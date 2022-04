Düsseldorf (ots) –

Roborock, der Hersteller hochintelligenter Haushaltsroboter, gibt seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen trotzt den harten wirtschaftlichen Bedingungen der vergangenen Jahre und wächst deutlich.

Im Berichtszeitraum verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Umsatzanstieg von 28,84 % im Jahresvergleich auf 5,837 Mrd. Yuan (915,51 Mio. USD). Der Nettogewinn lag bei 1,402 Mrd. Yuan (219,90 Mio. USD), was eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 84 % über fünf Jahre bedeutet. Der Umsatz des Unternehmens in Übersee wächst mit einer Rate von über 80 %, während die Gesamtzahl der verkauften Staubsaugerroboter 10 Millionen Einheiten überschritten hat – ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

Roborock gab zudem den Finanzbericht für das erste Quartal 2022 bekannt. Während des Berichtszeitraums wurde ein Umsatz von 1,360 Mrd. Yuan (213,31 Mio. USD) erwirtschaftet – ein Plus von 22,30 % im Jahresvergleich. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn betrug 343 Mio. Yuan (53,80 Mio. USD), was einem Wachstum von 8,76 % im Jahresvergleich entspricht.

„Im vergangenen Jahr sahen wir uns mit noch nie dagewesenen Unsicherheiten im Geschäftsumfeld konfrontiert, setzten aber dennoch unermüdlich auf Innovation, um unseren Stakeholdern weiterhin einen Mehrwert zu bieten. Außerdem haben wir uns auf die Optimierung unserer Management-Infrastruktur und die Entwicklung von Talenten konzentriert. Zu unseren bahnbrechenden Errungenschaften gehört die branchenweit erste VibraRise(TM)-Wischtechnologie, die auf dem Roborock S7 vorgestellt wurde und vom TIME Magazine im Rahmen der Auszeichnung Best Invention Of 2021 eine besondere Erwähnung erhielt“, so Unternehmensgründer und CEO Richard Chang.

Die Gesamteinnahmen von Roborock betrugen 5,837 Mrd. Yuan (915,51 Mio. USD). Da-von entfielen 3,363 Mrd. Yuan (527,47 Mio. USD) auf das Auslandsgeschäft. Das sind 57,6 % des Gesamtumsatzes. Der Umsatz im Auslandsgeschäft von Roborock wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 80,05 %. Der Nettogewinn belief sich auf 1,402 Mrd. Yuan (219,90 Mio. USD), was eine durchschnittlich jährliche Wachstumsrate von 84 % über fünf Jahre bedeutet.

Die Zahl der verkauften Staubsaugerroboter lag im Berichtszeitraum bei 2,82 Millionen Stück, wodurch das Unternehmen nun insgesamt 10,87 Mio. Einheiten verkauft hat.

Roborock verringerte weiterhin seine Abhängigkeit von White-Label-Produkten, die nicht unter der eigenen Marke verkauft werden. Die Modelle der Marke Roborock trugen zu 98,80 % zu den Verkaufserlösen des Unternehmens bei, gegenüber 90,72 % im Jahr 2020. Im Vergleich zu 2017 bedeutet dies sogar ein Plus von 924 %. Die Umsatzerlöse mit Modellen der Marke Roborock beliefen sich auf 5,767 Mrd. Yuan (904,53 Mio. USD), was einem Wachstum von 40,77 % im Jahresvergleich entspricht.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 441 Mio. Yuan (69,17 Mio. USD), was 7,55 % der Gesamteinnahmen sind. Der Zuwachs beträgt 67,74 % im Vergleich zum Vorjahr. 555 Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt – das sind 58,29 % der Gesamtbelegschaft des Unternehmens. Im Berichtszeitraum wurden 270 neue Patente im In- und Ausland angemeldet – eine Zunahme von 135 % im Vergleich zum Vorjahr und ein weiterer Beleg für die innovative Kraft des Unternehmens.

Zuletzt brachte Roborock als erster Anbieter weltweit eine Funktion per Firmware-Update heraus, mit der Saugroboter nur während bestimmter Tageszeiten geladen werden. So profitieren die Nutzer von den günstigen Tarifen ihrer Stromanbieter (zum Beispiel Nachtstrom) und schonen gleichzeitig die Akkuzellen ihres Saugroboters.

„Roborock wird auch in Zukunft den Unternehmergeist zeigen, der eine wichtige Rolle bei unseren Erfolgen gespielt hat. Wir werden auch weiterhin nach unserer Mission streben, Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, indem wir Produkte entwickeln, die Innovation und technische Exzellenz definieren“, betont der Unternehmensgründer Richard Chang.

Über Roborock

Roborock hat sich der Innovation in der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Haushaltsreinigungsgeräten verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Derzeit ist Roborock in mehr als 40 Ländern erhältlich, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Unternehmen operiert von vier Standorten aus, mit Büros in Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Für weitere Informationen besuchen Sie www.roborock.com.

