. Dadurch sind sie entspannter und sicherer unterwegs. Außerdem spart die Fahrtechnik Sprit und schont die Verschleißteile. In der Regel nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem eigenen Fahrzeug an den Trainings teil – so ist der Lerneffekt am größten. Es stehen aber auch Übungsfahrzeuge zur Verfügung. Ebenfalls Inhalt des Seminars ist das Thema Ladungssicherheit.

Mitgliedsunternehmen, die ihre Beschäftigten für ein Fahrsicherheitstraining anmelden, unterstützt die BG BAU mit finanziellen Zuschüssen. Informationen zu den Förderbedingungen gibt es hier: www.bgbau.de/fahrtraining. Bei einer Teilnahme am „Grundseminar Defensives Fahren“ übernimmt die BG BAU die Seminar- und Reisekosten.

Einfache Tipps für mehr Sicherheit

Passend zum Thema hat die BG BAU auch eine neue Checkliste für das sichere Fahren erstellt – mit Tipps und Hinweisen, worauf beim Fahren im Winter zu achten ist: Checkliste Sicher fahren im Winter. (https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/checkliste-sicher-fahren-im-winter)

