Die Europcar Mobility Group, führender Dienstleister für nachhaltige und flexible Mobilität in Europa, setzt eine strategische Modernisierung ihrer Vermietstation am Münchner Flughafen um. Kunden werden ab sofort in einem neu gestalteten, digital optimierten Ambiente begrüßt: Die Station am „Franz-Josef-Strauß“ Flughafen in München, die zu den Top 5 der größten Europcar-Stationen europaweit gehört und die größte Station in Deutschland ist, präsentiert sich seit August 2023 im neuen Flaggschiff-Design.

Die innovative Neugestaltung setzt neben einem modernen Farb- und Lichtkonzept und einem zeitgemäßen Lounge-Bereich vor allem auf einen erhöhten Digitalisierungsgrad. Dieser ermöglicht eine schnellere und effizientere Bearbeitung von Kundenanfragen und reduziert Wartezeiten nachhaltig.

„Besonders für unsere treuen Loyalty-Kunden bedeutet dies einen noch besseren und maßgeschneiderten Service“, kommentiert Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany. „Das elegante Premium-Design spiegelt den verstärkten Anspruch von Europcar wider, unseren Kunden ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten, egal ob Geschäftsreise oder Start in den Urlaub, stets passgenau auf ihre Bedürfnisse.“

Die Einführung des neuen Designs ist ein wichtiger Meilenstein in der Konzern-Strategie 2025 der Europcar Mobility Group, die die Premium-Positionierung ausbauen und das Mobilitätserlebnis ihrer Kunden noch angenehmer und komfortabler gestalten soll.

Dr. Jan-Henrik Andersson, Chief Commercial Officer der Flughafen München GmbH bekundet: „Die innovative, neu gestaltete Europcar Vermietstation passt hervorragend zum Angebot unseres Premium Airports. Das optimierte digitale Serviceangebot von Europcar am Standort Flughafen München ergänzt perfekt unsere Digitalisierungsstrategie, um Passagierprozesse zu erleichtern und das Reiseerlebnis zu steigern.“

Flughafen München GmbH

Der Flughafen München zählt zu den bedeutenden Luftverkehrsdrehscheiben Europas und bietet attraktive Flugverbindungen zu Zielen in aller Welt. Vom renommierten Londoner Skytrax-Institut wird der Münchner Flughafen regelmäßig als einer der besten Airports Europas ausgezeichnet und erhielt zudem als erster europäischer Flughafen das Qualitätssiegel „5-Star-Airport“. Die 1949 gegründete Flughafen München GmbH (FMG) betreibt den Münchner Flughafen seit 1992 an seinem heutigen Standort. Gesellschafter der FMG sind der Freistaat Bayern mit 51 Prozent, die Bundesrepublik Deutschland mit 26 Prozent und die Landeshauptstadt München mit 23 Prozent. Konzernweit beschäftigt die FMG rund 9.000 Mitarbeiter.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist Marktführer in Europa bei flexibler Mobilität. Mit ihren Marken bietet sie attraktive Alternativen zum Fahrzeugbesitz und ein breites Spektrum an Services an – sei es für einige Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger – mit einer Flotte, die mit den neuesten Technologien ausgestattet ist und deren Anteil an Elektrofahrzeugen kontinuierlich steigt. Gemacht für Menschen und ein neues Freiheitsgefühl, basierend auf intelligenten Daten. Die Marken der Europcar Mobility Group umfassen unter anderem: Europcar® – europäischer Marktführer bei der Fahrzeugvermietung, Goldcar® – Europas führende Lowcost-Vermietung und Ubeeqo® – einer der europäischen Marktführer von Roundtrip-Carsharing (B2B, B2C). Die Gruppe bietet ihre flexiblen und nachhaltigen Mobilitätslösungen weltweit über ein umfangreiches Netzwerk in 140 Ländern an. In Deutschland sind die Marken Buchbinder Rent-a-Car, Europcar und Ubeeqo an über 420 Standorten vertreten. Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com

