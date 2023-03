Offenburg (ots) –

Die Marke Schnitzer konnte zum Start des Relaunchs Tennisprofi und zweifache Wimbledon Finalistin Sabine Lisicki als Markenbotschafterin gewinnen.

Nach einer zweijährigen Zwangspause aufgrund eines Kreuzbandrisses kehrt die Powerfrau in dieser Saison zurück auf den Tennisplatz. Ein harter Kampf zurück in die Weltrangliste beginnt.

In Sabine Lisicki hat der Hersteller von bio-glutenfreien Backwaren mit Sitz im Süden Deutschlands eine Markenbotschafterin gefunden, die nicht nur durch ihre Glutenunverträglichkeit perfekt zur Marke passt. Mit der Kampagne „Lass dir das Leben schmecken“ vermittelt die Marke Genuss, pure Lebensfreude und grenzenlose GLUTENFREIHEIT.

Das Leben genießen, trotz einer Einschränkung, genau dafür steht Schnitzer. Die Geschichte von Sabine Lisicki spiegelt genau das wieder. Nach ihrem Kreuzbandriss haben die meisten ein Comeback ausgeschlossen. Die positive Einstellung möchte der Tennisprofi weitergeben und anderen Mut machen.

FIT AUCH OHNE GLUTEN

Als vor knapp 10 Jahren eine Glutenunverträglichkeit bei Sabine Lisicki festgestellt wurde, war sie auf der einen Seite erleichtert, denn endlich wusste sie, woher ihre Beschwerden kamen.

Trotzdem fühlte sie sich zunächst mit der Diagnose weitgehend alleine gelassen. Ihr fehlten die Informationsquellen, worauf zu achten ist, wo überall Gluten versteckt ist. Deshalb ist es ihr wichtig, über das Thema aufzuklären, damit Betroffene direkt wissen, wie sie mit der Diagnose umgehen können.

Als Profisportlerin legt sie viel Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, die sie bei ihren sportlichen Leistungen unterstützt, ganz nach dem Motto von Schnitzer „Lass dir das Leben schmecken“. Daher ist sie schon lange ein Fan der Schnitzer Produkte, wobei ihre Lieblingsprodukte die Schnitzer Brötchen (insbesondere der Brunch-Mix) und das Bread Less sind.

RELAUNCH – ab März 2023 im neuen Design

Die Marke Schnitzer und deren Verpackungen erstrahlen ab März 2023 im neuen Design und vermitteln so, was drin ist: beste Bio-Qualität, natürliche Zutaten und höchster Genuss!

SCHNITZER FEIERT DIE NEUE GLUTENFREIHEIT

Eine Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit muss nicht Verzicht bedeuten. Unter dieser Devise stellt Schnitzer seit über 20 Jahren glutenfreie Produkte mit Bio-Zertifizierung her. Die Kombination aus durchdachten Rezepturen und besten Bio-Rohstoffen überzeugen in einem abwechslungsreichen Sortiment nicht nur Konsument:innen, die von einer Unverträglichkeit betroffen sind, sondern auch ernährungsbewusste Kund:innen weltweit. Das neue Produktdesign unterstreicht das Genussversprechen nun auch gebührend im Regal.

LASS DIR DAS LEBEN SCHMECKEN!

Gefeiert wird der Relaunch mit einer reichweitenstarken on-und offline Kampagne, sowie spannenden Aktionen am Point of Sale. In kurzen Spots und ansprechenden Printmotiven vermittelt die Marke Genuss, pure Lebensfreude und grenzenlose GLUTENFREIHEIT.

NACHHALTIGKEIT IST EIN TEIL DER DNA

Schnitzer hat sich dazu entschieden für das Thema Nachhaltigkeit einen externen Zertifizierungsprozess für den ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zu starten. Dies bedeutet konsequent und kontinuierlich alle Unternehmenstätigkeiten aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit zu beschreiben, zu messen und im Sinne der Nachhaltigkeit zu verbessern. Bereits 2020 wurde damit begonnen, die glutenfreien Lebensmittel von einer Kombination aus Faltschachtel und Folie auf eine einteilige Verpackung umzustellen. Mit dem Relaunch entfällt die Faltschachtel komplett, sodass künftig 70.000 kg Karton pro Jahr eingespart werden. Der nächste Schritt besteht darin, in allen Produktbereichen auf recyclingfähige Verpackungsmaterialien umzustellen. Mit dem Relaunch kommen bereits folgende Produktgruppen in recyclingfähiger Verpackung: Bio Grissini, Bio Muffins, Bio Pizzabase, Bio Schnitten. Weitere Information zur Nachhaltigkeit finden Sie hier:

https://www.schnitzer.eu/pages/nachhaltigkeit

