Bauweise, Eigenschaften, Besonderheiten: Erstmalig gibt HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, Details zu seinem neuen Flaggschiff HONOR Magic Vs preis.

Das Gerät wird als erstes faltbare Smartphone auf internationalen Märkten eingeführt.

Im aktuellen Video (https://youtu.be/MqJp-hkOfLg) des weltweit bekannten YouTube-Kanals JerryRigEverything sind erstmals das Innenleben und die neuartige Konstruktion des neuen HONOR Magic Vs detailliert dargestellt.

Innovative Technologie aus einem Guss

Für das HONOR Magic Vs hat HONOR das herkömmliche Wassertropfen-Scharnier neu gedacht. Das Ergebnis: das erste faltbare Smartphone mit einem sehr leichten, getriebelosen Scharnier, das auf einer einteiligen Gusstechnologie basiert. Statt 94 Scharnierbauteilen benötigt das HONOR Magic Vs lediglich vier[1] Komponenten. Zudem setzt HONOR auf ein für die Luft- und Raumfahrt geeignetes Polymermaterial, das 62% leichter ist als die gängigen verwendeten Metalle. Auch der Rahmen des externen Bildschirms wurde in Leichtbauweise entworfen. Möglich wird dies durch eine Magnesiumlegierung, die 34 % leichter ist als die oft von anderen Herstellern genutzte Aluminiumlegierung. Im gefalteten Zustand ist das neue HONOR Magic Vs nur 12,9 mm[2] dünn und sorgt mit einem Gewicht von 267g[3] für ein unbeschwertes Handling.

Dank der besonderen Konstruktionsweise überzeugt das Smartphone mit einem branchenführenden Design, das auch im zusammengefalteten Zustand keinen Spalt aufweist. Das vereinfachte Scharnier und dünnere Gehäuse geben genug Raum für einen leistungsstarken 5.000 mAh Akku[4]. Damit setzt das HONOR Magic Vs auch in puncto Akkukapazität eigene Maßstäbe. Um die Langlebigkeit des Polymermaterials zu gewährleisten, hat HONOR mit Mikrometerpräzision jedes Bauteil so zusammengesetzt, dass die Last jederzeit ausgewogen ist. Somit hält das neue HONOR Magic Vs laut TÜV Rheinland über 400.000 Faltungen stand, was etwa 100 Faltungen pro Tag bei einem Einsatz von 10 Jahren entspricht.

[1] Daten stammen aus HONOR Laboren und beziehen sich auf den Vergleich mit dem HONOR Magic V.

[2] Die Produktgröße kann je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messverfahren variieren. Die Angaben zur Spezifikation dienen nur als Referenz.

[3] Daten stammen aus HONOR Laboren. Die leichteste Version wiegt 261 g und wird mit einer Rückseite aus veganem Leder geliefert. Das Gesamtgewicht beinhaltet die Batterie. Das tatsächliche Gewicht kann aufgrund von Produktkonfigurationen, Herstellungsverfahren und Messmethoden variieren.

[4] Typische Kapazität. Die Nennkapazität beträgt 4900mAh.

