› Serie auf dem ŠKODA Storyboard stellt Berufe wie Digital-Modellbauer oder Designer Fahrzeugbeleuchtung vor

› Inhalte auf dem ŠKODA Storyboard stehen Medien und Fans der Marke ohne Registrierung zur freien Verfügung

Die Arbeit am Design eines neuen ŠKODA Modells geht weit über die Gestaltung von Karosserie und Innenraum hinaus, hier arbeiten Beschäftigte aus zahlreichen Fachbereichen zusammen. Die Serie ,Hidden Faces‘ stellt auf dem ŠKODA Storyboard vor, wie sie mit ihrer Arbeit auf unterschiedliche Weise das aktuelle ŠKODA Design prägen.

Die Serie umfasst sieben Artikel mit exklusiven Fotos (https://www.skoda-storyboard.com/en/series/the-hidden-faces-of-design/) und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Bereichs ŠKODA Design. Abseits des Scheinwerferlichts arbeiten hier zum Beispiel Designer von Benutzerschnittstellen und Leuchten oder Modellbauer. Sie entwerfen mithilfe digitaler Technologien virtuelle Modelle oder bauen Modelle aus Modelliermasse. Neben Teams und Spezialisten, die Farben und Werkstoffe für die Innenausstattung auswählen, werden auch Experten für Präsentationen oder Logistik vorgestellt. Weiterhin präsentiert die Serie auch Fachleute für die Abstimmung der Koordination oder die Beschaffung von Werkzeugen für den gesamten Unternehmensbereich, der meist an streng geheimen Modellen arbeitet.

Oliver Stefani, Leiter ŠKODA Design, betont: „Jedes Mitglied unseres Teams hat mit seiner Arbeit einen maßgeblichen Anteil am unverwechselbaren Look unserer Fahrzeuge und den Emotionen, die sie hervorrufen. Daher freut es freut es mich sehr, dass Fans der Marke mit der Serie ,Hidden Faces‘ einen detaillierten Eindruck von den vielseitigen Tätigkeiten in unserer Abteilung gewinnen.“

