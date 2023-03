Frankfurt am Main (ots) –

Das Teehaus Ronnefeldt blickt auf 200 Jahre Tee-Expertise zurück – zwei Jahrhunderte voller Tradition, Leidenschaft und Ideenreichtum. Seit jeher setzt das inhabergeführte Unternehmen ausschließlich auf hochwertigste Blatt-Tees aus den besten Teegärten der Welt.

Das Jubiläumsjahr steht unter dem Leitmotiv THE NEXT 200 YEARS OF TEA EXCELLENCE. Damit unterstreicht das Frankfurter Familienunternehmen seine Zukunftsvision: die Welt des Tees noch innovativer, inspirierender und nachhaltiger zu gestalten. Im Vordergrund stehen dabei weiterhin die Teetrinker*innen und der Genuss eines besonderen Getränks im Einklang mit der Natur und den Werten des Unternehmens – die Balance zwischen Tradition und Moderne.

Bei all diesen Entwicklungen spielt die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Verantwortung und soziales Engagement gelten seit 1823 als ein Grundprinzip der Firma Ronnefeldt und liegen in der Hand des Inhabers persönlich. Vom Anbau bis hin zu Transport, Produktion und umweltfreundlichem Verpackungsdesign steht der achtsame Umgang mit der Natur im Vordergrund. Aus diesem Grund legt Ronnefeldt großen Wert auf einen teespezifischen und regionalen Förderansatz, um wirksame Unterstützung in den Teeanbauregionen für die Menschen die dort leben und arbeiten zu leisten.

Mit Blick in die Zukunft wird das Unternehmen 2023 mit digitalen Erlebnissen, sowie Jubiläums-Teekreationen überraschen. Diese werden im Fachhandel, der Hotellerie und Gastronomie erhältlich sein. Ebenfalls im Ronnefeldt Online-Shop können die Teeliebhaber*innen, neben dem vielfältigen Sortiment, den Jubiläumstee entdecken – für einen Alltag voller Aromen und Genuss.

Auch die Stadt Frankfurt soll als Geburtsort der Erfolgsgeschichte Ronnefeldt zelebriert werden. Dem einst in Frankfurt gegründeten Teehandelsunternehmen ist es ein wichtiges Anliegen, der Geburtsstadt weiterhin treu zu bleiben. Mit Eröffnung der neuen Firmenzentrale im Frankfurter Westhafen knüpft das Unternehmen an historische Wurzeln, denn bis 1990 hatte Ronnefeldt am Westhafen ein Zollager.

Und in Frankfurt soll der 200. Geburtstag gebührend mit abwechslungsreichen Veranstaltungen und Aktionen gefeiert werden. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen und können sich bereits jetzt genauer über alle News rund um das Jubiläum informieren: https://www.ronnefeldt.com/teehaus/de/teehaus/jubilaeum/

„Ich blicke mit viel Herz und Stolz auf die Geschichte unseres Hauses zurück“, resümiert Jan-Berend Holzapfel, Inhaber des Traditionshauses. „…und ich bedanke mich bei unseren großartigen Mitarbeiter*innen, verlässlichen Kund*innen und Partnern für die langjährige Treue zu Ronnefeldt. Wir freuen uns darauf, das Jubiläum gemeinsam mit Teeliebhaber*innen aus aller Welt zu feiern und möchten sie weiterhin mit feinstem Teegenuss begeistern. Sie stehen im Fokus unserer Leidenschaft für Tee und ihnen widmen wir unsere Zukunft.“

Zur J.T. Ronnefeldt KG

Ronnefeldt ist die exklusive Teemarke der nationalen und internationalen Premium- Hotellerie- und Gastronomie und eines der ältesten Teehäuser Europas. Das Unternehmen wurde 1823 von Johann Tobias Ronnefeldt gegründet und ist heute weltweit in über 80 Ländern vertreten. Dabei setzt es den Standard für eine formvollendete Teekultur. Seiner ursprünglichen Philosophie, nur hochwertigsten Blatt-Tees aus den besten Teegärten der Welt zu verarbeiten, bleibt es auch nach 200 Jahren treu. Die Sorten werden ausschließlich nach der orthodoxen Methode, einem schonenden Verarbeitungsverfahren, hergestellt. Hierbei wird der Tee in zeitaufwendiger Handarbeit gewonnen. Das Grundprinzip der Nachhaltigkeit bei Herstellung sowie Vertrieb wird stets gewahrt. Außerdem investiert Ronnefeldt mit seiner TeaAcademy® und Ausbildungsprogrammen in die fachgerechte Schulung und Weiterbildung von Mitarbeitern in führenden Hotels und bester Gastronomie.

Pressekontakt:

J.T. Ronnefeldt KG

Daniela Redlich

Pressearbeit

Phone: +49 (0) 173 3186909

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: J.T. Ronnefeldt KG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots