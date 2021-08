Bad Neustadt a. d. Saale (ots) – Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt wurde im Auftrag der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) von der unabhängigen Zertifizierungsstelle ClarCert als Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie zertifiziert. Damit erhält die Klinik nach strenger Prüfung die höchste Auszeichnung der für diesen Bereich zuständigen wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Diese hat erst kürzlich die Kriterien für die Anerkennung als Zentrum in drei Abstufungen festgelegt. “Die Zertifizierung bestätigt unsere Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des Schulter- und Ellenbogengelenks sowie deren Folgeschäden”, sagen Prof. Dr. Arne Berner, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endoprothetik, und Prof. Dr. Frank Gohlke, Leiter der Schulter- und Ellenbogenchirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Die Auditoren sprechen in ihrer Beurteilung von “einer traditionsreichen orthopädischen Fachklinik, die verdient, als Deutsches Schulter- und Ellenbogen-Zentrum würdig bezeichnet zu werden”. Bei dem Audit wurden die personellen und strukturellen Voraussetzungen, die wissenschaftliche Aktivität der Institution und ihres Personals sowie die Kooperation mit den assoziierten, anderen Kliniken am Campus geprüft.

Die Klinik für Schulterchirurgie wurde 2010 durch Prof. Dr. Gohlke aufgebaut und etabliert. Seit Oktober 2019 ist die Schulterchirurgie in die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und Endprothetik integriert. Geleitet wird sie von den Chefärzten Prof. Dr. Arne Berner und Prof. Dr. Andre Steinert.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit unter einem Dach

Während der Behandlung steht ein Team aus hoch qualifizierten Ärzten, Pflegepersonal und Physiotherapeuten bereit. Die fachübergreifende Zusammenarbeit und der kontinuierliche Austausch mit allen Abteilungen, wie beispielsweise der Anästhesie und Radiologie, die am Campus unter einem Dach eng vernetzt zusammenarbeiten, kommen den Patienten zu Gute.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure – mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen – ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

