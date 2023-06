Hagen (ots) –

Die Beauty-Branche erlebt seit einigen Jahren ein beeindruckendes Wachstum, welches zur Entstehung zahlreicher Kosmetikstudios beigetragen hat. Doch mit dem Boom der Branche ist auch die Konkurrenz gestiegen. Aufgrund des hart umkämpften Marktes ist es für Kosmetikstudios jetzt wichtiger denn je, sich von der Masse abzuheben und eine treue Kundenbasis aufzubauen.

„Konkurrenz ist in der Beautyszene unvermeidlich, aber sie muss nicht bedrohlich sein. Tatsächlich kann sie als Beschleuniger für Innovation und Verbesserung dienen“, sagt Banu Suntharalingam. Sie ist seit Jahren Beraterin für Kosmetikstudios und weiß, worauf es für Kosmetikstudios wirklich ankommt. In diesem Gastartikel verrät sie, wie Kosmetikstudios mit Konkurrenz umgehen sollten.

Wie Konkurrenz die Innovation und Verbesserung fördern kann

Zunächst muss man festhalten, dass Konkurrenz durchaus eine treibende Kraft für Innovation und Verbesserung in der Beauty-Branche sein kann. Wenn mehrere Kosmetikstudios oder Beauty-Marken um die gleiche Kundschaft wetteifern, sind sie schließlich dazu gezwungen, kreativ zu werden und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu diesem Zweck könnten sie beispielsweise neue Dienstleistungen anbieten, einzigartige Behandlungsmethoden entwickeln, verbesserte Produkte einführen oder Kundenerlebnisse schaffen, die über das Übliche hinausgehen. Ihre Innovationen könnten sich unterdessen über all die Technologie in ihren Studios, auf die Ausbildung und Fähigkeiten ihres Personals oder sogar über ihre Geschäftsmodelle selbst erstrecken.

Darüber hinaus kann der Wettbewerbsdruck zur Folge haben, dass Unternehmen effizienter und kundenorientierter arbeiten, was letztlich zu besseren Angeboten und Dienstleistungen für die Verbraucher führt. In diesem Sinne kann Konkurrenz das gesamte Leistungsniveau der Branche erhöhen und dazu beitragen, dass alle Beteiligten ständig danach streben, das Beste zu sein, was sie sein können. Demnach ist es essenziell, zunächst eine gesunde Beziehung zum allgegenwärtigen Konkurrenzdruck innerhalb des Beauty-Bereichs zu entwickeln – und den Wettbewerb mit dem Streben nach Verbesserung anzunehmen.

Die Konkurrenz verstehen: Analyse der Wettbewerbslandschaft

Um erfolgreich mit der Konkurrenz umzugehen, ist es unabdingbar, die Wettbewerbslandschaft gründlich zu verstehen. Hierfür ist es dringend notwendig, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer die anderen Akteure auf dem Markt sind, was sie anbieten, und wie sie sich positionieren. Eine effektive Analyse der Wettbewerbslandschaft kann Einblicke in die Strategien, Stärken und Schwächen der Konkurrenz liefern. Dabei geht es nicht nur darum, die unmittelbaren Konkurrenten zu betrachten, sondern auch potenzielle zukünftige Wettbewerber und die breiteren Trends in der Branche zu berücksichtigen.

Eine genaue Kenntnis der Konkurrenz kann zudem dabei helfen, Lücken im Markt zu identifizieren, die das eigene Studio ausfüllen kann, oder Möglichkeiten aufzuzeigen, sich durch ein einzigartiges Angebot oder eine besondere Herangehensweise abzuheben. Derartige Analysen müssen allerdings regelmäßig durchgeführt werden, da sich die Wettbewerbslandschaft ständig verändert und der Konkurrenzdruck in der Branche durchgehend hoch bleibt.

Differenzierung: Einzigartigkeit und Authentizität als Wettbewerbsvorteil

Ein zentraler Aspekt, um sich in einem stark umkämpften Markt wie der Beauty-Branche zu behaupten, ist die Differenzierung: So ist es schlichtweg nicht genug, einfach „gut“ zu sein – Kosmetikstudios müssen einen Weg finden, sich als einzigartig und authentisch zu positionieren. Eine Möglichkeit hierfür ist es beispielsweise, sich auf spezialisierte Dienstleistungen oder auf bestimmte Zielgruppen zu konzentrieren. Ebenso wirksam ist es, sich durch ein herausragendes Kundenerlebnis oder eine einzigartige Markenpersönlichkeit von der Konkurrenz abzuheben.

Der Schlüssel liegt also darin, eine klare Markenidentität zu entwickeln, die die Werte und Stärken des Studios widerspiegelt und diese konsequent in allen Aspekten des Geschäfts zu kommunizieren – sei es in der Marketingstrategie, im Kundenservice, in den angebotenen Dienstleistungen oder in der Atmosphäre des Studios. Authentizität ist dabei von entscheidender Bedeutung, da die Kunden heutzutage mehr denn je Wert auf Ehrlichkeit und Transparenz legen.

Kundenbindung: Wie man eine loyale Kundenbasis aufbaut und pflegt

Um sich dauerhaft am Markt behaupten zu können, ist es abschließend unerlässlich, für eine starke Kundenbindung zu sorgen. Einige wirksame Methoden können beispielsweise ein herausragender Kundenservice, regelmäßige Kommunikation, Loyalitätsprogramme oder exklusive Angebote und Rabatte für wiederkehrende Kunden sein. Darüber hinaus ist es wichtig, kontinuierlich Feedback von Kunden einzuholen und es zu nutzen, um das Angebot und den Service ständig zu verbessern. Ein zufriedener Kunde wird nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit wiederkehren, sondern kann auch durch Mundpropaganda neue Käufer anlocken.

Über Banu Suntharalingam:

Banu Suntharalingam ist Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team hilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg. Dabei hat sie sich auf die Kundengewinnung spezialisiert. Weitere Informationen unter: https://beautyholic.de

Pressekontakt:

Beautyholic

Vertreten durch:

Banu Suntharalingam



E-Mail: [email protected]