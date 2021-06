Bad Homburg (ots) – Was haben Schlafprobleme und eine schlechte Mundgesundheit gemeinsam? Sie beide wirken sich erwiesenermaßen negativ auf die Allgemeingesundheit aus! Ausgehend von dieser Erkenntnis rückte die Startup-Marke YUZ am 30. Juni 2021 beide Themen in den Fokus ihrer virtuellen Pressekonferenz zur Vorstellung von Europas erster Zahncreme für einen besseren Schlaf: YUZ lullaby. Gemeinsam mit Deutschlands “Schlafpapst” Dr. Hans-Günter Weeß, Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster, und dem renommierten Zahnmediziner Prof. Dr. Ralf Rößler, Gründer und Dekan der DTMD University for Digital Technologies in Medicine & Dentistry in Luxemburg, ging die YUZ-Gründerin Sepideh Roozbiany den Zusammenhängen zwischen Schlafverhalten, Mund- und Allgemeingesundheit auf den Grund. Eine Antwort auf die Frage, ob sich Schlafprobleme zukünftig “wegputzen” lassen, gab es noch dazu.

“Schlechter Schlaf beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität und das Leistungsvermögen, chronische Schlafprobleme können unbehandelt auch die Gesundheit gefährden”, gleich zu Beginn der virtuellen Pressekonferenz machte der anerkannte Schlafexperte Dr. Hans-Günter Weeß eindrücklich auf die Risiken von Schlafstörungen aufmerksam. Wer nicht ausreichend schlafe und an chronischen Schlafstörungen leide, habe unter anderem ein höheres Risiko für psychische Störungen, Herz-Kreislauf- oder Stoffwechsel-Erkrankungen.

Schlafstörungen als Risiko für die Allgemeingesundheit

Angesichts dieser Negativfolgen für die Allgemeingesundheit zeigte sich Deutschlands “Schlafpapst” mit Blick auf die Verbreitung von Schlafproblemen besorgt: “Wir stellen fest, dass die Zahl der Betroffenen steigt. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt auf den Lebenswandel in unserer heutigen Nonstop-Gesellschaft zurückzuführen”, so Dr. Weeß. Bei anhaltenden Schlafschwierigkeiten sollte man unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und in jedem Fall sei es ratsam, Schlafschwierigkeiten ernst zu nehmen und die eigenen Alltagsroutinen auf ihre “Schlaftauglichkeit” hin zu überprüfen.

Mundgesundheit betrifft mehr als Zähne und Zahnfleisch

Als zweiter Referent des Tages schlug der Zahnmediziner Prof. Dr. Ralf Rößler im Anschluss die Brücke zur Mundgesundheit: “Wechselwirkungen mit der Allgemeingesundheit sind in der Zahnmedizin bereits seit Längerem ein wichtiges Thema. Insbesondere die Nachricht, dass Parodontitis-Patienten ein höheres Risiko für schwere COVID-Verläufe aufweisen, hat diesen Zusammenhang noch einmal deutlich stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht”, so der praktizierende Zahnarzt und Professor für Parodontologie und Prävention. “Die Menschen begreifen die Mundgesundheit nicht mehr so stark als separate Baustelle, sondern vielmehr als wichtigen Baustein eines gesunden Lebens. Dazu gehört die Offenheit für neue Behandlungs- und Pflegeansätze sowie die Bereitschaft, in ihre Mundpflege zu investieren.”

Pflegeprodukte mit einem Zusatznutzen stellten in diesem Kontext auch aus zahnärztlicher Sicht eine interessante Option dar – schließlich könnten sie der Motivation zu einer gewissenhafteren Prophylaxe dienen und damit die Bemühungen des Praxisteams unterstützen. Primäre Funktion einer Zahncreme bleibe aber selbstverständlich der Schutz von Zähnen und Zahnfleisch. “Sofern die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind – also ein Fluoridgehalt von 1.000 bis 1.500 ppm und ein RDA-Wert zwischen 60 und 80 – ist ein zusätzlicher Mehrwert, der die Mundpflege attraktiver macht, willkommen”, brachte Prof. Dr. Rößler die zahnärztlichen Ansprüche an eine gute Zahncreme auf den Punkt.

Europas erste Zahncreme für einen besseren Schlaf

Dass diese Anforderungen im Fall von YUZ lullaby erfüllt werden und es sich daher aus zahnärztlicher Sicht um eine “einwandfreie” Zahncreme handele, schickte der Zahnmediziner noch vorweg, bevor er zur Präsentation des Neuprodukts an die YUZ-Gründerin Sepideh Roozbiany übergab. Auf Grundlage der vorangegangenen Vorträge legte die studierte Lebensmitteltechnologin anschließend einleuchtend dar, wie es zur Idee für Europas erste Zahncreme für einen besseren Schlaf gekommen war: “Wir haben heute von unseren Experten gehört, wie eng das Schlafen und die Mundgesundheit mit unserer Allgemeingesundheit zusammenhängen”, begann die gebürtige Perserin mit ihren Ausführungen. “Warum also sollte man das allabendliche Zahnputz-Ritual nicht dafür nutzen, sowohl das Ein- und Durchschlafen als auch die Mundgesundheit zu fördern?”

Genau diese innovative Kombination biete ab September 2021 die neue Abend-Mundpflege YUZ lullaby: Mit Extrakten aus Baldrian und Melisse sowie aus Passionsblume, Süßholzwurzel und Lavendel entfalte die Zahncreme während des Putzens eine schlaffördernde Wirkung. “Die Wirkstoffe werden über die Mundschleimhaut aufgenommen und die Wirkung bei zwei Minuten Putzen mit der üblichen Menge von 1 bis 1,5 ml Zahncreme entspricht der einer Tasse Baldrian-Tee”, so die Startup-Gründerin. Zudem sei die Zahncreme vegan sowie frei von Laktose und Gluten, was sich positiv auf die Verträglichkeit auswirke. “Zusammen mit unserer Morgen-Zahncreme YUZ energy boost bieten wir somit allen Menschen, die mehr von ihrer Mundpflege erwarten, ein stimmiges System für morgens und abends.”

Entscheidend sei dabei Folgendes: “YUZ lullaby und YUZ energy boost schützen nicht nur Zähne und Zahnfleisch, sondern wirken darüber hinaus systemisch. Dank ihrer Inhaltsstoffe Baldrian und Koffein entfaltet sich ein Mehrwert, der über den Mund hinaus auf den gesamten Körper abzielt”, so Roozbiany. Der systemische Ansatz gehe auf die Traditionelle Persische Medizin (TPM) zurück, die den Menschen seit jeher als Einheit betrachte. Diese ganzheitliche Sichtweise liefere die Inspiration für die Produkte von YUZ.

Startup mit Blick für Innovation und Nachhaltigkeit

So sei es die Vision des Startup-Unternehmens, Pflegeprodukte mit einem zusätzlichen Mehrwert zu versehen und mit dieser Innovationskraft einen Beitrag zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden zu leisten. “Hierfür greifen wir auf das Wissen aus orientalischen Wirkrezepturen zurück und integrieren es in moderne Produkte, die nach europäischen Standards in Deutschland produziert werden”, erklärte die YUZ-Gründerin den Entwicklungsprozess. Den Ansatz vom “Produkt, das mehr kann als erwartet” wolle YUZ in der Zukunft noch auf andere Bereiche ausweiten.

“Darüber hinaus liegt uns die Umweltfreundlichkeit unserer Produkte besonders am Herzen”, kam Roozbiany auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. “Aus diesem Grund werden die Tuben und Flaschen für unsere Produkte aus zuckerrohbasiertem Kunststoff gefertigt, der eine Recyclingfähigkeit von bis zu 94 Prozent aufweist. Für die Umverpackung kommen ausschließlich Rohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft zum Einsatz.” Auf diese Weise wolle YUZ nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur etwas Gutes tun.

Anwender bestätigen schlaffördernden Effekt

Im Anschluss an den Vortrag der YUZ-Gründerin war es dann an der Zeit, die ersten Anwender der neuen Abend-Zahncreme zu Wort kommen zu lassen. Sie hatten YUZ lullaby im Vorfeld der Pressekonferenz bereits einen Monat lang testen können und berichteten nun von ihren Erfahrungen. Wenngleich es die Pilotanwender teilweise mit verschiedenen Formen von Schlafschwierigkeiten zu tun gehabt hatten, so waren sie sich doch in einem Punkt einig: Alle Tester bescheinigten YUZ lullaby eine beruhigende Wirkung und gaben an, dass das Putzen mit der Abend-Zahncreme einen positiven Effekt auf ihre Schlafqualität gehabt habe. Angesichts dieser positiven Ergebnisse dürfte so mancher schon jetzt der Markteinführung im September entgegenfiebern und ab dann womöglich jeden Abend seine Schlafprobleme “wegputzen”.

YUZ lullaby, die Abend-Mundpflege mit Baldrian, ist ab September 2021 verfügbar, kann aber bereits heute über www.yuzoralcare.comoder direkt über die Crowdfunding-Kampagne des Startups vorbestellt werden. YUZ energy boost, die weltweit patentierte Morgen-Mundpflege mit Koffein, ist in Müller-Drogeriemärkten, bei EDEKA und ausgewählten Apotheken sowie online im YUZ-Webshop unter www.yuzoralcare.com und bei Amazon erhältlich. In Österreich ist YUZ energy boost in dm-Drogeriemärkten zu finden. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Mehrwert-Zahncremes YUZ energy boost und YUZ lullaby beträgt 7,95 Euro, für die gleichnamigen Mundspüllösungen 9,95 Euro.

Weitere Informationen zur Abend-Zahncreme YUZ lullaby sowie zu YUZ, der Marke mit dem Geparden, finden sich unter www.yuzoralcare.com.

