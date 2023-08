Schwalbach am Taunus (ots) –

GilletteTM und RazerTM, zwei weltweit führende Marken in ihren jeweiligen Branchen, haben sich zu einer außergewöhnlichen Kooperation zusammengeschlossen, um Performance und Präzision auf ein neues Level zu bringen. Die lang erwartete Partnerschaft zwischen den beiden Global Playern, die beide eine umfangreiche Geschichte in der Gaming-Community haben, führt zu einem exklusiven Produkt: der GilletteLabs Razer Limited Edition. Diese außergewöhnliche Kombination eröffnet völlig neue Perspektiven für Rasur und Gaming.

Ein Scherz wird Wirklichkeit

Im April hat Razer ein virales Aprilscherz-Video (https://www.youtube.com/watch?v=qvSmM68xW5Q) veröffentlicht, um die Kooperation anzuteasern, und nun wird die Zusammenarbeit Realität: bei dem neuen Produkt wird das charakteristische Neongrün des GilletteLabs Rasierers mit Reinigungs-Element um das ikonische Säuregrün des Razer Logos, das von einer dreiköpfigen Schlange geziert wird, ergänzt. Das Design des Limited Edition-Rasierers spricht Gamer an, die Wert auf Pflege und Stil legen. Der innovative GilletteLabs Rasierer verfügt über ein in den Griff integriertes Reinigungs-Element, das eine mühelose und saubere Rasur ermöglicht. So wird die Rasur-Routine zu einem Vergnügen und es bleibt mehr Zeit zum Zocken.

Zwei Global Player, eine Mission

Gillette ist der weltweit größte Hersteller für Männerrasur- und -pflegeprodukte und steht seit über 120 Jahren für Präzisionstechnologie und herausragende Produktleistung. Mit innovativen Rasierern und Pflegeprodukten hat sich Gillette weltweit einen Namen gemacht und das Leben von Millionen Männern positiv beeinflusst. Razer ist die führende Lifestyle-Marke von Gamern für Gamer und verfügt über eines der weltweit größten Portfolios für Gaming-Enthusiasten. Mit innovativem Design und Spitzentechnologie hat sich Razer als globale Gaming-Marke etabliert und eine treue Fangemeinde aufgebaut. Gemeinsam bringen sie nun eine limitierte Edition des GilletteLabs Rasierers mit Reinigungs-Element auf den Markt, um der Gaming-Community das ultimative Rasurerlebnis zu präsentieren.

Gillette und Razer sorgen für ein hautnahes Erlebnis

Die GilletteLabs Razer Limited Edition wird ab September im Handel erhältlich sein. Gamer und Fans haben zudem die Möglichkeit, die Partnerschaft bei einem spannenden Event im Kölner Xperion hautnah zu erleben. Dieses findet parallel zur weltweit größten Gaming-Messe in Köln statt. Dort werden auch zwei bekannte deutsche Streamer, Rewinside und Mexify, ihre Gaming-Fähigkeiten unter Beweis stellen und für unvergessliche Momente sorgen. Mit dieser Kooperation schaffen Gillette und Razer eine einzigartige Verbindung zwischen Gaming und Rasur, die nicht nur begeisterte Gamer anspricht. Die limitierte Edition des GilletteLabs Rasierers zusammen mit Razer ermöglicht es Männern, ihren individuellen Stil nicht nur beim Gaming, sondern auch bei der Pflege auszudrücken und schafft eine neue Dimension der Präzision beim Rasieren und Spielen.

Für eine gründliche und mühelose Rasur bei jedem Zug

Der GilletteLabs Razer Limited Edition Rasierer verfügt über ein innovatives Reinigungs-Element, das Schmutz entfernt, bevor die fünf gleitbeschichteten Klingen sanft über die Haut gleiten. Die 2D-Flexdisc-Technologie passt sich den Gesichtskonturen an und sorgt für einen sicheren Hautkontakt. Auf der Rückseite befindet sich ein Trimmer für präzise Schneidekanten und schwer zugängliche Stellen. Ein vielseitiges Werkzeug für höchste Präzision und maximale Performance.

Bild- und Pressematerial zu dem Produkt finden sich hier (https://releasd.com/pages/GyY6URGPeecQygjjBUF8Ux1eoId0YjWZWVxA3DqCywE=).

Weitere Informationen zur Kooperation (https://www.gillette.de/de-de/limited-edition-rasierer), zum Engagement von Gillette im Bereich Gaming (https://www.gillette.de/de-de/perfekte-rasur/das-beste-im-mann/gaming-alliance) und zu Razer finden sich hier (https://www.razer.com/de-de).

UVP* FÜR DIE RASIERER UND KLINGEN:

GilletteLabs X Razer limited Edition Systemklingen 4er – 19,99 EUR UVP

GilletteLabs X Razer limited Edition Systemklingen 6er – 26,99 EUR UVP

GilletteLabs X Razer limited Edition Rasierer mit 2 Klingen und Reiseetui – 26,99 EUR UVP

GilletteLabs X Razer limited Edition Rasierer mit 5 Klingen und Reiseetui – 39,99 EUR UVP

* Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.

Über Gillette

Seit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung – und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden sich unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Über Razer

Razer ist die weltweit führende Lifestyle-Marke von Gamern für Gamer. Die dreiköpfige Schlange, das Markenzeichen von Razer, ist eines der bekanntesten Logos in den globalen Gaming- und Esports-Communities. Mit einer Fangemeinde, die sich über alle Kontinente erstreckt, hat das Unternehmen das weltweit größte auf Gamer ausgerichtete Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt und aufgebaut. Die preisgekrönte Hardware von Razer umfasst Hochleistungs-Gaming-Peripheriegeräte und Blade-Gaming-Laptops. Mit über 200 Millionen Nutzern umfasst die Software-Plattform von Razer Razer Synapse (eine Plattform für die cloud-basierte Hardware-Konfiguration), Razer Chroma RGB (ein proprietäres RGB-Beleuchtungssystem, das Tausende von Geräten und Hunderte von Spielen/Apps unterstützt) und Razer Cortex (ein Spiele-Optimierer und -Launcher). Darüber hinaus bietet Razer Zahlungsdienste für Gamer, Jugendliche, Millennials und die Gen Z an. So gehört Razer Gold zu den weltweit größten Zahlungsdiensten für Spiele, während Razer Fintech Fintech-Dienste in Schwellenländern anbietet. Gegründet im Jahr 2005 hat Razer zwei Hauptsitze in Irvine, Kalifornien und Singapur, mit regionalen Hauptsitzen in Hamburg und Shanghai sowie 19 Büros weltweit.

