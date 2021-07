Freiburg, i. Br. (ots) – Intuitive, ein weltweiter Technologieführer und Pionier auf dem Gebiet der minimalinvasiven roboter-assistierten Chirurgie, hat das 200ste da Vinci-Chirurgiesystem in Deutschland installiert. Darüber hinaus konnten in Deutschland mehr als 200.000 Eingriffe mit einem da Vinci-System verzeichnet werden – ein Meilenstein, seit es im Jahr 1999 als erstes roboter-assistiertes Chirurgiesystem eine CE-Zulassung erhielt.

Intuitive verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung als einer der führenden Anbieter von Technologien und Lösungen für die roboter-assistierte Chirurgie und entwickelt, fertigt und vermarktet unter anderem das da Vinci-Chirurgiesystem.

“1999 wurde die weltweit erste Prostatektomie mit einem da Vinci-Chirurgiesystem in Frankfurt am Main durchgeführt. Allein in Deutschland haben Ärztinnen und Ärzte seitdem mehr als 200.000 Eingriffe mit einem da Vinci-Chirurgiesystem durchgeführt. Dies macht uns sehr stolz. Unser Ziel ist es, die Patientenversorgung immer weiter zu verbessern”, sagt Dirk Barten, Geschäftsführer von Intuitive Deutschland.

Das da Vinci-Chirurgiesystem kommt vor allem in der Urologie, aber auch in der Gynäkologie, Allgemeinchirurgie, Thoraxchirurgie sowie der transoralen robotischen Chirurgie zum Einsatz. “Die minimalinvasive roboter-assistierte Chirurgie spielt eine wachsende Rolle. In der Urologie in Deutschland ist sie bei den am häufigsten durchgeführten Eingriffen wie der Prostatektomie bereits die meist verwendete Methode und wird zunehmend auch bei Nieren- und Blasenkrebs eingesetzt*”, so Prof. Dr. med. Stefan Siemer, Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie, Universitätsklinikum des Saarlandes und 1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für roboter-assistierte Urologie e.V. (DGRU).

Intuitive entwickelt, fertigt und vermarktet das da Vinci-Chirurgiesystem weltweit. Zehn deutsche Zulieferer beliefern das Unternehmen mit 64 einzigartigen Komponenten, die in den Systemen zum Einsatz kommen. Seit dem Jahr 2019 produziert Intuitive darüber hinaus die Endoskope für die Systeme an zwei Standorten in Deutschland. Heute wird weltweit alle 25,4 Sekunden ein Eingriff mit einem da Vinci-Chirurgiesystem begonnen. Der Firmensitz für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa befindet sich in Freiburg im Breisgau.

Über Intuitive

Das im kalifornischen Sunnyvale ansässige Unternehmen Intuitive (Nasdaq: ISRG) ist einer der weltweit führenden Anbieter auf dem Gebiet der minimalinvasiven Eingriffe und Pionier der roboter-assistierten Chirurgie. Bei Intuitive sind wir der Überzeugung, dass minimalinvasive Methoden die Lebensqualität verbessern. Mit unserem Forschergeist und intelligenter Technologie erweitern wir die Möglichkeiten für Ärzte, ohne Einschränkungen zu heilen.

Intuitive verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung als führender Anbieter von Technologien und Lösungen für die roboter-assistierte Chirurgie und entwickelt, fertigt und vermarktet das da Vinci-Chirurgiesystem sowie das Ion Endoluminal-System.

Über das da Vinci-Chirurgiesystem

Das da Vinci-Chirurgiesystem gibt es in verschiedenen Ausführungen. Sie wurden entwickelt, um Chirurgen bei der Durchführung minimalinvasiver Eingriffe zu unterstützen. Die da Vinci-Chirurgiesysteme bieten Operateurinnen und Operateuren hochauflösende 3D-Ansichten, eine vergrößerte Darstellung und roboter- sowie computergestützte Assistenz. Sie verwenden spezielle Instrumente, darunter eine miniaturisierte Kamera und vollgelenkige Instrumente (z. B. Scheren, Skalpelle und Zangen), die zur präzisen Dissektion und Rekonstruktion tief im Körperinneren entwickelt worden sind.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.intuitive.com/de-de.

Weitere Fotos der da Vinci-Chirurgiesysteme werden der Presse unter https://www.intuitive.com/en-us/about-us/press/press-resources zur Verfügung gestellt.

