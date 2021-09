Frankfurt am Main (ots) –

Tourism Ireland hat eine groß angelegte Werbekampagne für Reisen auf die irische Insel gestartet und lädt Irlandfans und neue potentielle Reiseinteressierte dazu ein, den “grünen Startknopf” für ihren Urlaub auf der grünen Insel zu drücken. Auf die Reisenden wartet eine aktuelle und gut sortierte Angebotsübersicht (https://go.irlnd.co/khpgbj) auf der Webseite von Tourism Ireland, aus denen die Reisenden ihren ganz persönlichen Urlaub zusammenstellen können: Neben Angeboten zu Flügen nach Irland, die bis zum Frühjahr 2022 gelten, gibt es Angebote zu Gruppenrundreisen mit dem Bus zu den “Klassikern der Insel”, Autorundreisen und Aktiv- sowie Gartenreisen, die im Paket gebucht werden können. Wer etwas flexibler reisen möchte, findet Hotelangebote in allen Regionen der Insel, von Bushmills in Nordirland (https://go.irlnd.co/7zwszw) über Irlands historischen Osten (https://go.irlnd.co/bjqk63) bis einmal quer durch Irlands herzliche Mitte (https://go.irlnd.co/zndcz8) bis nach Killarney im Südwesten an Irlands Wild Atlantic Way (https://go.irlnd.co/zjj85z). Auch liefert diese Übersicht gute Ideen für Aktivitäten während der Reise – von der “Vintage Tea Tour” mit dem Bus durch Dublin über den Besuch der Doolin Höhle in Co. Clare bis zu einer Bootstour zu den Cliffs of Moher ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem sind Golfangebote für den Herbst/Winter 2021 und das Frühjahr 2022 in großer Auswahl vertreten, und auch für die Themen Luxus, Wellness und Hausbootfahren sind zahlreiche Angebote gelistet. Darüber hinaus liefert die Webseite www.ireland.com (https://go.irlnd.co/pguzkp) zahlreiche hilfreiche Tipps und Hinweise für einen abwechslungsreichen und unbeschwerten Aufenthalt auf der grünen Insel.

Das Konzept der “Green Button”-Kampagne vermittelt eine klare Botschaft: “Buchen Sie jetzt”. Durch Drücken eines metaphorischen grünen Knopfes starten die Verbraucher Ihre Reiseplanung und können auch direkt Angebote finden. Denn Grün ist die Farbe des “Go” und die Farbe, die allgemein mit der Insel Irland verbunden wird.

Die Kampagne wird in Deutschland über TV und Addressable TV von Dezember bis Januar ausgestrahlt, um die Buchungen für 2022 zu inspirieren. Dazu kommt zwischen Ende September und Januar ein umfangreiches digitales Werbeprogramm mit online Videos und Display Bannern sowie Social Media Aktivitäten und Influencer Kooperationen. Darüber hinaus sind weitere gemeinsame Maßnahmen mit Fluggesellschaften sowie Online-Reisebüros in Vorbereitung.

Deutschland ist nach Großbritannien und den USA der drittwichtigste Markt für den Tourismus auf der irischen Insel. Vor der COVID-19 Pandemie, im Jahr 2019, kamen über 749.000 Besucher auf die Insel Irland.

