Renault Financial Services und Nissan Financial Services sind als „Unternehmen des Jahres 2023“ von Deutschland Test und Focus Money ausgezeichnet worden.

Die vom Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführte Metastudie basiert auf den bereits veröffentlichten Studien „Preissieger 2022“, „Höchstes Vertrauen 2022“, „Kundenlieblinge 2022“ und „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit 2022“. Im Fokus standen dabei Kriterien wie Preis-Leistungs-Verhältnis und Sichtbarkeit, Kundenvertrauen und Weiterempfehlung, Service-Qualität sowie Nachhaltigkeit in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht.

Die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres“ erhielten Renault Financial Services und Nissan Financial Services zum zweiten Mal in Folge. Die beiden Finanzmarken sind Geschäftsbereiche der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, die seit 2022 unter der Marke Mobilize Financial Services aktiv ist.

Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit unter der Marke Mobilize Financial Services aktiv ist. Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist die Automobilbank auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

