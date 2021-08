Bad Neustadt a.d. Saale (ots) –

– Psychosomatische Klinik erweitert Patientenangebot um Rehabilitation

– RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt investiert weiter in die exzellente medizinische Versorgung in der Region

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) – Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde heute der moderne Neubau für Psychosomatische Rehabilitation offiziell eröffnet. Der Rehabilitation ergänzt das bestehende Angebot und ist neben dem Akutbereich und der Tagesklinik ein weiterer Schwerpunkt in der Behandlung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. “Das psychosomatische Reha-Angebot ist ein weiterer Meilenstein in unserem RHÖN-Campus-Konzept (digital – ambulant – akutstationär – rehabilitativ) und ein wichtiger Schritt hin zu einer integrativen medizinischen Versorgung, in der Psychosomatik mit einem überregionalen Versorgungsanspruch. Wir freuen uns auf die Patienten. Hier in Bad Neustadt haben sie eine erstklassige Anlaufstelle”, sagt Prof. Dr. Bernd Griewing, Vorstand Medizin der RHÖN-KLINIKUM AG.

In der Rehabilitation sollen zukünftig Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen in einem zeitlich festgelegten Therapieprogramm behandelt werden. Sie soll den Auswirkungen psychischer Störungen auf die Erwerbsfähigkeit entgegenwirken und ist offen für erkrankte Personen in Lebenskrisen. Auslöser für diese können eine bestimmte Lebenssituation oder schwere körperliche Erkrankungen oder psychosomatische Störungen, wie Depressionen, Burnout oder Essstörungen sein. “Unter den Ursachen für Langzeitarbeitsunfähigkeit und Frühberentung ist der Anteil psychischer Diagnosen im Vergleich zu anderen Erkrankungen gestiegen. Mit der psychosomatischen Rehabilitation möchten wir die psychischen und körperlichen Fähigkeiten unserer Patienten wieder verbessern, berufliche und soziale Kompetenzen erhalten bzw. dabei helfen, diese wieder zu erlangen”, ergänzt Prof. Dr. Siepmann.

Rehabilitanden im Zentrum der Planung

Um den Aufenthalt in der Klinik so angenehm wie möglich zu gestalten, standen die individuellen Bedürfnisse der Rehabilitanden im Vordergrund: Moderne, helle und komfortable Räumlichkeiten, direkt am Kurpark gelegen, bieten eine angenehme und damit gesundheitsfördernde Atmosphäre. “Wir haben die Chance genutzt, die Räumlichkeiten nach den Anforderungen und Wünschen unserer Patienten zu gestalten. Der Neubau trägt sicher dazu bei, dass sie sich während ihrer Behandlung bei uns wohl fühlen”, sagt Jochen Bocklet, Geschäftsführender Direktor am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. Alle 102 Patientenzimmer sind 1-Bett-Zimmer inklusive eigenem Badezimmer und bieten Privatsphäre. Bodentiefe Fenster versorgen die Zimmer mit viel Tageslicht und gewähren einen Blick ins Grüne. Neben den Patientenzimmern befinden sich in dem sechsgeschossigen Neubau Räumlichkeiten für Ärzte und Psychologen, Therapie- sowie Gruppenräume, Bewegungs- und Werkräume sowie Aufenthaltsbereiche und ein Speisesaal für die Patienten.

Psychosomatische Klinik – älteste Einrichtung in Bayern

Als Erste ihrer Art in Bayern öffnete die Psychosomatische Klinik Bad Neustadt unter der Leitung von Eugen Münch (Gründer der RHÖN-KLINIKUM AG) und Chefärztin Dr. Rosemarie Schütz 1975 ihre Pforten. Früher als andernorts wurde in Bad Neustadt der Körper in die Therapie einbezogen und so wendet die Einrichtung seit ihrem Bestehen körperbezogene Psychotherapie an. Die Patienten profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung und dem Wissen in der Behandlung psychischer Störungen. Kontinuierlich werden diese mit aktuellen Therapieverfahren ergänzt. Seit Mai 2016 befindet sich die Psychosomatische Klinik mit 236 akut-psychosomatischen Betten und 20 tagesklinischen Plätzen in modernen Räumlichkeiten, die nun unmittelbar an die neu entstandene Psychosomatische Rehabilitation angrenzen. Im Akutbereich werden jährlich rund 2.000 Patienten behandelt.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure – mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen – ist dabei unverzichtbar. Die mehr als 3.000 Beschäftigten des Campus versorgen jährlich rund 78.000 Patienten. www.campus-nes.de

