Anlässlich des diesjährigen Jubiläums feiert das Teehaus aus Frankfurt am Main 200 Jahre Tee-Exzellenz mit der Einführung der limitierten Sonderedition „1823 Anniversary Collection“. Vier einzigartige Teekreationen vereinen die Tee-Expertise aus 200 Jahren, Leidenschaft für höchsten Teegenuss und ist ab August 2023 erhältlich.

Die limitierte Kollektion steht unter dem Leitmotiv des Jubiläums „The Next 200 Years of Tea Excellence“. Damit unterstreicht das Frankfurter Familienunternehmen seine Zukunftsvision: Die Welt des Tees noch innovativer, inspirierender, nachhaltiger und genussvoller zu gestalten.

Die „1823 Anniversary Collection“ entführt Teetrinker*innen in vier ausgewählte Regionen, in denen Teepflanzen bei besonderem Klima gedeihen und lädt dazu ein, mit jedem Genussmoment in eine neue Welt des Tees einzutauchen:

Die Teeblätter der fruchtigen Schwarztee-Komposition mit Beeren „No. 1 – Rainfall in Paralai“ werden in der tropisch-feuchten Hügellandschaft Paralais in Südindien gewonnen. Majestätische Wolken über dem Teegarten Baiyun Shan schützen die feinen Teepflanzen vor zu viel Sonnenlicht und verleihen dem lieblichen Grünen Tee „No. 8 – Clouds over Baiyun Shan“ einen besonders milden Geschmack. Dagegen steckt in „No. 2 – Sunrise over Cederberg“ die Kraft der Sonne Südafrikas. Der frische Geschmack reifer Zitronen ergänzt den vollmundig-süßen Charakter dieses Kräutertees aus ökologischem Anbau. Das einzigartige Klima und die nährstoffreichen Böden der tibetischen Berglandschaften machen die Gojibeeren in dem Früchtetee „No. 3 – Winds of Tibet“ zu einem Genuss und verleihen dieser Komposition ein besonders spritziges Aroma.

Die internationale Kollektion spiegelt die Philosophie von Ronnefeldt „Das Beste aus der Pflanze“ wider. Ob Sonnenaufgang, Regen, Wolken oder Wind – für jede Stimmung und jeden Geschmack gibt es den passenden Tee, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Teegenießer*innen auf der ganzen Welt.

Die Visionen für ein Ronnefeldt von morgen und der Anspruch an Exzellenz und Qualität spiegeln sich auch in den nachhaltigen Verpackungen und ihrem Design wider. Die edlen Rund-Dosen aus lebensmitteltauglichem Zellulosekarton werden aus umweltfreundlichem Papier hergestellt. Ein durchdachtes und neues Packaging-Konzept macht die Historie Ronnefeldts durch Öffnen der Dose interaktiv erlebbar. Die Nummerierung der Teedosen „1, 8, 2, 3“ sind eine Widmung an das Gründungsjahr des Unternehmens und geben der limitierten Produktlinie einen Sammelcharakter. Eine harmonische Farbpalette rundet das Design ab und macht das Teetrinken auch visuell zu einem Erlebnis.

Mit der limitierten „1823 Anniversary Collection“ vereint das Familienunternehmen die Expertise aus 200 Jahren mit der Leidenschaft für Tee. Durch das Bewusstsein für die einzigartigen Teegärten, die es zu erhalten gilt, trifft Ronnefeldt den Zeitgeist und stellt sich den Herausforderungen für eine exzellente und nachhaltige Zukunft.

Ronnefeldt ist die exklusive Teemarke der nationalen und internationalen Premium-Hotellerie- und Gastronomie und eines der ältesten Teehandelsunternehmen Europas. Das Familienunternehmen wurde 1823 von Johann Tobias Ronnefeldt gegründet und ist heute weltweit in über 80 Ländern vertreten. Dabei setzt es den Standard für eine formvollendete Teekultur. Seiner ursprünglichen Philosophie, nur hochwertigsten Blatt-Tees aus den besten Teegärten der Welt zu verarbeiten, bleibt es auch nach 200 Jahren treu. Die Sorten werden ausschließlich nach einem schonenden Verarbeitungsverfahren hergestellt. Das Grundprinzip der Nachhaltigkeit bei Herstellung sowie Vertrieb wird stets gewahrt. Außerdem investiert Ronnefeldt mit seiner TeaAcademy® und Ausbildungsprogrammen in die fachgerechte Schulung und Weiterbildung von Mitarbeitern in führenden Hotels und bester Gastronomie.

