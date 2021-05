Hamburg, Düsseldorf, München (ots) – BVLGARI FEIERT DIE ERÖFFNUNG DER EXKLUSIVEN “SERPENTI HERITAGE EXHIBITION” IN HAMBURG

Bvlgari öffnet erstmalig sein Archiv und stellt erstmalig in Deutschland exklusive Heritage Uhren und Schmuckstücke aus.

Hamburg: 26. Mai – 31. Mai

Düsseldorf: 04. Juni – 09. Juni

München: 12. Juni – 19. Juni

Hierfür wurden eigens Unikat-Schmuckstücke aus Rom eingeflogen, die nach Terminvereinbarung unter https://www.bulgari.com/de-de/bookanappointment?virtual=false in den Bvlgari Boutiquen bewundert werden können.

Stets am Puls der Zeit, wenn es um Veränderungen und Innovationen geht, wird neben den Heritage Stücken auch die neue SERPENTI VIPER Kollektion in den Boutiquen zusehen sein und mit einer Aufwendigen Schaufenster-Animation in Szene gesetzt werden.

Neben den unverwechselbaren SERPENTI Tubogas Uhren aus den 60er, 70er und 80er Jahren gehört eine SERPENTI Secret Watch aus dem Jahr 1967 aus Weiß – und Gelbgold besetzt mit Diamanten und Smaragden sowie ein SERPENTI Collier aus Gelbgold mit blauer und grüner Emaille besetzt mit Saphiren, Smaragden und Diamanten zu den spektakulärsten Stücken.

Die Schlange steht für Macht, Verführung, Versuchung und Transformation und ist Bvlgaris kühnstes Symbol. Zum ersten Mal tauchte sie in den späten 1940er Jahren mit der herausragenden Einführung der SERPENTI Secret Watch auf. In den 1960er wurde sie präsenter, als sie in Schmuckkollektionen zu sehen war und sich als Bvlgaris unverkennbares Symbol etablierte. Von den animalischeren Versionen der siebziger Jahre bis hin zu den geometrischen und stilisierten Formen der letzten Jahrzehnte – die Schlange verkörpert wie nichts Anderes den kühnen und leidenschaftlichen Charakter Bvlgaris.

So wie sich die Schlange konstant verwandelt und häutet, entwickelt auch das römische Luxus-Schmuckhaus seine erste Ikone weiter, indem es ihr jetzt eine neue, zeitgemäße und urbane Note verleiht. SERPENTI VIPER funkelt mit kostbaren Diamanten und verleiht dem neuen, aneckenden Design, welches in drei Goldtönen erhältlich sein wird und eine beispiellos große Auswahl an Armbändern, Ringen, Halsketten und Ohrringen umfasst, Exklusivität. Die Armbänder und Ringe, die zu den wichtigsten Teilen des SERPENTI Sortiments gehören, werden noch kostbarer – mit ihrer doppelten Windung in Rosé- und Weißgold – und wie eine kühne zweite Haut für selbstbewusste Frauen.

Pressekontakt:

Michaela Hartig

[email protected] Vilsmaier

[email protected]

Original-Content von: Bulgari, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots