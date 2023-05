Zürich (ots) –

Seit der Gesetzesänderung vom August 2022 dürfen Ärzte in der Schweiz ihren Patienten medizinisches Cannabis verschreiben.

Clever Leaves ist ein führender Produzent für medizinisches Cannabis und exportiert ihre Produkte weltweit. Die erste Lieferung von medizinischen Cannabis-Extrakten aus Kolumbien wurde diese Woche an Astrasana Holding AG in die Schweiz geliefert.

Zusätzlich zur Lieferung von medizinischem Cannabis in die Schweiz bereiten die Unternehmen auch die erste Lieferung in die Tschechische Republik vor. Dort ist Astrasana als pharmazeutisches Unternehmen aktiv und betreibt eine eigene Apotheke, die sich auf den Verkauf von medizinischem Cannabis konzentriert und dabei besonders auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation setzt.

„Die Zusammenarbeit garantiert Astrasana eine zuverlässige und konstante Versorgung mit medizinischen Cannabis-Extrakten zu wettbewerbsfähigen Preisen, bietet Planungssicherheit und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb.”, sagt Yves Antoniazzi, CEO der Astrasana Holding. „Die Partnerschaft mit Clever Leaves gewährleistet nicht nur eine stabile Versorgung der Kunden von Astrasana, sondern intensiviert auch die bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und ebnet den Weg für zukünftige Wachstumsmöglichkeiten.”

Mit der globalen Reichweite und dem Fachwissen von Clever Leaves in der Cannabis-Branche ist Astrasana in der Lage, seine Position als führender Vertreiber von medizinischem Cannabis in der Tschechischen Republik und der Schweiz weiter zu stärken.

„Clever Leaves‘ erste Lieferung von medizinischen Cannabisextrakten an Astrasana in der Schweiz markiert einen bedeutenden Schritt auf dem Weg, den Patienten in ganz Europa zu hochwertigem medizinischem Cannabis zu erleichtern. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Astrasana sind wir bestrebt, unsere Kompetenzen zu bündeln und in neuen Ländern wie der Schweiz und der Tschechischen Republik Fuß zu fassen. Als Unternehmen konzentrieren wir uns darauf, Innovationen in der Branche voranzutreiben und sichere, pharmazeutische Produkte höchster Qualität für bedürftige Patienten zu entwickeln“, erklärte Andres Fajardo, Mitbegründer und CEO von Clever Leaves.

Über Astrasana

Astrasana ist ein führendes Unternehmen im Bereich medizinischer Cannabis-Produkte mit Standorten in der Tschechischen Republik, Japan und der Schweiz. Das Unternehmen verfügt über umfassende pharmazeutische Lizenzen und legt großen Wert auf Qualität und Kundenzufriedenheit, um sichere und effektive medizinische Cannabis-Therapien für Patienten bereitzustellen.

Über Clever Leaves

Clever Leaves ist ein weltweit renommiertes Cannabis-Pharmaunternehmen mit Sitz in Kanada, das in der Branche eine hervorragende Reputation genießt. Das Unternehmen ist bekannt für seine Expertise in der Herstellung hochwertiger medizinischer Cannabis-Extrakte und den weltweiten Vertrieb seiner Produkte. Clever Leaves ist börsennotiert und setzt die höchsten Standards in der Cannabis-Branche.

Pressekontakt:

Astrasana

Yves Antoniazzi Managing Director

+41 44 545 28 51

[email protected] Leaves

Rich DiGregorio

KCSA Strategic Communications

+1-856-889-7351 | [email protected]

Original-Content von: Astrasana Holding AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots