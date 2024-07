Kastellaun (ots) –

Finanzielle Unabhängigkeit ist für viele Menschen das Lebensziel. Eine Möglichkeit, die diesen Traum in greifbare Nähe rücken lässt, ist digitales Franchising. Sascha Mende von der NiCe Publishing Consulting GmbH unterstützt Interessenten dabei, Schritt für Schritt ihr Franchise-Business aufzubauen. Was es dazu braucht, erfahren Sie hier.

Für finanzielle Unabhängigkeit scheint vielen Menschen ein Online-Business der aussichtsreichste Weg zu sein. Tatsächlich lässt sich mit den verschiedenen Geschäftsmodellen viel Geld verdienen, allerdings nicht ohne entsprechenden Aufwand. Denn, egal ob man Infoprodukte wie E-Books, Kurse und Co. vertreibt oder eine Karriere im Dropshipping anstrebt, bei jedem dieser Online-Business-Modelle sind größere Zeitkapazitäten nötig, um sich in die jeweiligen Besonderheiten einzuarbeiten und das entsprechende Fachwissen zu erlernen. Da die meisten Gründer eines Online-Unternehmens dieses jedoch zunächst parallel zu ihrem Job als Angestellter betreiben, ist gerade Zeit eine begrenzte Ressource. „Menschen, die finanziell unabhängig sein wollen, lassen sich leider allzu häufig von großen Versprechungen wie dem Reichtum über Nacht blenden. Stattdessen aber gilt auch hier der Grundsatz: Harte Arbeit wird belohnt. Wer sich gut auskennt und viel Energie in sein Business steckt, der wird auch erfolgreich sein – die anderen nicht“, bestätigt Sascha Mende, Geschäftsführer der NiCe Publishing Consulting GmbH.

„Um gerade als Anfänger erfolgreich durchstarten zu können, bietet sich vor allem digitales Franchising an: Da Franchisenehmer die Expertise und die Strategien eines erfolgreichen Business zur Verfügung gestellt bekommen, entfällt die umfangreiche Einarbeitung, die neben dem Hauptjob kaum zu leisten ist“, führt der Experte weiter aus. Sascha Mende weiß, wovon er spricht: Auch er selbst war lange Zeit nach einer Lösung, um sich und seiner Familie ein finanziell sorgenfreies Leben zu ermöglichen, ohne dabei jegliche Freizeit opfern zu müssen und fand die Lösung im Franchise-Geschäft. Dort hat er es auch ohne Vorwissen geschafft, sich innerhalb kürzester Zeit ein lukratives Business aufzubauen. Sein Wissen gibt er heute mit der NiCe Publishing Consulting GmbH in Form von Trainings an andere Interessierte weiter.

Ohne Vorwissen zum erfolgreichen Franchise-Business

Anders als in den meisten anderen Onlinebusinessmodellen, entfällt im Franchising der enorme Aufwand für die Vorbereitungen: Schließlich erwirbt ein digitaler Franchisenehmer eine Lizenz zum Vertrieb eines Produkts und bekommt von Franchisegeber alles gestellt, was er zum Aufbau des Business benötigt. Das heißt, er braucht weder Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb und CRM, noch muss er selbst ein Produkt entwickeln, Zielgruppen recherchieren oder einen eigenen Onlineshop erstellen. Stattdessen kann er sofort in die Vermarktung einsteigen – auch das Material für diese samt Domain, zugehöriger Website, Werbematerial und Social-Media-Content wird vom Franchisegeber gestellt. Damit der Start reibungslos gelingt, sollten Franchisenehmer trotz aller Vorteile einige Aspekte beachten. Doch um welche handelt es sich dabei im Detail?

1. Das richtige Franchise wählen

Fest steht: Nicht jedes Franchise-Angebot eignet sich für jeden. Um die eigene Motivation zu bestärken, sollten Franchisenehmer daher auch ihre eigenen Interessen und ihre Fähigkeiten in die Wahl des Franchise einbeziehen. Wichtig ist dabei auch, dass die Produkte oder Dienstleistungen des Franchise eine dauerhafte Nachfrage erwarten lassen. Hierzu bedarf es einer gründlichen Marktanalyse, bei der sowohl die Konkurrenzsituation als auch langfristige Trends der Branche analysiert werden müssen. Nur so lässt sich das Potenzial des Franchise-Modells bewerten und eine fundierte Entscheidung treffen.

2. Der passende Franchisegeber

In diesem Zusammenhang ist es unabdinglich, auch den Franchisegeber einmal genauer unter die Lupe zu nehmen: Dieser sollte nicht nur das nötige Wissen in der Branche mitbringen, sondern auch finanziell stabil sein. Zudem muss er transparente Geschäftsbedingungen sowie eine Unterstützung für die Franchisenehmer bieten. Als dienlich erweist es sich auch, die Resultate anderer Franchisenehmer mit diesem Franchisegeber zu betrachten – so erhält man ein besseres Verständnis für die realistischen Chancen und Herausforderungen.

3. Marketing und Vertrieb

Der Erfolg im digitalen Franchising hängt im Wesentlichen vom richtigen Marketing und Vertrieb ab. Zwar stehen Franchisenehmern beim richtigen Partner entsprechende Materialien und sogar ein Verkaufsteam zur Verfügung, allerdings ist es ihre Aufgabe, den Traffic auf die Website zu lenken und Interessenten zu begeistern. Dies gelingt am besten über soziale Plattformen wie Instagram, Facebook und Co., die eine breite Zielgruppe bieten. Wichtig hierbei: Es gilt eine klare und konsistente Markenbotschaft zu kommunizieren, die den Mehrwert des vertriebenen Produkts oder der Dienstleistung offenlegt. Mit bezahlter Werbung und organischen Social-Media-Kanälen gelingt es, Interessenten anzuziehen, die dann vom entsprechenden Sales-Team in Käufer verwandelt werden.

4. Unterstützung annehmen

Franchisegeber wie die NiCe Publishing Consulting GmbH bieten in der Regel verschiedene Unterstützungsangebote an, um Franchisenehmern mit ihrem Business zu helfen – schließlich haben sie ein persönliches Interesse daran, dass diese erfolgreich sind. Franchisenehmer sollten solche Angebote daher unbedingt wahrnehmen, um ihren Erfolg auszubauen und ihr Business auf die nächste Stufe zu heben.

5. Skalierung und Entwicklung

Ist das Franchisegeschäft etabliert, sollten Überlegungen über potenzielles Wachstum angestellt werden. Dafür gibt es mehrere Strategien: Die Erhöhung der Marketingeffizienz, die Erweiterung der Produktlinie oder sogar die geografische Expansion können für eine geplante Skalierung des Unternehmens und damit einhergehenden höheren Umsätzen sorgen. Wichtig ist dabei, den Markt zu kennen und kontinuierlich auf neue Trends zu überprüfen, um Chancen frühzeitig zu erkennen und entsprechend darauf reagieren zu können. Der Erfolg sollte außerdem anhand bestimmter Leistungsindikatoren festgelegt werden – nur so ist es möglich, die Skalierungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und bei Bedarf Optimierungen vorzunehmen.

Die NiCe Publishing Consulting GmbH als starker Partner

Als erfahrener Experte im Bereich digitales Franchising steht Sascha Mende Interessierten gern zur Seite. Mit der NiCe Publishing Consulting GmbH bietet er umfassende Unterstützung. „Wir stellen unseren Kunden alle notwendigen Ressourcen zur Seite, die sie für ein erfolgreiches Geschäft benötigen“, betont Sascha Mende. Dazu zählen neben dem Produkt auch die Domain, die Website, Werbematerial, Social-Media-Inhalte und auch ein Verkaufsteam. Hierzu setzt das Team des Unternehmens auf starke Partner. So gelingt es den meisten der Kunden der NiCe Publishing Consulting GmbH auch ohne Vorkenntnisse innerhalb weniger Tage die ersten Verkäufe zu verzeichnen und ihr Business innerhalb kurzer Zeit auf vierstellige Beträge zu skalieren.

Sind Sie auf der Suche nach einem aussichtsreichen Geschäftsmodell für Ihre finanzielle Unabhängigkeit? Melden Sie sich jetzt bei Sascha Mende von der NiCe Publishing Consulting GmbH (https://sascha-mende.com/) und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

NiCe Publishing Consulting GmbH

Sascha Mende

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://sascha-mende.com/

Original-Content von: NiCe Publishing Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots