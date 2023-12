Düsseldorf (ots) –

In einer Welt, die von ständigem Zeitdruck geprägt ist, sehnen sich viele Menschen nach einer beruflichen Veränderung, die nicht nur ihren Lebensunterhalt sichert, sondern auch ihre Leidenschaft anspricht. Ein Bereich, der dabei besonders hervorsticht, ist die Beautybranche. Melis Dag ist Kosmetikexpertin, Unternehmensberaterin und Gründerin von DAGCOSMETICS, einem Kosmetikinstitut, das neben Behandlungen für Kunden auch Fachschulungen für Beautydienstleister bietet. Das Ziel: mehr Kunden, höhere Umsätze und finanzielle Unabhängigkeit. Doch wie gelingt der Einstieg in die Beautybranche tatsächlich?

Die heutige Arbeitswelt, geprägt von ständigem Zeitdruck im 9-to-5-Job und dem Gefühl von Dauerstress, veranlasst viele Menschen dazu, nach beruflichen Alternativen zu suchen, die nicht nur ihren Lebensunterhalt sichern, sondern auch ihre Interessen ansprechen. Dabei rückt die Beautybranche besonders ins Blickfeld. Schließlich handelt es sich hier um ein Umfeld, das Kreativität, persönliche Erfüllung und Selbstentfaltung ermöglicht. „Viele Menschen verharren in Jobs, die nur dazu dienen, die monatlichen Mietkosten zu decken“, sagt Melis Dag, Kosmetikexpertin, Unternehmensberaterin und Gründerin von DAGCOSMETICS. „Dadurch vermitteln sie ein Gefühl der Sicherheit, das trügerisch ist, denn auch in festen Angestelltenverhältnissen besteht nie absolute Gewissheit. Wahre Fortschritte offenbaren sich oft erst, wenn man den Mut aufbringt, sich von der Routine eines 9-to-5-Jobs zu lösen – und stattdessen den eigenen Leidenschaften zu folgen.“

„Die Beautybranche erlebt derzeit einen wahren Boom“, fährt die Expertin fort. „Die sozialen Medien befeuern diesen Trend zusätzlich. Da ist es kein Wunder, dass auch die Zahl der Beautydienstleister stetig steigt.“ Melis Dag weiß: Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, führen ein erfüllteres Leben. Mit DAGCOSMETICS hat sie es sich daher zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen dabei zu helfen, durch ein eigenes Beautybusiness finanzielle Freiheit und größere Unabhängigkeit zu erlangen. Zudem trainiert sie Beautydienstleister und Branchenneulinge im Rahmen von Fachschulungen darin, mehr Kunden und höhere Umsätze zu erzielen. So schafft die Expertin einen Raum, in dem sich ihre Teilnehmer weiterentwickeln können, wobei ihre Stärken und ihre Persönlichkeit im Vordergrund stehen. Wie man in der Beautybranche Fuß fasst und worauf es dabei zu achten gilt, hat Melis Dag im Folgenden zusammengefasst.

1. Diskretion bei persönlichen Zielen

Branchenneulinge sollten vorsichtig sein, ihre persönlichen Ziele mit Menschen zu teilen, die unterschiedliche Lebensziele verfolgen. Manche dieser Personen könnten dazu neigen, andere Menschen zu entmutigen, um sich nicht mit ihren eigenen verpassten Chancen auseinandersetzen zu müssen.

2. Erfahrene Schulungsanbieter

Die Wahl von Schulungsanbietern, die bereits entsprechende Erfolge und zufriedene Absolventen vorweisen können, ist für Beautydienstleister von entscheidender Bedeutung. Dadurch erhält man nicht nur eine hochwertige Ausbildung mit motivierten Trainern, sondern auch wertvolle Einblicke, die für den Weg in die Selbstständigkeit von großem Nutzen sind.

3. Investition in Qualität

Wichtig ist außerdem, seine Ausbildung niemals anhand des Preises eines Anbieters zu wählen. Schließlich entscheidet am Ende die Qualität. Branchenneulinge sollten daher von abwegigen Angeboten Abstand halten und stattdessen in eine hochwertige Ausbildung investieren. Dies wird sich langfristig positiv auf ihre berufliche Zukunft auswirken.

4. Ausgaben planen

Insbesondere zu Beginn eines eigenen Beautybusiness sollten Beautydienstleister darauf achten, größere Investitionen in teure Geräte zu vermeiden – besonders, wenn das Budget begrenzt ist. Stattdessen ist es ratsam, den Fokus auf gefragte Dienstleistungen wie Wimpern- oder Permanent-Make-up-Schulungen zu legen, die nicht nur Kunden anziehen, sondern auch regelmäßige Einnahmen generieren.

5. Dienstleistungen anbieten, die Kunden anziehen

Ein breiteres Angebot, unter anderem durch die Integration von Permanent-Make-up oder Wimpern-Extensions in die Dienstleistungen, kann empfehlenswert sein. Diese Techniken versprechen nicht nur hohe Margen bei vergleichsweise geringem Materialaufwand, sondern verursachen auch keine fortlaufenden Kosten, so zum Beispiel durch Leasingverträge.

