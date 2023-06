Berlin (ots) –

Die medizinische Sparte des Berliner Cannabis-Unternehmens Sanity Group (https://sanitygroup.com), einer der führenden Anbieter in Deutschland für Medizinalcannabis, startet die Internationalisierung seines Geschäfts über exklusive Vertriebspartnerschaften in der Schweiz, in Portugal, Polen und Malta.

Für die Schweiz erhält die Medropharm AG (http://www.medropharm.ch) mit Sitz in Zürich die Exklusivrechte am Vertrieb von mindestens acht THC-Blüten ausgesuchter Kultivare der Sanity-Group-Marke avaay Medical sowie Spezialprodukte der Marke Vayamed. Vayamed ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Arzneimittel auf Cannabinoidbasis für den europäischen Markt und setzt sich als verlässlicher Anbieter dafür ein, Cannabisarzneimittel für Ärzt:innen, Apotheker:innen und Patient:innen flächendeckend zugänglich zu machen. avaay Medical steht für medizinische Cannabisblüten mit höchster Qualität ohne Bestrahlung. Das Sortiment umfasst anspruchsvolle Kultivare mit handverlesener Genetik; die Bedürfnisse der Patient:innen, wie z. B. ein starkes Terpenprofil, besonders nachgefragte Kultivare sowie eine patient:innen-freundliche Preisgestaltung, stehen dabei im Mittelpunkt.

Der Vertriebsstart in der Schweiz erfolgt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt: Seit der Modifikation des Schweizer Cannabis-Gesetzes im August 2022 sind auch im deutschen Nachbarland Cannabisblüten als Arzneimittel verkehrsfähig. In diesen Wachstumsmarkt stößt die neue Vertriebspartnerschaft mit charakterstarken und unbestrahlten Blüten aus südafrikanischem und kanadischen Anbau, die den anspruchsvollen Schweizer Markt mit speziellem Fokus auf naturnahe und nachhaltig erzeugte Arzneimittel adressieren sollen. Die ersten avaay-Medical-Blüten werden noch im Juni an Schweizer Apotheken ausgeliefert.

Vertriebsstart auch in Portugal, Polen und Malta

Zudem hat die Sanity Group exklusive Vertriebspartnerschaften für medizinische Blüten der Marke avaay Medical sowie Cannabis-Extrakte der Marke Vayamed in Polen, Portugal und Malta abgeschlossen: Für den stark wachsenden medizinischen Markt in Polen konnte die in Warschau ansässige CMK Pharma Sp. z o.o. (CMK) (http://www.centrum-mk.pl) als exklusiver Vertriebspartner gewonnen werden. CMK führt neben dem Großhandel mit Cannabis-Arzneimitteln im Konzernverbund auch das Centrum Medycyny Konopnej, eine der führenden Spezialkliniken für Cannabistherapien in Polen. In Portugal wird das Expert:innen-Team der in Sintra ansässigen Alkannoli Lda (https://kannolipharma.com/) den Vertrieb übernehmen und in den nächsten Monaten auch die Produktregistrierung vorantreiben. Für den hochdynamischen und stark liberalisierten Cannabismarkt in Malta konnte der Arzneimittel Großhandel E.J. Busuttil Limited (http://www.ejbusuttil.com) mit seinen erstklassigen und lang-etablierten Vertriebskanälen zu den führenden Apotheken in Malta als exklusiver Vertriebspartner gewonnen werden.

Weitere Märkte sollen folgen

„Für den Start unserer Auslandsexpansion haben wir uns diverse Zielmärkte genauer angesehen. Unsere Partner für die Schweiz, Polen, Portugal und Malta eint ihr starker Marktzugang und ihr großer Enthusiasmus für medizinisches Qualitätscannabis. In vier weiteren Ländern stehen wir bereits in sehr fortgeschrittenen Gesprächen mit entsprechenden Partnern – wir sind zuversichtlich, in Kürze weitere Märkte mit unserer hochwertigen Produktpalette beliefern zu können“, zeigt sich Thimo V. Schmitt-Lord MBE, Director Strategic Sourcing & New Markets bei der Santy Group, erfreut.

„Mit dem Markteintritt in der Schweiz und den exklusiven Vertriebspartnerschaften in Polen, Portugal und Malta machen wir als Sanity Group einen bedeutenden Schritt in Richtung Internationalisierung. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität von Menschen in Deutschland, Europa und der Welt durch den Einsatz von Medizinalcannabis als Therapieoption zu verbessern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren exklusiven Partnern, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft aufzubauen“, ergänzt Dr. Konstantin Rutz, Geschäftsführer des medizinischen Arms der Sanity Group.

Über die Sanity Group

Die Berliner Sanity Group hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen durch den sinnvollen Einsatz von Cannabinoiden und die Nutzung des Endocannabinoidsystems zu verbessern. Im Fokus stehen dabei Arzneimittel und Consumer Goods. Parallel arbeitet und forscht die Sanity Group zudem an neuen Medizinprodukten, innovativen Dosierungsformen sowie technologischen Produkten und Dienstleistungen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur. Zur Sanity Group, die 2018 in Berlin gegründet wurde, gehören u. a. Vayamed (http://www.vayamed.com) und avaay Medical (https://avaay.de) (Medizinalcannabis), Endosane Pharmaceuticals (http://www.endosane.com) (Fertigarzneimittel), Belfry Medical (http://www.belfrymedical.de)(medizinische Produkte) und vaay (Wellbeing). Bei Frankfurt am Main betreibt die Sanity Group zudem eine Produktionsanlage für Cannabisextrakte. Mehr Informationen unter sanitygroup.com/presse.

