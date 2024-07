Mladá Boleslav (ots) –

› Oliver Solberg/Elliott Edmondson vom Team Toksport WRT nehmen beim neunten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft ihren dritten WRC2-Saisonsieg ins Visier

› Die Škoda Fabia RS Rally2-Duos Gus Greensmith/Jonas Andersson, Lauri Joona/Janni Hussi und Robert Virves/Aleks Lesk bewerben sich ebenfalls um eine Topposition in der WRC2

› ,Nordic Sustainable Mobility Forum‘: Škoda Motorsport präsentiert einen Škoda Fabia RS Rally2-Prototyp mit technischen Komponenten aus nachhaltigen Materialien

Mit der Rallye Finnland steht vom 1. bis 4. August der dritte Schotterlauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Folge an. Der Škoda Fabia RS Rally2-Fahrer Oliver Solberg reist als WRC2-Gesamtführender nach Jyväskylä. Neben dem Weltmeisterschaftslauf findet an zwei Tagen das ,Nordic Sustainable Mobility Forum‘ statt. Es zeigt Ansätze von WRC-Akteuren, wie sich die Zukunft des Rallye-Sports umweltfreundlicher gestalten lässt.

Die Rallye Finnland bietet Zuschauern spannende Action auf einigen der schnellsten Schotterstrecken weltweit. Darüber hinaus lockt in diesem Jahr mit dem ,Nordic Sustainable Mobility Forum 2024‘ eine weitere interessante Veranstaltung. Das Event findet am 1. und 2. August im Servicepark statt, der im Paviljonki in Jyväskylä errichtet wird. Unter dem Motto ,Spark the Future‘ debattieren Interessenvertreter der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, Veranstalter und Fahrer über Wege zu einem umweltfreundlicheren Rallye-Sport.

Škoda Motorsport beteiligt sich mit einem besonderen Ausstellungsstück: ein Škoda Fabia RS Rally2-Prototyp mit Fahrzeugteilen aus Biokomposit-Materialien sowie Schmierstoffen wie Motor- und Getriebeöl aus nachhaltigen Quellen. Schon seit Beginn der Saison 2022 eignen sich alle eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2 für die Nutzung von 100 Prozent fossilfreien Kraftstoffen aus erneuerbaren Quellen. Dieser Kraftstofftyp ist für alle Teams der FIA Rallye-Weltmeisterschaft verpflichtend.

Dieser Kraftstoff befeuert auch den vom Škoda Motorsport Kundenteam Toksport WRT eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2 des WRC2-Gesamtführenden Oliver Solberg. „Bei der Rallye Finnland im vergangenen Jahr waren wir das schnellste Rally2-Team. Damals hatte ich die Rallye aber nicht nominiert, um dort Punkte einzufahren“, erinnert sich der 22-jährige Schwede. „In diesem Jahr will ich so viele WRC2-Punkte wie möglich sammeln und strebe meinen dritten Saisonsieg an.“ Solberg spricht damit die speziellen WRC2-Regelungen an. Jeder Fahrer kann nur bei sieben von insgesamt 13 Events Punkte für die Weltmeisterschaft erzielen. Die besten sechs Ergebnisse zählen.

Vor dem bevorstehenden neunten Saisonlauf erfordert der Blick auf die Situation an der Spitze der WRC2-Gesamtwertung einige mathematische Berechnungen. Nachdem er am Steuer des von Toksport WRT eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2 und mit seinem britischen Beifahrer Elliott Edmondson an seiner Seite in Schweden und Lettland die WRC2-Kategorie gewann, liegt Solberg an der Spitze der WRC2-Tabelle. Der Schwede punktete in dieser Saison bei fünf WM-Läufen. Sami Pajari, sein Verfolger in der Gesamtwertung, verzeichnet die gleiche Anzahl von Rallyes mit Punkteberechtigung, der drittplatzierte Yohan Rossel steht bei vier Rallyes. Beide starten in Finnland, haben die Rallye aber nicht für ihr persönliches WM-Punktekonto nominiert. Diese Konstellation ermöglicht es Solberg, mit einem Topergebnis die WRC2-Tabellenführung deutlich auszubauen.

Gus Greensmith wiederum sammelte erst bei drei Läufen Zähler für die WRC2-Gesamtwertung. Mit seinem von Toksport WRT vorbereiteten Škoda Fabia RS Rally2 nutzte er die zurückliegende Rallye Lettland zur Vorbereitung auf die Rallye Finnland. Gemeinsam mit seinem schwedischen Beifahrer Jonas Andersson will sich der Brite im Titelrennen zurückmelden. „Ich brauche ein gutes Resultat, um meine Titelhoffnungen zu behalten, aber wir treffen auf starke Gegner“, erklärt Greensmith, derzeit Elfter in der WRC2-Tabelle.

Besonders viel Erfahrung mit schnellen Schotterstrecken wie in Finnland bringen vor allem die Fahrer aus den nordischen Ländern mit. Hierzu zählen die finnische Paarung Lauri Joona/Janni Hussi im Škoda Fabia RS Rally2 von TGS Worldwide und die Esten Robert Virves/Aleks Lesk in einem von RaceSeven eingesetzten Škoda Fabia RS Rally2. Sie möchten Oliver Solberg/Elliott Edmondson und Gus Greensmith/Jonas Andersson das Leben möglichst schwer machen. Von den 31 für die WRC2-Kategorie gemeldeten Crews vertrauen 18 auf einen Škoda Fabia.

Nach vier Siegen in Folge setzt der im WRC Masters Cup führende Armin Kremer – der ansonsten einen Škoda Fabia RS Rally2 von Baumschlager Rallye & Racing pilotiert – in Finnland aus. Damit erhält Mauro Miele, der aktuell Drittplatzierte in dem Championat für Fahrer ab 50 Jahre in seinem Škoda Fabia RS Rally2 von DreamOne Racing die Chance, den Rückstand auf Kremer zu verkürzen. Der auf schnellen Schotterprüfungen stark einzuschätzende Tscheche Martin Prokop gilt im Škoda Fabia RS Rally2 des Teams Orlen Jipocar als Anwärter auf ein Topresultat in der Wertung der WRC Challenger.

Die Rallye Finnland besteht aus 20 Wertungsprüfungen über zusammen 305 Kilometer. Sie führen zumeist über schnelle, ebene Schotterstraßen mit zahlreichen Sprungkuppen. Den Auftakt bildet am Donnerstag die Zuschauerprüfung in den Straßen von Jyväskylä. Die insgesamt 116 Kilometer lange Freitagsetappe umfasst sechs Wertungsprüfungen (WP). Mit acht Prüfungen über zusammen mehr als 144 Kilometer bildet der Samstag die längste Etappe der Finnland-Rallye. Nach den vier abschließenden WP des Sonntags findet ab 15 Uhr in Jyväskylä die Siegerehrung statt.

Wussten Sie, dass …

… diese Rallye bereits 1951 unter dem Namen ,Jyväskylän Suurajot‘, erstmals ausgetragen wurde, was so viel bedeutet wie ,Grand Prix von Jyväskylä‘?

… die Veranstaltung von 1959 bis 1996 als ,Rallye der 1.000 Seen‘ bekannt war, bevor sie zu Rallye Finnland umfirmierte?

… die ,1.000-Seen-Rallye‘ zu den WM-Läufen der allerersten Weltmeisterschaftssaison 1973 zählte?

… Petter Solberg, Vater des aktuellen Škoda Fabia RS Rally2-Piloten Oliver Solberg, auf der berühmten Wertungsprüfung ,Ouninpohja‘ 2004 die von den Sportbehörden als kritische Grenze betrachtete ,Schallmauer‘ von 130 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit durchbrach?

… die ,Ouninpohja‘-Prüfung nach sieben Jahren Pause mit sogenannten ,virtuellen Schikanen‘ ins Programm zurückkehrt, bei denen die Fahrer in definierten Streckenabschnitten langsam fahren müssen?

Gesamtwertung WRC2/Fahrerwertung (vor der Rallye Finnland)

1. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 86 Punkte (aus fünf Rallyes)

2. Sami Pajari (FIN), Toyota, 83 Punkte (aus fünf Rallyes)

3. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 71 Punkte (aus vier Rallyes)

Gesamtwertung WRC2/Teamwertung (vor der Rallye Finnland)

1. AEC – DG Sport Competition, Citroën, 169 Punkte

2. Toksport WRT, Škoda, 153 Punkte

3. Toyota Gazoo Racing WRT NG, Toyota, 73 Punkte

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2024

Rallye Monte-Carlo 25. bis 28. Januar

Rallye Schweden 15. bis 18. Februar

Safari-Rallye Kenya 28. bis 31. März

Rallye Kroatien 18. bis 21. April

Rallye Portugal 9. bis 12. Mai

Rallye Italien-Sardinien 30. Mai bis 2. Juni

Rallye Polen 27. bis 30. Juni

Rallye Lettland 18. bis 21. Juli

Rallye Finnland 1. bis 4. August

Akropolis-Rallye Griechenland 5. bis 8. September

Rallye Chile 26. bis 29. September

Rallye Zentraleuropa (CZ/AUT/D) 17. bis 20. Oktober

Rallye Japan 21. bis 24. November

